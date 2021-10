Nemala rúško, tak ju z vlaku vyhodili: Bol zákrok v poriadku? Polícia v tom má jasno!

PIEŠŤANY – Cestovala vlakom, odmietla si nasadiť rúško, tak ju policajti za ich asistencie vyviedli z vozňa. Tento incident sa nedávno stal vo vlaku v smere z Bratislavy do Košíc a keďže cestujúca odmietala rešpektovať pravidlá, musela vystúpiť. Železničná spoločnosť aj polícia však tvrdia, že zákrok bol v poriadku. Ako to teda je?

„Nech sa páči, tu máte občiansky. Sú dve možnosti – alebo si dáte rúško a pôjdete ďalej do Martina, alebo sa to bude riešiť inak. Vlakvedúci nám povedal, že sú interné predpisy železníc, ktoré nám umožňujú vykázať cestujúceho, pokiaľ ich nedodržuje,“ povedal na úvod policajt vo videu, ktoré bolo zverejnené na sociálnej sieti. Následne je vo videu vidieť, ako si žena naďalej odmieta nasadiť rúško, a tak policajti urobili, na čo upozorňovali – ženu zdvihli, zobrali jej osobné veci a spolu s ňou vystúpili. Nasilu. Následne sa video končí. V súčasnosti by ste však už video hľadali márne - stránka ho zo sociálnej siete vymazala.

Jasné interné predpisy

Bol tento zákrok zo strany polície v poriadku? Hovorkyňa trnavskej polície, pod ktorú mesto Piešťany spadá, v tom má jasno – áno, bol. „Polícia prijala oznámenie o žene, ktorá si odmietala prekryť horné dýchacie cesty vo vlaku smerujúceho z Bratislavy do Košíc. Na stanici v meste Piešťany, sa hliadka spojila s vlakvedúcim konkrétneho rýchlika. Ten uviedol, že na základe interných predpisov sú, pri ich nedodržaní, oprávnení osobu z vlaku vylúčiť,“ napísala pre Topky.sk Zlatica Antalová.

Ako dodala, policajti po príchode do vlaku ženu viackrát vyzvali, aby si nasadila na tvár rúško alebo respirátor, no ona to opakovane odmietla. Následne, po porade s vlakvedúcim teda žene povedali, že pre nerešpektovanie interných predpisov Železničnej spoločnosti bude musieť vlak opustiť, tá však ich príkazy ignorovala a z vlaku vystúpiť odmietla. Policajti sa preto rozhodli pre rázny krok.

„Ženu na stanici vyviedli z vlaku von. Pri služobnom zákroku nedošlo k zraneniu žiadnej osoby. V zmysle zákona chceli policajti riešiť priestupok na mieste blokovou pokutou, čo žena odmietla. V takýchto prípadoch policajti vec postupujú na prejednanie, na príslušný RÚVZ,“ informovala Antalová. Ako následne dodala, trnavskí muži zákona evidujú viacero prípadov nerešpektovania pravidiel, kedy museli cestujúcich z vlaku vykázať. Ako však vysvetlila, nešlo len o nerešpektovanie protipandemických pravidiel, ale aj iných priestupkov. Napríklad, vyviedli cestujúcich, ktorí boli pod vplyvom alkoholu, prípadne boli agresívni.

Takýto prípad je však podľa policajnej hovorkyne ojedinelý. Zvyčajne, ak sa aj stane, že sú policajti privolaní do vlaku, tak po ich príchode prípadne vyzvaní si rúško na tvár nasadia, alebo, ak rúško úplne odmietajú, tak vlak dobrovoľne opustia. „V prípade, ak si osoba naďalej odmieta rúško nasadiť, sú policajti oprávnení uložiť priestupcovi blokovú pokutu. Polícia však rieši každý prípad individuálne, vzhľadom na okolnosti a závažnosť priestupku,“ ozrejmila Antalová.

Krajný prípad núdze

Čo na incident hovoria samotná železničná spoločnosť? Tá potvrdila, že skutočne majú interné predpisy o povinnosti cestujúcich mať počas cesty vlakom nasadené rúška či respirátor a ak ich nedodržiavajú, môžu byť z vlakovej prepravy vylúčení. Podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča môžu v takom prípade požiadať vlakvedúci o asistenciu políciu, ktorá vie prísť na najbližšiu zastávku vlaku v čo najkratšom čase. Avšak, zamestnanci spoločnosti nemôžu vo vlakov dávať pokuty, na to má podľa slov Kováča oprávnenie len polícia.

„Naši vlakvedúci riešia podobné situácie denne, častokrát aj za asistencie Polície SR, kedy dochádza k upozorneniam, niekedy aj k vylúčeniu cestujúceho z prepravy. V roku 2020 sme zaznamenali 105 prípadov incidentov, kedy cestujúci ignorovali hygienické opatrenia, t.j. nosenie rúšok počas jazdy vlakom. Tento rok sme doposiaľ zaznamenali 54 nahlásených prípadov ignorovania protipandemických opatrení cestujúcimi, z toho 13 prípadov bolo riešených vylúčením z prepravy,“ ozrejmil Kováč s tým, že cestujúci, ktorí zažijú takéto napomínanie nezodpovedných cestujúcich, kroky Železničnej spoločnosti vnímajú pozitívne.

Podľa ich slov však k vylučovaniu cestujúceho z vlaku dochádza vo veľmi krajných prípadoch – zvyčajne, ak je agresívny, pod vplyvom alkoholu, nemá cestovné doklady, alebo opakovane odmieta pokyny sprievodcov, aby si nasadil rúško alebo inú alternatívu tvárovej masky. Podľa Kováča však kontroly zo strany pracovníkov vlaku či polície nie sú dôvodom meškania vlakov. „Ak sa však v takomto prípade vyskytne meškanie z dôvodu nerešpektovania predpisov, ZSSK upozorňuje, že škody za zdržanie vlakovej dopravy z jednoznačne preukázanej viny a úmyslu cestujúceho sú vymáhateľné. Pôvodcom takéhoto meškania hrozia v zmysle Prepravného poriadku ZSSK finančné sankcie do výšky až niekoľkých stoviek eur, ktoré môžeme vymáhať aj súdnou cestou,“ upozornil Kováč.

Na záver dodal, že cestujúci sú o povinnostiach počas cestovania vlakom v súčasnej pandemickej situácii informovaní alebo prostredníctvom nahrávky v informačnom systéme, alebo prostredníctvom vlakového rozhlasu a v prípade, ak tak neurobia, aj o hrozbe vylúčenia z prepravy. „Od začiatku prepuknutia pandémie sú povinní tieto nariadenia dodržiavať.“Radi by sme zdôraznili, že cestovanie vlakmi je také bezpečné, ako sa sami správame a je dôležité, aby boli samotní cestujúci ohľaduplní a zodpovední,“ uzavrel Kováč.