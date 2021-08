Do očkovacej LOTÉRIE sa prihlásilo takmer 950-tisíc ľudí: Najväčší záujem je v týchto krajoch!

Ministerstvo financií SR eviduje najviac registrácií v Bratislavskom kraji (152-tisíc ľudí), pričom nasleduje Prešovský kraj (140-tisíc ľudí). Vyše 19 percent z prihlásených do očkovacej prémie sú seniori starší ako 65 rokov.

Minulý týždeň sa prihlásilo 50-tisíc ľudí, najmä seniori

Za posledných sedem dní tvorí táto najzraniteľnejšia veková skupina dokonca najvyšší podiel spomedzi všetkých registrácií. Počas uplynulého týždňa sa do očkovacej prémie prihlásilo dokopy 50-tisíc ľudí z tejto vekovej kategórie. Napríklad v sobotu bola až štvrtina zo všetkých registrovaných práve vo veku nad 65 rokov.

Zdroj: reprofoto RTVS

Ministerstvo financií upozorňuje, že používanie stránky www.bytzdravyjevyhra.sk je možné len z územia Slovenskej republiky. Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré má chrániť už registrovaných občanov a ich osobné údaje. MF SR s ním počítalo ešte pred spustením samotnej registrácie.

Heslo bude komunikované ešte pred volaním

Ministerstvo financií zverejnilo doplnený štatút súťaže Byť zdravý je výhra. Informoval o tom tlačový odbor rezortu v piatok poobede. Heslo, ktoré musí súťažiaci v nedeľnej očkovacej lotérii povedať, keď mu moderátori zavolajú po vyžrebovaní jeho kódu, bude komunikované s dostatočným predstihom ešte pred volaním. Heslo má tiež kvôli nevidiacim zaznieť aj z úst moderátorov.

Zdroj: RTVS

Celý štatút lotérie je zverejnený na webovej stránke MF SR. V doplnenom štatúte myslel rezort aj na zdravotne znevýhodnených. "Rozšírili sme možnosti asistencie pre zdravotne znevýhodnených ľudí, aby predmetné heslo mohli telefonicky zodpovedať napríklad aj ich blízki. Mysleli sme tak nielen na hendikepovaných, ale aj seniorov, ktorí môžu rovnako využiť pomoc svojich rodinných príslušníkov či známych, ktorým dôverujú," uviedol rezort s tým, že takúto možnosť budú mať aj ľudia, ktorí zo svojich profesijných dôvodov nemôžu v priamom prenose zodpovedať heslo.

Vyjadrila sa aj RTVS

K doplneniu sa vyjadrila aj RTVS, ktorá nedeľné večerné žrebovanie vysiela. PR manažér Filip Púchovský vysvetlil, že heslo prinesie do štúdia hosť v obálke a po otvorení ho nahlas prečíta, následne bude heslo zobrazené na LED stene v štúdiu, kde bude dostupné až do ukončenia hovoru so súťažiacim z daného súťažného kola.

Zdroj: RTVS

"Heslo sa niekoľkokrát zobrazí aj v lište na televíznych obrazovkách. Celkový čas, počas ktorého budú môcť diváci vidieť súťažné heslo, tak násobne prekročí možné priemerné oneskorenie spôsobené rôznymi druhmi prenosu signálu vysielania," vysvetlil Púchovský. Doplnil, že po úspešnom telefonickom spojení so súťažiacim sa moderátori uistia, či sleduje televízny prenos a či videl alebo počul správne heslo. Následne bude odštartovaná časomiera, počas ktorej bude musieť súťažiaci povedať heslo v správnom tvare pre uznanie prémiovej výhry.

"Dramaturgia zohľadňuje aj zdravotne znevýhodnených súťažiacich a ich možnosti zapojenia sa do súťaže. Nedeľná relácia bude tlmočená do posunkového jazyka a k dispozícii budú aj skryté titulky pre divákov so sluchovým postihnutím," poznamenal Púchovský a dodal, že rovnako aj heslo niekoľkokrát zopakujú aj hostia a moderátori, aby ho mohli zachytiť aj súťažiaci so zrakovým postihnutím.