MIMORIADNE Vláda schválila tvrdý LOCKDOWN pre všetkých bez výnimky

BRATISLAVA - Hlavnou témou dnešného rokovania vlády bude už avizovaný lockdown a núdzový stav. Ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému sa zrejme tvrdý lockdown na tri týždne presadiť nepodarilo. Napriek tomu by sa mal život na Slovensku opäť výrazne obmedziť do polovice decembra.

Obmedzený by mal byť aj pohyb. Vláda to docieli schválením núdzového stavu, ktorý má trvať 21 dní. Po tvrdom lockdowne včera volala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Prijaté opatrenia majú pomôcť najmä preťaženým nemocniciam.

Aktualizované 17:06 Vláda schválila prísny lockdown a núdzový stav:

- lockdown bude platiť zatiaľ dva týždne,

- núdzový stav bude platiť v maximálnom rozpätí 90 dní, platiť začne od dnešnej polnoci,

- zákaz vychádzania spolu s výnimkami bude zavedený na obdobie dvoch týždňov, po 10 dňoch sa prehodnotí situácia a rozhodne sa, či sa opatrenia preĺžia alebo sa uvoľnia, ak sa budú opatrenia uvoľňovať, budú sa uvoľňovať len pre zaočkovaných.

Výnimky zo zákazu vychádzania:

- nákup nevyhnutných potrieb (zoznam esenciálnych obchodov je definovaný v uznesení),

- nevyhnutné služby,

- cesta do a zo zamestnania, v zamestnaniach, kde je to možné, odporúčajú HO,

- cesta na a z očkovania proti COVID-19,

- pohreb blízkej osoby, krst, sobáš,

- cesta do prírody v rámci okresu,

- cesta k lekárovi a pod.

Aktualizované 17:05 "Kľúčová vec k úspechu je dodržiavanie opatrení. Je potrebné, aby sme sa ako spoločnosť zomkli. Situácia je vážna a dostali sme sa do nej preto, lebo sa opatrenia nedodržiavali. Ochrana zdravia a životov rozhodla," dodal premiér Heger.

Aktualizované 17:02 "Mojou úlohou nie je hľadať kompromis a vyhvieť všetkým, ale chrániť životy všetkých," povedal. "Dnešné rozhodnutie nebolo politické, dnes sme schválili opatrenia, ktoré navrhlo konzílium odborníkov s výnimkou škôl, ktoré vetoval koaličný partner," uviedol Heger a vyzval, aby bola spoločnosť jednotná a aby sa jednotne správali politici z opozície aj koalície.

Aktualizované 16:58 "Dnes už nikoho nemusím presviedčať o tom, že situácia je vážna," povedal premiér na úvod. Pripomenul, že dnes pribudol rekordný počet pozitívnych, cez 10-tisíc a počet hospitalizovaných presiahol kritickú hranicu 3200, z nich až 83 percent nie je zaočkovaných.

Aktualizované 16:27 Oficiálny dokument o lockdowne a núdzovom stave ešte stále vláda nezverejnila napriek tomu, že o prijatých opatreniach informovala ministerka Remišová aj minister Sulík.

Aktualizované 16:20 Za nové protipandemické opatrenia hlasovali všetci ministri okrem Veroniky Remišovej, povedal Sulík. SaS si len uplatnila právo veta pri zatvorení škôl, ministri OĽaNO a Sme rodina boli presvedčení, že situácia je natoľko vážna, že zatvoriť by sa mali aj školy. Za zatvorenie škôl je aj konzílium odborníkov.

Aktualizované 16:10 Lockdown bude platiť dva týždne pre všetkých, po desiatich dňoch sa situácia prehodnotí

Minister hospodárstva Sulík potvrdil, že vláda schválila lockdown na najbližšie dva týždne. Zároveň schválila aj zatvorenie všetkých prevádzok okrem tých esenciálnych. "Mrzí ma, že prestala platiť podmienka, že tieto predajne ostanú otvorené pre očkovaných," povedal Sulík s tým, že sa im podarilo skrátiť dobu trvania lockdownu z troch na dva týždne. Školy sa budú zatvárať ako posledné. Po desiatich dňoch sa má situácia prehodnotiť a ako prvé sa budú zavádzať výhody pre očkovaných.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Aktualizované 16:06 Vláda sa dohodla aj na povinnom režime OTP na pracoviskách. Do zamestnania sa dostanú len tí zamestnanci, ktorí sú očkovaní, COVID prekonali alebo sú testovaní. Na splnenie podmienky testovania bude potrebný antigénový samotest, ktorý bude platný sedem dní."Zamestnávatelia budú povinní testovať zamestnancov, ktorí nie sú očkovaní a ktorí covid neprekonali," uviedol po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík. Reštauráciám zároveň uhradia nájomné počas lockdownu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 15:54 Slovensko by malo nakúpiť 10 miliónov kusov antigénových testov. Návrh nákupu antigénových testov zo spoločného obstarávania Európskej komisie z dielne ministerstva zdravotníctva v stredu odobrila vláda.

