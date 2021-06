Kríza Za ľudí očami odborníkov: Remišová je mocibažná, jej správanie hovorí za všetko!

Z politickej idealistky sa stala veľmi mocenská politička, tvrdí politológ Miroslav Řádek

Ako vnímate vývoj situácie v strane Za ľudí?

Podľa môjho názoru je to doznievanie vládnej krízy zo začiatku roka. Keď padala vláda Igora Matoviča, tak Veronika Remišová sa v tých chvíľach chovala až submisívne a bola ochotná držať pri živote koalíciu bez ohľadu na akékoľvek politické dôsledky, alebo nedôsledky. Bohužiaľ nemala v tom podporu zvyšných kolegov v strane. Samotné to riešenie vládnej krízy v strane Za ľudí nič nepriniesli. Stana sa preferenčne potáca niekde okolo 5 % a väčšina Za ľudí nie je spokojná ani s riešením krízy ani s pozíciou strany vo vláde. Nie sú spokojní ani s preferenciami, lebo samozrejme sú to ľudia, ktorí sa pozerajú aj do vlastnej politickej budúcnosti. V slovenskej politike sa to tak stáva, že prvý kto je a rane je líder tej strany.

Čo takéto postupy vypovedajú o Veronike Remišovej?

O Veronike Remišovej, ako o političke to vypovedá to, že z politickej idealistky, ktorá chcela čistiť aj slovenskú politiku nielen od korupcie, ale aj nekalých politických praktík sa stala veľmi mocenská politička, ktorá v momente, keď sú na stole problémy nerieši problémy diskusiou s členskou základňou, ale radšej priťahuje šróbiky tak, aby jej niekto moc neuchmatol.

Aký vplyv to bude mať na koalíciu?

Koalícia určite prežije. Nech už sa stane so stranou Za ľudí čokoľvek nedotkne sa to životaschopnosti koalície. Veronika Remišová zostane na svojom mieste podpredsedníčky vlády a spolu s pár poslancami bude hlasovať za vládne návrhy. Je otázne ako to bude riešiť zvyšok rebelujúcej časti Za ľudí. Možno niekoľko z nich opustí vládnu koalíciu, čo bude znamenať, že už neexistuje ústavná väčšina, ale vláda bude fungovať ďalej. Otázne je či na svojom mieste zostane Mária Kolíková, pretože v tejto chvíli má politicky o niečo na vrch Veronika Remišová a teda je otázne či Mária Kolíková sama odíde, alebo bude z tejto pozície odvolaná. Naznačujú to už spôsoby Veroniky Remišovej k straníckym funkcionárom.

Remišová je politicky nezručná, ctibažná a mocibažná, reaguje politológ Jozef Lenč

Ako vnímate vývoj situácie v strane Za ľudí?

To, čo sa deje v strane Za ľudí ukazuje akým spôsobom fungujú politické strany, ktoré sa síce bijú do pŕs, že chcú budovať slušné a demokraticky fungujúce Slovensko a pritom sú združeniami, kde demokracia absolútne absentuje. Buduje sa v nich väčší či menší kult osobnosti otcov zakladateľov. Strany fungujú na báze stanov, ktoré okliešťujú vnútrostranícku demokraciu, ale aj tú slušnú politickú kultúru, ktorú vehementne komunikujú smerom k verejnosti.

Čo takéto postupy vypovedajú o Veronike Remišovej?

Vypovedá to mnohé a mnohé z toho sa dalo čakať už predtým. Ak by sme išli do vôd ľahkej konšpirácie, mohli by sme povedať, že ak mala Veronika Remišová vstúpiť do strany, ktorú mala rozložiť nesprávala by sa inak. Keď sa z tých vôd konšpirácií vynoríme, potvrdzuje to, čo bolo viditeľné pre tých, čo to vidieť chceli už v minulosti: Je politicky nezručná, ctibažná a ukazuje sa aj mocibažná, čo sa týka strany a to až do takej miery, že nie je schopná uvažovať v intenciách záujmu strany, ale nad tento záujem, ale aj záujem Slovenskej republiky, povyšuje svoj vlastný záujem. Najmä v kontexte, že týmto sa Veronika Remišová často zastrešuje, že to čo robí, robí v záujme Slovenska. Je možné, že si tento prístup priniesla z klubu OľaNO. Nie som psychológ, ale myslím si, že si to priniesla v tom, aká je.

Ako to ovplyvní koalíciu?

To je dobrá otázka. Záleží to od mnohých ďalších aspektov. Záleží to od vzťahu OľaNO a SaS a od toho ako dlho bude SaS ochotná byť vo vláde, kde dnes už viditeľne hrá druhé husle. Minister financií, ale aj jeho zoskupenie s nimi dnes už skôr nepočíta, ako počíta. Bude to záležať aj od toho ako servilní voči koalícii, alebo Matovičovi budú pristupovať jedna, alebo dve frakcie strany Za ľudí. Osobne mi príde tragikomické, že by tam boli z jednej strany dve, pričom jedna by mala reálne troch a druhá sedem poslancov v Národnej rade. Takáto situácia je neudržateľná, ale vidíme, že táto koalícia dokáže fungovať a nefungovať v dimenziách, ktoré sme si vedeli len ťažko predstaviť.

Remišová sa môže postaviť do radu, tvrdí politológ Radoslav Štefančík

Ako vnímate vývoj situácie v strane Za ľudí?

V politike, to ma naučil jeden nemecký poslanec, platí jedna stará pravda a to, že existujú tri stupne nepriateľstva – nepriateľ, veľký nepriateľ a stranícky kolega. Treba to brať aj takto. Strana Za ľudí nie je nejaká rodina kde by si všetci ľudia tľapkali po pleci a hovorili si akí sú dokonalí. Je to typická politická organizácia kde sa súťaží rovnako o moc, ako v riadnych voľbách.

Čo takéto postupy vypovedajú o Veronike Remišovej?

Veronika Remišová odkukala spôsoby od Richarda Sulíka, ktorý sa podobným spôsobom zbavil svojich vnútrostraníckych kritikov. Richard Sulík má však tie politické spôsoby dokonalejšie než Veronika Remišová. Vyzerá to, že jej to nevyjde. Svedčí to o tom, že Veronika Remišová sa môže zaradiť do radu s ďalšími politikmi, ktorí hovoria o slušnosti a transparentnosti, ale v skutočnosti sú všetci rovnakí.

Ako to ovplyvní koalíciu?