Surový útok v bratislavskej MHD: Terčom agresora sa stali aj ľudia na Patrónke

Najprv slovné nadávky, potom lietali aj päste. Takto to malo vyzerať včera (2. júna) okolo pol piatej popoludní na zastávke MHD Patrónka.

Ako priblížili ochrancovia zákona, 36-ročný muž mal častovať vulgarizmami ľudí čakajúcich na zastávke, následne mal v tomto nevhodnom správaní pokračovať v autobuse, ktorý smeroval do Dúbravky. V MHD došlo aj k fyzickému útoku. „V chrlení nadávok, spojených so slovami o zabití všetkých cestujúcich mal pokračovať aj v autobuse. Zakrátko mala k nemu pristúpiť osoba, ktorá ho upozornila, aby opustil od nevhodného správania. Muž reagoval na túto výzvu agresívne a osobu mal viackrát udrieť do oblasti tváre a hlavy,“ informovali policajti.

Ilustračné foto Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Na miesto okamžite vyrazili PMJ-čkári. Tí agresora zadržali. „Po nasadení služobných pút muž smeroval do cely policajného zaistenia v Bratislave,“ doplnili zástupcovia zákona.

„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Bratislava IV začal v tejto veci trestné stíhanie pre trestný čin Výtržníctva v jednočinnom súbehu s trestným činom Násilia proti skupine obyvateľov,“ uviedli policajti s tým, že výtržníkovi v prípade preukázania viny hrozí až trojročný pobyt za mrežami.