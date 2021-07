Otázka zmeny ústavy je predčasná, tvrdí poslanec za SaS Ondrej Dostál

BRATISLAVA - Otázka o zmene Ústavy SR v súvislosti s umožnením referenda o predčasných voľbách je predčasná. Podobný návrh z dielne opozície bol nedávno v Národnej rade (NR) SR odmietnutý, preto by sa podľa rokovacieho poriadku mohol znova predložiť koncom decembra. Uviedla to koaličná SaS. Keď bude táto otázka aktuálna, zaujme k nej stanovisko najprv republiková rada strany a poslanecký klub.

"Ako upozornil poslanec NR SR za SaS Ondrej Dostál, táto otázka je momentálne predčasná, keďže NR SR na júnovej schôdzi rokovala o návrhu Tomáša Tarabu (nezaradený) o zmene ústavy, ktorou sa mala v ústave zakotviť možnosť konania referenda o predčasných voľbách. Pretože sa o jeho návrhu hlasovalo 29. júna 2021, najbližšie bude môcť byť podľa rokovacieho poriadku podobný návrh do NR SR predložený až 29. decembra 2021," povedal hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Dostál zároveň na sociálnej sieti upozornil, že hnutie OĽANO malo vo svojom volebnom programe návrh na zmenu ústavy, aby nebolo možné vyhlásiť referendum ani vo veci skrátenia volebného obdobia NR SR.

SaS bude svoj postoj komunikovať až vtedy, keď k nej zaujme stanovisko Republiková rada SaS a poslanecký klub strany.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu (7. 7.) uviedla, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie. Označila to za jedno z možných riešení po rozhodnutí Ústavného súdu SR, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR protiústavná.