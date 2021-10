V KOALÍCII pribúdajú spory: Lídri sa stále nezhodli! Kollárov odchod je reálny, nechýbajú štipľavé poznámky

Najnovšou témou, na ktorej sa koalícia ešte nezhodla, je štátny rozpočet. Šéfovia rezortov chcú viac peňazí, no podľa minsitra financií a lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča neponúkli žiadne riešenia. Okrem toho koalícia stále nenašla zhodu ani na téme sporného paragrafu 363 a vášne rozdúchava aj reforma nemocnic, ktorú Sme rodina nepodporí. Odchod hnutia z koalície je stále v hre.

Sme rodina nedpodporí reformu nemocníc

Boris Kollár hovorí o odchode z koalície v spojitosti so sporným paragrafom 363. Pokiaľ by sa zmenil alebo zrušil, spolu so svojím hnutím vystúpi z koalície. To ešte nečelili problémom s reformou nemocníc. Hnutie Sme rodina totiž reformu nemocníc v takejto podobe, v akej bola schválená na vláde, v parlamente nepodporia. Uviedol to minister práce Milan Krajniak a neskôr aj samotný Kollár.

Krajniak uviedol, že prísľub im nestačí a boja sa, že sa budú rušiť nemocnice. "Nebudeme za to hlasovať, pokiaľ tento zákon bude predložený ako bianko šek," uviedol Kollár. Podľa neho by takýto zákon nemal byť záväzný dovtedy, pokiaľ neprejde pripomienkami všetkých regiónov. "Nemôžeme predsa urobiť niečo len z Bratislavy, a to preto, že máme dostať balík peňazí z Európskej únie," dodal. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský však nechápe, prečo reformu nepodporili, keď podklady mali k dispozícii skôr a mohli uviesť svoje výhrady.

Odchod z koalície stále platí

Zdá sa, že aj jeho slová o odchode z koalície sú stále v kurze. O odchode z koalície prvýkrát hovoril v súvislosti so sporným paragrafom 363. Podľa koaličnej zmluvy sa mal preskúmať, no čoraz viac sa hovorí o jeho zmene alebo priamo o zrušení. A s tým Kollár súhlasiť nebude. "Ten návrh bol veľmi radikálny, tam sa asi nedohodneme na tom," uviedol Kollár.

Návrh bol radikálny v tom, že sa hovorilo o zrušení paragrafu a o rozdelení prokuratúry. "S tým súhlasiť nebudem," uviedol. "Odídem z koalície, pokiaľ nebudem môcť stavať byty a nebudem môcť ľuďom urobiť exekučné amnestie," povedal. "Tým pádom padá koaličná zmluva a budem si môcť robiť, čo chcem. Budem môcť hlasovať s opozíciou, budem si môcť predkladať zákony bez koaličnej rady, lebo takto je napísaná zmluva," povedal.

Kollár opäť vytiahol nájomné byty

Líder hnutia Sme rodina sa v tejto súvislosti vrátil k svojim dvom nosným témam. Exekučné amnestie a výstavba nájomných bytov. Práve výstavba až 25-tisíc nájomných bytov bola jedným z hlavných bodov predvolebného programu hnutia. Na starosti to má podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý, ktorý má s jeho presadením v parlamente problém. Začiatkom septembra sa nedostal do druhého čítania, má ho ešte dopracovať.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Tento návrh blokujú najmä poslanci OĽaNO, ktorí majú problém s kvalitou návrhu a majú niekoľko výhrad čo sa týka DPH či určenia výšky nájomného. Základný spor sa nesie okolo kvality návrhu, ale aj požiadavky, že má byť rozpočtovo neutrálny – teda, že nebude stáť peniaze z verejných financií. "Všetky nájomné byty a ostatné zámienky musia ísť bokom," povedal Matovič. Hlavnou prioritou bola zmena paragrafu 363.

