VLÁDNA KRÍZA Deň D: Ultimátum vypršalo, Gröhling aj Korčok podajú demisiu! Táto agónia sa musí skončiť

včera podal demisiu Richard Sulík aj Mária Kolíková

premiéra Matoviča včera prezidentka Čaputová vyzvala na demisiu

dnes skončilo Sulíkovo ultimátum, odstúpili ministri Gröhling aj Korčok

šéfka Za ľudí Remišová oznámi svoju demisiu v prípade, že koaličné rokovania nikam nepovedú, deadline je pondelok, v utorok má pokračovať schôdza

šéf hnutia Sme rodina prvýkrát pripustil, že odíde z koalície, ak sa kríza neskončí, deadline v jeho prípade je do konca budúceho týždňa

premiér sa zatiaľ vyjadril len slovami "dobre bude" na sociálnej sieti, z postu premiéra zatiaľ neodstúpil

minister obrany Naď povedal, že všetci to berú tak, že premiérom bude Heger

VIDEO Gröhling podal demisiu

VIDEO Štvorkoalícia stojí a padá na dohode Sulíka a Matoviča

13:10 OĽaNO vyzýva SaS, aby nerozbíjali vládu

Predstavitelia hnutia OĽaNO pokračovali počas včerajšieho dňa v rokovaniach s predstaviteľmi strany SaS o rekonštrukcii vlády, ktorá vzišla zo štvorkoalície. Predseda strany SaS Richard Sulík na rokovaní zadefinoval ako kľúčovú a zásadnú požiadavku strany SaS, aby sa on osobne stal ministrom hospodárstva v zrekonštruovanej vláde, v prípade, že členom vlády bude aj Igor Matovič. OĽaNO neukončuje rozhovory o rekonštrukcii vlády na pôdoryse štvorkoalície, vyzýva však predstaviteľov SaS, aby nerozbíjali vládu SR a nekládli stále nové verejné ultimatívne požiadavky.

11:19 Je lepšie, ak sa o riešení vládnej krízy rokuje za zavretými dverami

Je lepšie, ak sa o riešení vládnej krízy diskutuje za zatvorenými dverami, scenáre sa vyvíjajú a dôležité bude finálne rozhodnutie, uviedol Heger am rokovaní. "Rozhodovania, ktoré sa teraz dejú, sú tie najkľúčovejšie rozhodnutia z hľadiska histórie a budúcnosti Slovenska. Nikto z nás si nepraje, aby sa vrátila k vláde mafia," povedal Heger s tým, že ak sa rozhodnutia robia v panike, väčšinou nedopadnú dobre.

10:45 Rokovania budú pokračovať

Sporným bodom je to, či bude Sulík vo vláde a ministerstvo, ktoré si nárokuje SaS a ktoré žiada OĽaNO, aby vrátili. Remišová tvrdí, že rokovania o štvorkoalícii budú pokračovať aj po tom, čo ministri za SaS podali demisiu. "Rokovania nestroskotali, stále pokračujú. Verím, že prekonajú svoje egá a nakoniec sa dohodnú," dodala šéfka Za ľudí.

10:38 Za ľudí urobilo všetko, čo mohlo, my chceme štvorkoalíciu

"Ja to beriem tak, že štvorkoalícia je v rukách pána premiéra a Richarda Sulíka. Boli by sme najradšej, keby sa štvorkoalícia zrealizovala," uviedla. "Verím, že ustúpia zo svojich pozícii a nebude to hra eg," povedala s tým, že verí, že sa dohodnú. "Stojí to na dohode Richarda Sulíka a Igora Matoviča, na tom stojí a padá štvorkoalícia," uviedla Remišová. "Ja sa za to hanbím, že to tak dlho trvá," povedala.

10:20 Koaličná kríza podľa Hegera ešte nie je uzavretá a v hre sú viaceré scenáre. Podľa neho smerujú k tomu, že vláda bude zložená inak.

10:17 Vláda pracuje aj počas koaličnej krízy

"To, že ministri podávajú demisie, je jednak ich rozhodnutie, ale zároveň tam vidím príbeh, že smerujeme k inej zostave, ktorá bude stáť jednak na výsledkoch volieb, ale aj na zodpovednosti voči občanom," povedal Heger, podľa neho sú všetky rezorty funkčné tým, že všetky rezorty sú funkčné.

9:58 Demisiu podal aj Ivan Korčok

Minister zahraničných vecí vzhľadom na to, že sa nachádza v Bruseli, informoval písomne Igora Matoviča o svojej demisii a rozlúčil sa so svojimi kolegami. "Bolo mi potešením s vami spolupracovať, spoznať vás ako kolegyne a kolegov. Politika prináša aj takéto situácie ako dnes, keď spolu s ďalšími kolegami odchádzame z vlády. Prosím vás, aby ste pri akomkoľvek vnútropolitickom vývoji, urobili maximum pre dodržanie PVV v oblasti zahraničnej a európskej politiky," napísal Ivan Korčok členom vlády.

