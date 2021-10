Zrušenie úradov práce: Sulík si nápadom pohneval kolegov! Búrlivé reakcie, adresovali mu ostrú kritiku

BRATISLAVA – Ďalší problém v koalícii? Po hlasovaniach v parlamente za uplynulé dva dni sa v koalícii strhli viaceré hádky. Dôvody boli rôzne – interrupcie, doprovod hospitalizovaného dieťaťa, po novom však aj úrady práce. Minister hospodárstva Richard Sulík si totiž vie predstaviť, že by boli v budúcnosti zrušené. Od svojich politických kolegov si za to vyslúžil obrovskú spŕšku kritiky!

Ešte vo štvrtok na konci rokovania vlády minister hospodárstva a šéf koaličnej SaS Richard Sulík povedal, že si vie do budúcna predstaviť, že by úrady práce boli zrušené. Podľa jeho názoru totiž nie je úlohou štátu hľadať prácu ľuďom, a pritom platiť tisícky úradníkov.

VIDEO Richard Sulík by zrušil úrady práce, uviedol to ako príklad šetrenia

Jeho názor by tak údajne pomohol pri šetrení verejných financií. "Dokonca mám takú nádej, že možno už nastal čas, že budeme robiť aj niektoré odvážnejšie rozhodnutia, napríklad, že zrušíme úrady práce," povedal Sulík s tým, že v súčasnosti, keď niekto hľadá prácu, stačí mu do internetového prehliadača naťukať názov portálu s pracovnými ponukami.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Nemyslím si, že musíme zamestnávať 2000 alebo viac úradníkov, ktorí prácu sprostredkujú. To zvládne každý sám, kto prácu chce,"vyjadril sa Sulík a dodal, že preto možno nastal čas na takéto odvážne rozhodnutie a ak by bolo na stole, SaS to určite podporí. Riešenie má aj v prípade tých, ktorí doteraz nemajú prístup k internetu. Podľa jeho názoru by mohli vzniknúť na úradoch práce internetové stanice, kde by sa vedeli pripojiť tí bez prístupu na internet, údajne by na to trebalo len jeden počítač s pripojením na sieť. Prípadne, že namiesto úradníkov budú k dispozícii viaceré počítače, prostredníctvom ktorých si budú ľudia hľadať prácu.

Zdroj: TASR

Krajniak navrhuje zrušenie rezortu hospodárstva

Na jeho názor sa však z prostredia jeho politických kolegov zniesla spŕška kritiky. Ako prvý zareagoval minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). "Ak minister hospodárstva Richard Sulík navrhuje zrušenie úradov práce, potom sa nám lepším krokom zdá byť zrušenie ministerstva hospodárstva. Riadenie energetiky môže prebrať ministerstvo financií, výstavu Expo v Dubaji môže zabezpečovať ministerstvo dopravy, ktoré má na starosti cestovný ruch," uviedol Krajniak na sociálnej sieti. Ako dodal, nepovažuje za vtipné, ak niekto dehonestuje prácu zamestnancov štátu, „ktorí počas pandémie najlepšie zvládali vyplácanie pomoci ľuďom aj podnikateľom a teraz im niekto odkazuje, že sú nadbytoční“.

Na Sulíkove slová reagovali aj ďalší politici, napríklad bývalý šéf strany Spolu Miroslav Beblavý. „Mne sa páči, ako Sulík zapíska a celý Facebook rieši kravinu, ktorá má nulovú šancu stať sa realitou,“ konštatoval na sociálnej sieti.

Zdroj: FB / Miroslav Beblavý

Svoj názor vyjadril aj Martin Dubéci (Progresívne Slovensko), ktorý si zaspomínal na istú predvolebnú kampaň. „Pred osadou v Richnave, ktorá sa ťahá do kopca ako juhoamerická favela, pribudol billboard SaS s niečím ako "Riešenie: menej daní, menej štátu". Richarda to neopúšťa,“ poukázal Dubéci s tým, že vie, že pre väčšinu ide o banálnu vec a vie sa o seba postarať. „Ale aby minister hospodárstva v krajine, ktorá trpí štrukturálnou nezamestnanosťou a generačnou chudobou povedal, že štát má na to kašľať? Taký človek musel už dávno stratiť kontakt s realitou,“ uviedol na sociálnej sieti.

Zdroj: FB / Martin Dubéci

Kriticky sa k celej veci vyjadrila aj bývalá národniarka Anna Belousovová. Poslankyňa parlamentu z čias, kedy SNS viedol Ján Slota, venovala Sulíkovi drsné slová. „Ďalší z geniálnych nápadov kamaráta Queen Plačkovej len pár dní po jej prepustení z väzby.Asi dostal čerstvú zásobu práškového cukru, keď splodil túto geniálnu myšlienku. Minister hospodárstva by si mohol po dvoch rokoch konečne prečítať zákony týkajúce sa aj jeho rezortu,“ konštatovala na sociálnej sieti a dodala, že by možno pochopil, čo je úlohou úradov práce. Podľa jej slov smerujeme k hospodárskemu kolapsu, pričom na vine údajne nie je celý svet, ale „konkrétni exoti, ktorí riadia tento štát“. „A asi tí naj, naj, naj riadia ministerstvo hospodárstva a financií. To nemôže dopadnúť dobre!“ uzavrela.

Zdroj: FB / Anna Belousovová