Plán obnovy ich obišiel: Ľudia z kultúry zaslali otvorený list predstaviteľom Európskej komisie

BRATISLAVA - Takmer 650 zástupcov slovenského kultúrneho sektora a kultúrnych inštitúcií zaslalo otvorený list predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej a ďalším predstaviteľom európskych inštitúcií. Žiadajú ich, aby pri schvaľovaní Plánu obnovy a odolnosti SR venovali pozornosť chýbajúcim investíciám do kultúry a kreatívneho priemyslu a viedli dialóg s vládou SR o zaradení kultúry do predložených reforiem. Za organizátorov otvoreného listu o tom informovala Zora Jaurová.

Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý vláda nedávno predložila EK, podľa signatárov listu úplne ignoruje oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá patrí v celej Európe k pandémiou najväčšmi postihnutými a zdecimovanými oblasťami a podľa údajov Národnej banky Slovenska utrpel tento sektor najväčšie ekonomické škody aj na Slovensku.

V liste upozorňujú aj na to, že počas prípravy slovenského plánu obnovy nebol kultúrny a kreatívny sektor nijakým spôsobom zahrnutý do jeho tvorby či zapojený do konzultácií. "Po zverejnení materiálu v apríli 2021 vznikla hromadná pripomienka v rámci legislatívneho procesu, v ktorej viac ako 2000 prestížnych signatárov z kultúrneho a kreatívneho sektora žiadalo vládu o prehodnotenie priorít RRF (Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti) a zaradenie kapitoly týkajúcej sa kultúry a kreatívneho priemyslu. Táto pripomienka nebola vládou SR akceptovaná," pripomenuli.

Otvorený list konštatuje aj to, že zahrnutie kultúry a kreatívneho priemyslu do plánu obnovy by nielen významne prispelo k digitálnej a zelenej transformácii Slovenska, ale prinieslo by aj vysokú hodnotu za peniaze pri obnove ekonomiky a zvyšovaní kvality života. Európska komisia má o schvaľovaní slovenského plánu obnovy a odolnosti rozhodovať v najbližších týždňoch.