Aktualizované 15:15 Z ďalšieho schváleného uznesenia vyplýva, že počas pandémie budú opäť pomáhať aj vojaci. Minister obrany by mal podľa návrhu, ktorý predložil Lengvarský, vyčleniť na základe požiadaviek rezortu zdravotníctva na nevyhnutný čas denne do 1000 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na posilnenie vybraných regionálnych ÚVZ SR, ÚVZ SR, NCZI a podporu vybraných zdravotníckych zariadení a to za účelom organizačnej, administratívnej a zdravotníckej podpory,

Aktualizované 15:00 Veronika Remišová zverejnila stanovisko, podľa ktorého je jasné, že očkovaní v lockdowne výnimky mať nebudú. "Situácia na Slovensku je vážna, no hodiť cez palubu všetkých ľudí, ktorí boli zodpovední a sú chránení očkovaním, pokladám za obrovskú chybu. Keďže v prijatých opatreniach nie je absolútne žiadna motivácia pre ľudí, aby sa dali očkovať, na vláde som hlasovala proti takýmto opatreniam," napísala.

Aktualizované 14:45 Krátko po druhej odišiel Boris Kollár z rokovania. Novinárom oznámil, že vláda sa dohodla a premiér má oznámiť detaily.

Aktualizované 14:23 Vláda pokračuje, na väčšine opatrení v rámci lockdownu by už mala byť dohoda

Rokovanie vlády bolo na krátko prerušené kvôli rýchlej koaličnej rade. Na vláde bol preto aj líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. Koaliční lídri sa museli dohodnúť ohľadom núdzového stavu. V tomto momente vláda pokračuje a väčšina prísnych opatrení by už mala byť schválená. Núdzový stav by mal platiť 20 dní. Vyhlásený môže byť okamžite, no počas jeho trvania ho musí schváliť parlament. Jeho prípadne predĺženie už bez súhlasu parlamentu nie je možné.

Aktualizované 14:14 Na rokovanie vlády prišiel aj policajný prezident Štefan Hamran aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Rokovanie je stále prerušené.

Daniel Zmeko Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 13:15 Rokovanie vlády bolo na chvíľu prerušené.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 12:18 Do nemocníc smerujú aj noví vojenskí lekári

V priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa dnes uskutočnilo slávnostné vyradenie jedenástich nových vojenských lekárov. Všetci budú okamžite nasadení do nemocníc. "Lekári a vôbec zdravotnícky personál je v súčasnosti naozaj nad zlato. Preto som rád, že nesmierne vyčerpaných hrdinov v bielych plášťoch posilnia ďalší lekári z radov ozbrojených síl. Sme tu pre občanov a pre záchranu ich životov a zdravia sme pripravení poskytnúť všetky dostupné kapacity," povedal minister Naď.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

V zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku sú aktuálne nasadení všetci dostupní vojenskí lekári - tridsaťpäť z nich pôsobí priamo v nemocniciach a traja v ambulanciách.

Aktualizované 12:03 Konzílium odborníkov odporúča prijať tvrdý lockdown na tri týždne a zavrieť školy

Konzílium odborníkov vydalo odporúčania počas toho, ako vláda rokuje o sprísnení opatrení. Odporúčvajú tvrdý lockdown na tri týždne a zavrieť školy. Práve školy su aktuálne problémom, keďže minister školstva Branislav Gröhling je proti.

Aktualizované 11:30 V hre je zatvorenie škôl, na vláde prebieha boj

Situácia na vláde je poriadne napätá. Minister Lengvarský podľa našich informácií prišiel s nečakaným návrhom uzarieť školy, aj keď v pôvodnom scenári sa s tým nerátalo. Minister školstva Branislav Gröhling vo veľkom protestuje a na vláde aktuálne prebieha boj. Nie je vylúčená ani jeho demisia.

Aktualizované 10:45 "Každé prijaté opatrenie musí byť zároveň motiváciou k očkovaniu. Bez toho situáciu nikdy nevyriešime. Budeme sa mesiace trápiť s vlnou lockdownu," povedala Veronika Remišová s tým, že sa očkovaných zastávajú a podporia opatrenia, ktoré čiastočne zvýhodnia očkovaných.