"Musíme si vybrať, ktorou cestou chceme ísť, či chceme ľuďom zalepovať oči dôchodkami, nájomnými bytmi, exekučnou amnestiou, alebo chceme splniť to základné, čo sme ľuďom sľúbili, a to je spravodlivosť pre každého rovnako," povedal líder OĽaNO. Reagoval tak na vyjadrenia Kollára, ktorý vytiahol svoje návrhy a podmieňuje nimi avizované zmeny v prokuratúre. Čo sa týka exekučných amnestií, tie sa podľa lídra Sme rodina stále odsúvajú.

Nie sme uznášaniaschopní a to sme ešte neodišli

Matovič však neskôr uviedol, že so Sme rodinou stále hľadajú prienik a momentálne je na stole niekoľko návrhov, ktoré prichádzajú do úvahy. Bližšie však o nich hovoriť nechcel. "Rokovať rokujeme a ako ho chcem presvedčiť si nechám v prvom rade pre Borisa Kollára a potom pre vás," povedal. "V tomto sa naše názory zásadne rozchádzajú a musíme nájsť cestu, ako z toho von," uviedol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Odchod z koalície však zatiaľ zrejme stále platí. Kollár to pripomenul štipľavou poznámkou počas utorkového rokovania parlamentu. Plénu sa totiž ani na dvakrát nepodarilo vziať na vedomie správu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za rok 2020.

Na hlasovaní sa prezentovalo iba 73 poslancov z potrebných 76. Krátko predtým vzali zákonodarcovia na vedomie správu generálneho prokurátora Maroša Žilinku o činnosti prokuratúry v roku 2020. "Národná rada nie je uznášaniaschopná a to sme ešte z tejto vlády neodišli my," uviedol a prerušil schôdzu, ktorá pokračovala poobede.

Dohoda nie je ani na rozpočte

Koalícia sa ešte stále nedohodla ani na finálnej podobe štátneho rozpočtu. Minister financií Igor Matovič uviedol, že budúci rok sa počíta s deficitom na úrovni 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Doplnil, že plánované príjmy rozpočtu na budúci rok sú 20 miliárd eur a ministri si pýtali 6,6 miliardy eur navyše. Rokovania budú pokračovať, na schválenie rozpočtu majú čas do 15. októbra.

Ministri však podľa neho neprišli s riešením, odkiaľ financie zobrať. "Všetci len chceli navyše rozdávať, ale nikto neprišiel s tým, kde budeme mať vyššie príjmy," povedal Matovič. Jednotliví ministri boli podľa jeho slov prekvapení. "Myslím si naivne, že sa spoliehajú na to, že nájdu v podkladoch iných ministerstiev priestor, kde sa dá šetriť," povedal Matovič. Minsitri dostali dáta za všetky rezorty, no podľa ministra financií v dátach nenájdu nič, na čom by sa dalo šetriť.

Daňová brzda, s ktorou prišiel Richard Sulík, s tým momentálne nesúvisí. Práve tá je súčasťou problému s dlhovou brzdou, ktorú chce presadiť šéf SaS. Na dlhovej brzde stále nie je dohoda medzi SaS a ministerstvom financií a preto sa už niekoľko mesiacov chýba dohoda aj na novele ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a na oplátku, veľká daňovo-odvodová reforma zas nemá podporu SaS.

Situácia so stranou Za ľudí je v úzadí

Jedným z najstarších aktuálnych sporov je rozpad poslaneckého klubu. Potom, čo skupinka poslancov okolo Márie Kolíkovej odišla zo Za ľudí aj z poslaneckého klubu a pridali sa do poslaneckého klubu SaS, ostali Veronike Remišovej v parlamente len štyria poslanci. Aj to mala koalícia riešiť ešte predtým, než vošli do hry väčšie témy, ktoré je potrebné riešiť.

