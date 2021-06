Je to politika, hovorí na výbore pre kultúru o Múzeu SNP koalícia i opozícia

BRATISLAVA - Ministerka kultúry Natália Milanová i minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽANO) sú presvedčení, že v prípade Múzea SNP sa energia vydáva na politické škriepky namiesto toho, aby sa hľadali riešenia, ako urobiť lepšie múzeum. Uviedli to na utorkovom mimoriadnom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá.

Opoziční poslanci si, naopak, myslia, že politickým krokom je práve doteraz jasne neodôvodnený zámer presunu pôsobnosti Múzea SNP zo zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR do gescie rezortu obrany. Podľa ministerky Milanovej sa okolo celej veci deje "úplne zbytočná, politicky podkutá hystéria". "Spustila sa bezdôvodne lavína strachu, lavíny neistoty – Múzeum SNP na svojom poslaní nebude ukrátené, môže fungovať akurát lepšie,“ povedala Milanová. "Z môjho pohľadu je to prospešné a logické opatrenie, preto sme sa na ňom dohodli," pripomenula podpísanie memoranda medzi rezortmi obrany a kultúry.

Podľa ministra obrany samotní vojaci volajú po tom, aby sa udiala s Múzeom SNP zmena. Zámer mal Naď prerokovať aj s lídrom mimoparlamentného Hlasu-SD Petrom Pellegrinim. „Vysvetlil som mu plán, že chceme urobiť modernejšie a atraktívnejšie múzeum, pán Pellegrini povedal, že to chápe, len ma požiadal, aby som zvážil to, aby múzeum neprišlo o právnu subjektivitu. Môžem uistiť, že túto otázku stále zvažujem,“ uviedol Naď, ktorý zároveň naznačil, že zmena bude mať formu legislatívnej úpravy a prejde riadnym pripomienkovým procesom.

Členka výboru, poslankyňa Ľubica Laššáková (nezaradená), ktorá iniciovala rokovanie výboru upozornila, že zámer presunutia múzea pod gesciu ministerstva obrany a Vojenský historický ústav je v rozpore s názorom odbornej a laickej verejnosti. Pripomenula v tejto súvislosti petíciu, ktorú v priebehu dvoch týždňov podpísalo vyše 5000 ľudí. "Múzeum SNP nie je vojenským múzeom, približuje celkové spoločensko-politické, hospodárske i sociálne pozadie udalostí, ktoré súvisia so SNP a koncom druhej svetovej vojny,“ zdôraznila. Exministerka pripomenula, že zámer neodsúhlasila Múzejná a galerijná rada – poradný a expertný orgán MK. Generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev označil plánovaný zámer za nesystémový a nelogický. Vníma ho ako mocenský zásah do dobre fungujúcej a uznávanej inštitúcie na Slovensku i v zahraničí, ktorý poškodí doteraz vybudovanú medzinárodnú spoluprácu i fungujúcu štruktúru. Kritizoval aj to, že krok s vedením múzea nikto neprediskutoval a ministerka sa doteraz o múzeum nezaujímala.

Podľa Pročka môže byť problémom jedine nedostatočná komunikácia

Vedúci petičného výboru na zachovanie súčasného stavu Peter Maráky mieni, že zámer odporuje litere kompetenčného zákona. "Múzeum má prejsť do pôsobnosti ministerstva, ktoré má fakultatívnu možnosť starať sa o pamiatky a pamäťové inštitúcie z gescie ministerstva, ktorému takúto úlohu kompetenčný zákon ukladá ako povinnosť,“ povedal Maráky. Členovia výboru Jozef Pročko a Monika Kozelová (obaja OĽANO) vyslovili presvedčenie, že v celej záležitosti nejde o odborný problém, ale politickú aktivitu Smeru-SD a Hlasu-SD.“Nevidím problém v tom, ak sa zachová činnosť múzea, aby to prešlo pod rezort obrany, ktorý môže poskytnúť viac peňazí,“ dodala Kozelová. Podľa Pročka môže byť problémom jedine nedostatočná komunikácia, Milanovú poprosil o jej zintenzívnenie.

Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) si, naopak, myslí, že politickým krokom je práve rozhodnutie o delimitácii bez relevantného zdôvodnenia, len s deklarovaným finančným benefitom. Podľa Jarjabka vzniká v danej situácii i otázka zmysluplnosti ministerstva kultúry. "Načo je ministerstvo kultúry, keď sa nevie postarať o svoje erbové inštitúcie,“ uviedol podpredseda kultúrneho parlamentného výboru. O pláne zmeny zriaďovateľa a podpísaní memoranda v tomto zmysle informovali ministri obrany a kultúry 5. mája, zmenu odôvodňovali aj možnou vyššou alokáciou pre múzeum. Vedenie Múzea SNP sa obáva, že krok, ktorý nebol prediskutovaný, môže zapríčiniť fragmentáciu činnosti múzea a poškodenie vybudovanej reputácie, prípadná strata právnej subjektivity zasa znemožní čerpať externé dotačné zdroje. Na podporu zachovania súčasného stavu vznikla petícia, v priebehu dvoch týždňov ju podpísalo viac ako 5000 ľudí.