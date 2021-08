Vatikán nesúhlasí s postupom Maďarska: Znamená to kladné body pre zahraničnú politiku Slovenska

BRATISLAVA - Spôsob organizácie septembrovej cesty pápeža Františka do Maďarska a následne na Slovensko vysiela signál nesúhlasu Vatikánu s politikou Budapešti. Súčasne znamená kladné body pre zahraničnú politiku Slovenska. Uviedol to Eduard Kukan, ktorý viedol rezort diplomacie v čase, keď pápež Ján Pavol II. poslednýkrát navštívil Slovensko.

Pred príchodom na Slovensko sa má pápež zúčastniť na záverečnej svätej omši 52. medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti. Donedávna sa špekulovalo, či sa stretne aj s maďarskými predstaviteľmi. Maďarský premiér Viktor Orbán vtedy v rozhovore pre internetové vydanie chorvátskeho katolíckeho týždenníka Glas Koncila povedal, že názor pápeža Františka na migráciu sa líši od názoru maďarskej vlády. Z programu cesty však vyplýva, že pápež plánuje polhodinové stretnutie s Orbánom, ako aj schôdzku s maďarským prezidentom Jánosom Áderom. Osemdesiatštyriročný František ešte v marci, keď o ceste do Maďarska informoval, zdôraznil, že nejde o oficiálnu štátnu návštevu.

Kým v Maďarsku sa zdrží iba pár hodín, na Slovensku zotrvá štyri dni. Podľa Kukana by jeho návšteva mohla pre Slovensko priniesť väčšiu politickú váhu vo svete a posilniť morálny aspekt krajiny, predovšetkým v kresťanskej spoločnosti. Práve slovenská diplomacia a predovšetkým prezidentka Zuzana Čaputová zohrala podľa neho rozhodujúcu úlohu pri presviedčaní pápeža, aby si naplánoval cestu na Slovensko.

"Všetci predstavitelia, s ktorými sa pápež stretne počas návštevy, by sa mali seriózne a zodpovedne pripraviť na rozhovor s ním. Nejestvujú nejaké témy alebo otázky, ktoré by sa počas rozhovoru nemali otvárať," konštatoval bývalý šéf diplomacie.

Kukan viedol rezort diplomacie v čase, keď na Slovensko v roku 2003 zavítal pápež Ján Pavol II. Ako si spomína, príprava návštevy musela byť perfektne zvládnutá ohľadne bezpečnosti, obsahu i protokolu. "Treba mať jednostaj na vedomí, že pápež je obrovská morálna autorita na celom svete a preto všetky jeho kroky a zahraničné návštevy pútajú celý svet. A z tohto pohľadu akékoľvek faux pas by videl celý svet a dehonestovalo by nás to. Aj tu platí, že protokol je vyslovene politická záležitosť. Na druhej strane hladký, bezproblémový priebeh návštevy uvidí tiež celý svet a ak to takto zvládneme, získame si ďalší rešpekt vo svete. Hodno ešte spomenúť, že Vatikán je mimoriadne precízne organizovaný štát po všetkých stránkach a rovnakú úroveň čaká aj od nás," uzavrel Kukan.

Pápež František počas svojej štvordňovej návštevy Slovenska navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín.