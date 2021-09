Extrémne dažde aj postrach motoristov: Aj takýto bol uplynulý týždeň z pohľadu počasia!

BRATISLAVA – Počasie na Slovensku opäť pripomína leto. Napriek tomu sa toto leto dá počastovať viacerými naj. Jedným z nich je aj fakt, že august v Čadci bol mimoriadne bohatý na zrážky. Naopak, v dolinách a kotlinách bola uplynulá noc mimoriadne chladná a na viacerých miestach mrzlo. To malo za následok, že napríklad v jednom meste pod Tatrami museli už majitelia áut škrabať čelné sklá.

Podľa meteorológov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu boli v auguste, a najmä jeho posledný týždeň zaznamenané výdatné zrážky, čo spôsobilo, že celý mesiac sa dá vyhodnotiť ako mimoriadne až extrémne bohatý na zrážky.

Zdroj: Getty Images

„Extrémny mesačný úhrn zrážok pre august zaznamenali v Čadci. V tohtoročnom auguste tam spadlo 244 mm zrážok, čo je tam najvyšší mesačný úhrn zrážok pre tento posledný letný mesiac aspoň od roku 1901. Ak by sme v Čadci analyzovali všetky mesačné úhrny zrážok od roku 1951, tak 244 mm z tohtoročného augusta je tam 5. najvyšší mesačný úhrn zrážok v tomto súbore mesačných úhrnov zrážok. Vyšší mesačný úhrn zrážok tam bol zaregistrovaný v júli 2001, 259 mm, ďalej v júli 1960, 267 mm, potom v máji 2010, 269 mm a v júli 1997, 288 mm, pričom práve v cez prázdniny v roku 1997 boli ničivé povodne v povodí rieky Morava,“ upozornili meteorológovia na sociálnej sieti.

Zdroj: Getty Images

Ako to je so suchom?

Ako dodali, veľa zrážok padlo v poslednej tretine leta aj na Záhorí, napríklad v Holíči namerali za celý mesiac 137 milimetrov zrážok a v Moravskom Svätom Jáne 160 milimetrov. V prípade Holíča išlo o druhý najvyšší mesačný úhrn pre august od roku 1989, pričom rekordná hodnota bola len o 0,1 milimetra vyššia, a to z roku 2015. V druhom prípade išlo o najvyšší mesačný úhrn zrážok pre dané obdobie od roku 1997.

„Treba pripomenúť, že mimoriadnym až extrémnym zrážkam v auguste, predchádzal v tomto regióne nedostatok zrážok a sucho, ktoré sa tam prejavovalo v dlhších obdobiach v júni a v júli. Aj pri globálnom pohľade na rozloženie zrážok na celom území Slovenska boli v tohtoročnom lete dosť výrazné kontrasty medzi jednotlivými oblasťami. Nepriaznivým príkladom je úhrn zrážok v Hurbanove za obdobie od 1.6.2021 do 31.8.2021, ktorý dosiahol iba 84 mm,“ vysvetlili meteorológovia.

Podľa aktuálnych informácií je v súčasnosti najsuchšie na juhu Podunajskej nížiny a na Zemplíne. „Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % v oblasti Komárna, Nových Zámkov, Bratislavy a Pezinka. Nasýtenie v intervale 10-20 % je na približne 15 % celkovej plochy. Deficit pôdnej vlahy je na juhovýchode a juhozápade Slovenska najviac do -40 mm. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm v okolí Prievidze, Popradu a Bardejov,“ upozornili z SHMÚ. Na Slovensku však v súčasnosti prevládajú normálne až mierne vlhké podmienky. Mierne sucho je v Hurbanove a Dudinciach, ale aj v Podhájskej. Veľmi sucho je len v Hurbanove, naopak, veľmi vlhko v Oravskej Lesnej. Deficit zrážok za posledné tri mesiace je najvyšší v Medzilaborciach, a to -90 milimetrov, v Hurbanove (-80mm) a vo Švedlári (-75mm).

Ďalší extrém

Aby ste si však nemysleli, že to je všetko, meteorológovia zverejnili aj ďalšiu „chuťovku“. A tá sa týka uplynulej noci. Podľa ich dát bola totiž noc mimoriadne mrazivá, a to najmä v dolinách a kotlinách, kde ojedinele mrzlo. Na stanici Vernár namerali dokonca -1,7 stupňa Celzia. Z fotografii, ktoré kolovali sociálnymi sieťami, bolo vidieť, že napríklad v Poprade už museli majitelia motorových áut škrabať čelné sklá. A to september len začína.