Aktualizované 10:37 "Podporím akékoľvek opatrenia, ktoré budú chrániť zdravie, životy a minimalizovať ekonomické škody," povedal stručne minister financií Igor Matovič.

Aktualizované 10:35 Núdzový stav a obmedzenie pohybu sú dve rozdielne veci, uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Obmedzovanie prístupu je v súlade s ústavou, ak sa berie ohľad na to, v akom stave osoba je a ako prenáša infekciu," uviedla.

Aktualizované 10:05 Naď nevie, čo je v tomto momente poslednou verziou lockdownu či núdzového stavu. "Ja budem hlasovať za návrh, ktorý predstaví minister zdravotníctva," uviedol minister.

Aktualizované 10:02 Minister obrany Jaroslav Naď uviedol, že je ťažké povedať, čo sa schváli. Zrejme existujú dve možnosti lockdownu. "Slovo dnešného dňa je zodpovednosť, resp. zodpovednosť vs. populizmus. Verím, že zodpovednosť zvíťazí," povedal.

"Ja si myslím, že alternatíva bez lockdownu už reálne neexistuje. Ak chceme byť zodpovední, existuje len jedna možnosť. Všetko ostatné je populizmus," uviedol Naď, že si vie predstaviť niektoré výnimky predstaviť, ale len pre očkovaných.

Aktualizované 9:50 "Ja som v tom, že ak bude krátky núdzový stav, tak neesenciálne prevádzky fungovať nebudú," uviedol Mikas s tým, že je dôležité apelovať na zníženie mobility obyvateľstva.

Aktualizované 9:47 Dnes sme prekročili kľúčovú hranicu 3200 hospitalizovaných. "Musíme sa spojiť všetci, očkovaní, neočkovaní aj tí, čo prekonali. Situácia je vážna," povedal Mikas. "Z epidemiologického hľadiska by som sa priklonil k trom týždňom."

Zdroj: korona.gov.sk

Aktualizované 9:45 Hlavný hygienik Ján Mikas takisto prišiel na rokovanie vlády. "Ak by bol lockdown, resp. núdzový stav, vyhlásený, ľudia musia dodržiavať opatrenia, lebo sme vo vážnej situácii," uviedol na úvod.

Aktualizované 9:40 Prezidentka Čaputová včera návšteve ružinovskej nemocnice v emotívnom vyhlásení jasne uviedla, že musíme prestať šíriť bludy o koronavíruse, prestať o ňom tliachať a musíme počúvať odborníkov. Sme na tom zle a potrebujeme lockdown.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

"Žiaľ, je to opatrenie, ktoré sa musí dotknúť všetkých, či sú zaočkovaní, alebo nie, či sú zodpovední... Jednoducho sme na tom tak zle, že takéto opatrenie sa musí dotknúť všetkých," zdôraznila. Na druhej strane vie, že je to nefér voči ľuďom, ktorí sa správali zodpovedne, dodržiavali opatrenia a vakcinovali sa.

Aktualizované 9:30 Rokovanie vlády začína už tradične o desiatej. Koalícia sa na koaličnej rade okrem iného dohodla aj na kompromise čo sa lockdownu týka.

Ako by mohol lockdown vyzerať?

Podľa informácií portálu Topky.sk by mal lockdown platiť od štvrtka 25. novembra do 15. decembra. Zároveň by mal návrh obsahovať aj vyhlásenie núdzového stavu na 21 dní, ktorým by mala vláda možnosť povolať zdravotníkov či armádu. V rámci núdzového stavu je teda možné počas lockdownu obmedziť aj pohyb, to by malo platiť v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.

Zdroj: ÚVZ SR

Obmedzenie pohybu by sa nemalo vzťahovať na cestu do práce, cestu do obchodu (potraviny, lekáreň, drogéria, potreby pre zvieratá, cesty do banky a pod.), cestu na poštu, cestu na pohreb, na test, cestu do prírody a pod. Školy by sa zatvárať nemali. Takýto lockdown je nám známy už z druhej vlny a trval niekoľko mesiacov. Sve koaličné strany však boli proti úplnému lockdownu, požadovali výnimky pre očkovaných.

Zatiaľ nie je jasné, aké výnimky by to mali byť, ale očkovaní by zrejme mali mať prístup do viacerých obchodov napríklad ako sú obchody s oblečením či obuv. Ostatné prevádzky vrátane hotelov, reštaurácií, kaviarní, barov či ubytovacích zariadení majú byť najbližšie takmer tri týždne zatvorené. Po istom čase má vláda vyhodnotiť situáciu, ak sa nezlepší, lockdown bude pokračovať.