BOJ v Za ľudí vrcholí: Časť predsedníctva reaguje na Kolíkovej slová! Jej krídlo stále zavádza

Na vyjadrenia Kolíkovej reagovala časť členov strany Za ľudí. Pod stanoviskom sú podpísaní Viera Leščáková, Miriam Šuteková a Dušan Velič. Členovia predsedníctva uviedli, že jej slová sú zavádzajúce. "Ako členovia predsedníctva a štruktúr strany Za ľudí sa ohradzujeme voči vyjadreniam ministerky Márie Kolíkovej, ktoré odzneli v dnešnej televíznej relácií na TA3," napísali v stanovisku.

Kolíkovej vyjadrenia sú nekorektné a zavádzajúce

Tvrdenia, že väčšina predsedníctva strany, a aj jej členov chce, aby došlo k prehodnoteniu toho, ako sa strana postavila k vládnej kríze, považujú za nekorektné a zavádzajúce. "Považujeme za absurdné, že práve toto je podľa Márie Kolíkovej hlavný dôvod na zvolanie mimoriadneho snemu a výmenu súčasnej predsedníčky Veroniky Remišovej," uviedli.

Pripomenuli, že väčšina predsedníctva strany Za ľudí a veľká časť členov bola s riešením vládnej krízy spokojná. Potvrdili to hlasovania predsedníctva, ale aj výsledky prieskumu medzi členmi, ktorý väčšinovo potvrdil postup predsedníctva a predsedníčky Veroniky Remišovej. "Tento postup viedol k zachovaniu a pokračovaniu vládnej koalície a zabránil tak predčasným voľbám a hroziacemu návratu vlády Smeru. Predsedníčka v rokovaniach naplnila všetky požiadavky strany, vrátane zotrvania Juraja Šeligu a práve Márie Kolíkovej na svojich postoch, hoci ich odstúpenie požadoval koaličný partner," napísali.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kolíkovej krídlo pokračuje v zavádzaní

Podľa nich je veľmi nešťastné, ak Kolíková a jej krídlo v strane pokračuje v zavádzaní a ohýbaní pravidiel podsúvaním nekorektných informácií médiám. "Ale aj porušovaním stanov tak, ako sa to stalo na zasadnutí predsedníctva v Bratislave. Aj preto je potrebné, aby prebehla široká, dôsledná a poctivá vnútrostranícka diskusia s členmi tak, aby ich názor nebol dezinterpretovaný len za účelom napĺňania osobných ambícií úzkej skupiny ľudí vo vedení strany," dodali.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Je predčasné povedať, či budem líderkou

Kolíková dnes v diskusnej relácii uviedli, že v strane aktuálne majú určitú dynamiku. Vníma to ako šancu posunúť sa ďalej. Časť poslancov aj predsedníctva strany podľa jej slov chce, aby došlo k prehodnoteniu vedenia. To, či bude novou líderkou, považuje za predčasné. Od momentu rozhodnutia o sneme do jeho konania vidí priestor na diskusiu o ďalšom fungovaní strany aj o prípadnom novom lídrovi. Práve v tomto čase by sa mali podľa nej so svojou víziu ukázať prípadní záujemcovia o predsednícky post. "S nikým som sa nerozprávala o tom, kto všetko by mal kandidovať, ak k tomu dôjde," deklarovala.