Lockdown môže opäť rozhádať koalíciu: Sulík povedal dosť! Politologovia reagujú, či to znamená ďalšiu krízu

BRATISLAVA - Je to zase tu. Koalícia opäť nenachádza zhodu na kritickom bode, a opäť sa to týka pandémie. Ide o to, že šéf liberálov Richard Sulík (SaS) po posledných správach si už nevedel "hryznúť" a na sociálnej sieti rázne vyhlásil, že ďalší lockdown aj pre zaočkovaných a prekonaných už jeho strana nepodporí. Môže to predznamenávať ďalšiu krízu, aká bola v marci? Odpovedali nám na to politológovia.

Sulík na sociálnej sieti vypenil a prisľúbil, že Sloboda a Solidarita už žiadny ďalší lockdown aj pre zaočkovaných a prekonaných nepodporí.

Už teraz je však jasné, že vo zvyšku koalície panujú iné názory a už len sulíkovci sa držia idey nechať otvorené esenciálne a podobné prevádzky. Začiatkom tohto roka sme sa stretli s veľkou koaličnou krízou práve na jar, keď všetko vybublalo pre ruskú vakcínu Sputnik. Je možné, že aj z tohto konfliktu vznikne ďalšia veľká kríza, možno aj koniec vlády?

Na to sme hľadali odpoveď u odborníkov.

Každý si prihrieva svoju polievočku

Politológ Michal Cirner v tomto prípade síce pripúšťa aj krízu, no podľa neho ide skôr o to, že politici sa teraz chcú zapáčiť svojim voličom. ""Každý z koalície hrá na svoje vlastné tričko, každý si prihrieva polievočku pred vlastnou skupinou voličov. To je ako legenda o Svätoplukových prútoch. Ak nebudú spolupracovať a neukážu v zásadných veciach jednotu a spoločné vedenie, nemôže to pre túto vládnu koalíciu skončiť dobre,"" odpovedá politológ na otázku, ako číta Sulíkov status.

Zacyklení v chybách

""Plazivá vládna kríza vzájomnej nedôvery koaličných partnerov a neakcieschopnosti vlády trvá dlhé obdobie, toto sú iba ďalšie symptómy,"" myslí si Cirner. Ten dokonca aktuálne javy vidí ako cyklicky sa točiace udalosti, ktoré sú tu s nami už od vymenovania novej vlády z jari 2020. ""Áno, už som niekde spomínal, že sú zacyklení, opakujú rovnaké chyby v komunikácii a v riadení štátu a nevedia sa z toho vymaniť, lebo chýba silný líder na čele vlády s politickým výtlakom,"" poskytol jednu z príčin Cirner.

Napriek tomu to ešte nevidí tak, aby v koalícii niekto pre tieto nezhody skončil. ""Nikto nechce prvý odísť z vlády, nikto nechce mať v rukách Čierneho Petra a byť rozbíjačom vlády. Preto agónia bude ďalej pokračovať," predpovedá negatívny scenár Cirner.

Zlé načasovanie od Sulíka, týmto sa radia na úroveň internetových diskutérov

Stanosisko druhého politológa Radoslava Štefančíka je zase o inom súdku. "Richard Squlík svoj status načasoval mimoriadne nešťastne. Uverejnil ho totiž len niekoľko hodín predtým, ako príslušné úrady ohlásili rekord v počte nových pozitívne vyhodnotených PCR testov. Ale to je zrejme čaro politiky," týmto naráža Štefančík na v piatok ohlásených viac ako 15-tisíc pozitívnych PCR testov na koronavírus. Ministerstvo však neskôr spresnilo, že išlo o doplnenie prípadov za predchádzajúci deň, a preto sa ich počet tak navýšil.

Štefančík by však napriek tomu aktuálne dianie ako krízu nehodnotil. "SaS si len ide svojou cestou a prestáva počúvať odborníkov. Radí sa tak na rovnakú úroveň, ako internetoví diskutéri s vysokou školou života. Obávam, že hoci majú dobre mienený úmysel, vec iba pokazia. Iste, politickú zodpovednosť nesú vždy politické strany, ale svoje rozhodnutia by nemali robiť od buka do buka," tvrdí Štefančík.

Ani Štefančík neobišiel tému repetitívneho diania vládnych treníc. "Opakuje sa to pravidelne a upozornila na to už aj pani prezidentka. Táto vládna koalícia nie je schopná prijať žiadne dôležitejšie rozhodnutie bez toho, aby si predstavitelia vládnych strán najskôr neskočili do vlasov. Ak sa ale takto má krajina trápiť až do konca riadneho volebného obdobia, mali by si aj oni položiť otázku, či by predčasné voľby nevyriešili ich nekonečné a večne sa opakujúce trápenie," položil hypotetický otázku Štefančík.

Povalenie ďalšej vlády by spôsobila irelevantnosť voliť ďalej SaS

SaS však napriek tomu ani podľa Štefančíka z vlády neodíde. "Počty prípadov ľudí, ktorí zomrú v najbližších dňoch na covid, sa budú zvyšovať. SaS by sa tak stala ľahkým sústom pre kritikov a viem si predstaviť, že by im niekto hodil na plecia zodpovednosť za vyhasnuté životy. Navyše, vôbec si neviem predstaviť, že by to bola zas a znovu SaS, ktorá povalí svoju druhú vládu. Potom by som chcel vidieť toho človeka, ktorý by volil SaS. Ak povalí SaS svoju druhú vládu, prestáva mať dôvod svojej existencie," pritvrdil Štefančík.