Hovorilo sa o možnom otváraní koaličnej zmluvy, no zatiaľ k tomu nedošlo. Dôvodom bolo to, že so štyroma poslancami v Za ľudí a 19 v SaS sa zmenili pomery v koalícii. Otázkou bolo aj to, či Veronika Remišová a Mária Kolíková ostanú v čele svojich ministerstiev a či by nemala mať strana SaS o ministerstvo viac. Sulík však uviedol, že jeho požiadavkou je to, aby Kolíková ostala šéfkou spravodlivosti.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Igor Matovič si stojí za tým, že strane SaS patria tri ministerstvá a liberáli si chcú anektovať rezort, ktorý im nepatrí. Ak by sa mala koaličná zmluva vypovedať a posty vo vláde rozdeliť nanovo, Matovič trvá na tom, aby sa to urobilo podľa výsledkov volieb a počtu získaných mandátov v parlamente. "Tam matematika nepustí," zdôraznil.

Strana SaS má dve možnosti, buď rešpektovať koaličnú zmluvu, alebo ju vypovedať, povedal v polovici septembra líder OĽaNO Matovič. "Buď platí koaličná zmluva, alebo je tu druhý variant, že môžeme ísť podľa počtu poslancov v jednotlivých poslaneckých kluboch," skonštatoval. Problém mali riešiť na koaličnej rade, no zatiaľ neúspešne. Zároveň však upozornil, že je potrebné riešiť bezpečnostnú situáciu v krajine.

Politika Sme rodina nie je založená na hodnotách

Čo hovorí politoló na to, že Boris Kollár si "postavil hlavu" aj na téme reformy nemocníc? "Politika Sme rodina nie je založená na hodnotách, ale na sociálnej demagógii a sem tam, ak sa to hodí, aj na prízemnom populizme (najmä vo vzťahu k menšinám a migrantom). Pri takomto prístupe odmietnu všetky závažné reformy," uviedol pre Topky Radoslav Štefančík. Reforma je totiž podľa neho slovo, ktorého sa mnohí Slováci od čias Klausa a Mikloša boja ako čert kríža.

"A keďže Kollár sa bojí, že stratí voliča chyteného na lacné predvolebné sľuby, radšej sa do žiadnych veľkých reforiem, ktoré by mohli nasrdiť nejedného Slováka, púšťať nebude," skonštatoval politológ. "Nemyslím si, že Kollár len tak odíde. Hoci často laškuje s Pellegrinim priamo pred televíznymi obrazovkami, do vlády s Ficom sa mu zrejme veľmi nechce. Na druhej strane, väčšina vládnych strán prezentovala pred voľbami veľkolepé sľuby o novom politickom štýle, o transparentnosti, o slušnejšej politike, o reformách a keď si zaumienia, že konečne z toho niečo aj splnia, tak im to práve Sme rodina prekazí," myslí si.

Čierna ovca vládnej koalície

Podľa Štefančíka je Sme rodina čiernou ovcou vládnej koalície. "Každú čiernu ovcu síce možno strpieť len do určitého momentu, lenže výhodou Kollára je, že mandáty Sme rodiny koalícia potrebuje, pretože ako trojkoalícia by vydržala len chvíľu," uviedol.



To, že sa na mnohých témach v koalícii zatiaľ nezhodli, svedčí podľa politológa skôr o tom, že hnutie sa nechce dohodnúť. "Resp. že prezentuje iný mentálny svet, ako zvyšok koalície. Vieme predsa, že Boris Kollár má za sebou temnú minulosť. V žiadnej normálne krajine by človek jeho typu nemohol byť druhým najvyšším ústavným činiteľom," konštatuje.

"Ale Slovensko je v tomto výnimka, pretože volič počúva skôr na, citujúc Fica, „chlebové témy“, než na síce vznešené, ale mimoriadne abstraktné hodnoty, ako trebárs slušnosť, či transparentnosť politiky. Boris Kollár si je vedomý, že nejeden volič počúva práve na jeho prázdne a bezobsažné vyjadrenia, preto si dovolí ísť často aj za hranicu prípustného," dodal.