9:27 Gröhling uviedol, že demisiu podal aj šéf diplomacie Ivan Korčok. Na všetky otázky budú podľa jeho slov odpovedať zajtra v prezidentskom paláci alebo v liberálnom dome.

9:15 Gröhling podal demisiu

Minister školstva Branislav Gröhling prišiel na dnešné rokovanie vlády s tým, že sa ide rozlúčiť. Ďakuje všetkým učiteľom či rodičom za možnosť a dôveru, ktorú mu dali. "Podávam demisiu na funkciu ministra školstva. Oboznámil som s tým aj pani prezidentku," povedal Gröhling s tým, že jeho demisiu zajtra prijme prezidentka. Zatiaľ nekomentoval, či demisiu stiahne, ak zajtra do 14:00 podá demisiu premiér.

VIDEO Kríza sa musí vyriešiť do začiatku parlamentnej schôdze, na ťahu je premiér

VIDEO Prezidentka vyzvala premiéra na demisiu

8:45 Momentálne je na ťahu premiér

Remišová uviedla, že urobili všetko, čo mohli a na rade je premiér. "Hovoríme s Borisom Kollárom, Igorom Matovičom aj s Richardom Sulík. Boli aj rokovania medzi lídrami SaS a OĽaNO, pokiaľ viem," povedala. Odchody ministrov znamená oslabovanie vlády. "Takáto agónia už ďalej nemôže pokračovať," uviedla s tým, že kríza sa musí vyriešiť do začiatku parlamentnej schôdze.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar,

8:20 Pozíciu riaditeľa SIS obsadíme až po stabilizácii situácie v koalícii

Pozícia riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) sa obsadí až po tom, ako sa stabilizuje situácia v koalícii, uviedol Naď. Dohodla sa na tom podľa neho koalícia. Nového riaditeľa SIS by mal odobriť aj predseda vlády. "Uvidíme, kto to bude, a ten sa s tým musí stotožniť," doplnil. Na otázku, či by mala funkcia riaditeľa SIS patriť hnutiu OĽANO, povedal, že to nepatrí medzi ich požiadavky. "Zatiaľ súhlasíme s dohodou, že toto miesto obsadzuje Sme rodina," uviedol Naď.

8:16 Netreba sa unáhliť, hovorí Heger

"Je dôležité zachovať v tomto čase pokoj. Aby rokovania prebehli dobre, musia mať všetci aktéri priestor. Nepotrebujeme sa unáhliť, pretože všetci chceme, a aj sa to deje, zabezpečiť správny chod štátu," odpovedal Heger na otázku, kedy bude premiérom. Koalícia podľa neho veci zbytočne nenaťahuje. "Veľmi dobré rozhodnutia potrebujú čas," skonštatoval. V súčasnosti ide o dve roviny, jedna je politická a druhou je chod štátu, ktorý je zabezpečený.

8:10 Premiér Igor Matovič dorazil na rokovanie vlády, okolo novinárov prešiel bez vyjadrenia.

Zdroj: Topky/Jám Zemiar

8:05 Doležal je zo situácie znechutený

Minister dopravy Andrej Doležal vysvetlil, prečo vedie tri rezorty. V prvom prípade, keď preberal rezort Milana Krajniaka, tak mu volala samotná prezidentka Čaputová a požiadala ho o to. "Prezidentke sa nehovorí nie," uviedol. V prípade Sulíka to bolo podľa neho o dôvere a kontinuite v rezorte. "Nemám chuť podať demisiu, ale ak hovoríme o chuti, som z tohto stavu dosť znechutený a unavený," povedal úprimne minister dopravy. "Takto sa nedá fungovať ani sekundu," reagoval Doležal.

8:01 Chceli hlavu premiéra, tak chceme späť ministerstvo

Naď povedal, že je to o vyjednávaní. "Verím tomu, že keď je snaha dohodnúť, tak sa dohodnúť môžeme," uviedol. Vrátenie rezortu bola jednou z podmienok OĽaNO z hľadiska dobrých vzťahov. "Dobré vzťahy, žiaľ, skončili, žiadajú hlavu nášho premiéra, tak v tom prípade chceme náš rezort naspäť," uviedol na margo svojich vyjadrení v diskusii.

7:52 Vláda sa udrží v trojkoalícii alebo štvorkoalícii

Naď tvrdí, že Matovič odstúpi, keď sa na tom koalícia dohodne. "Koaliční lídri rokujú, som presvedčený, že táto vláda sa udrží, či už v trojkoalícii alebo štvorkoalícii," povedal. "Jasne sme povedali, že premiér odstúpi, keď sa koalícia dohodne," uviedol.

7:50 Minister obrany Jaroslav Naď uviedol, že včerajšie vyhlásenie prezidentky bolo "vykopávanie otvorených dverí". Čaputová by mala podľa Naďa situáciu skôr upokojovať a nie prilievať olej do ohňa.

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

7:42 Vo vláde je o štyroch ministrov menej, odísť ich môže viac

Minister dopravy Andrej Doležal má momentálne na starosti tri rezorty (prácu, hospodárstvo a dopravu), minister financií Eduard Heger dva (financie a zdravotníctvo) a ministerka investícií Veronika Remišová takisto dva (investície a spravodlivosť).

V hre je však odchod Remišovej a po dnešku môžu odísť aj minister školstva Branislava Gröhlinga a šéf diplomacie Ivan Korčok.

7:35 Hnutie OĽaNO včera poslalo krátku reakciu na prezidentkine slová, ktoré berú na vedomie

"Berieme na vedomie vyjadrenie pani prezidentky. Naším cieľom je čo najskoršie ukončenie koaličnej krízy, pokračovanie vlády a napĺňanie jej programového vyhlásenia. Preto pokračujeme v rokovaniach s koaličnými partnermi tak, ako sme avizovali včera," uviedlo hnutie v stanovisku.

7:32 Premiér Matovič sa ku kríze po včerajších demisiách a vyhlásení nevyjadril na tlačovké ani na sociálnej sieti. V poslednom statuse zo včera hovorí, že "dobre bude".

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

7:30 Vláda sa má dnes na rokovaní zaoberať okrem iného migračnou politikou Slovenskej republiky či revidovaným operačným programom potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD).

Prezidentka vyzvala premiéra na demisiu

Prezidentka Zuzana Čaputová prekvapila ráznym vyhlásením po demisii ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Na verejnosti preto zopakovala slová, ktoré povedala Matovičovi medzi štyrmi očami. "Je nevyhnutné, aby premiér svojou demisiou umožnil uzavretie dohody koaličných partnerov na rekonštrukcii vlády. Postavenie a pozícia žiadneho človeka nie je a nesmie byť dôležitejšia ako záujem krajiny a jej občanov," uviedla prezidentka.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pred týždňom prezidentka verejne požiadala pána premiéra Matoviča, aby čo najskôr ukončil vládnu krízu. "Ukázalo sa, že čas situácii nepomohol. Práve naopak. Vládna kríza sa ďalej prehlbuje," povedala Čaputová. Premiér má podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja v prípade jeho odchodu z postu premiéra záujem o funkciu podpredsedu vlády pre boj s korupciou. Minister dopravy Andrej Doležal má momentálne na starosti tri rezorty (prácu, hospodárstvo a dopravu), minister financií Eduard Heger dva (financie a zdravotníctvo) a ministerka investícií Veronika Remišová takisto dva (investície a spravodlivosť).

Matovičove podmienky začali ministri plniť...

Matovič v nedeľu po dvanástich dňoch predstúpil s vyhlásením pred novinárov. Oznámil niekoľko podmienok, po ktorých splnení je ochotný odstúpiť. Požadoval odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka, odchod šéfky zdravotníckeho výboru za SaS Jany Bittó Cigánikovej, hnutie OĽaNO prijalo aj ponuku odstúpenia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a ponuku na odchod Juraja Šeligu z postu podpredsedu parlamentu. Ďalej žiadali prerozdelenie miest podľa výsledkov parlamentných volieb, to znamená, že strana SaS sa vzdá jedného ministerstva.

VIDEO Prezidentka ocenila Sulíkov prínos pre krajinu

Ak sa kríza nevyrieši do konca budúceho týždňa, Sme rodina odíde z koalície

Vládna kríza paralyzuje aj parlament. Práve preto prerušil predseda NR SR Boris Kollár schôdzu a presunul ju na budúci týždeň. Podľa jeho slov si musia veci v koalícii upratať, alebo sa slušne rozísť. Cirkus z krízy sa nemôže preniesť to parlamentu. Kollár ľutuje demisiu ministrov, no kritizuje rôzne požiadavky. "Čo sú to za vyhlásenia, že rozbijem vládu, podám demisiu a poviem, že nechcem predčasné voľby? A čo potom chceš? Úradnícku vládu, agóniu?" povedal Kollár.

VIDEO Kollár prvýkrát pripustil odchod z koalície

"Nedovolím toto naťahovať dlhšie," povedal Kollár. Ak sa to do týždňa nevyrieši, tak odíde a priamo povie, že treba predčasné voľby. "Tak predstúpim pred ľudí, poviem, že nebudem sa tohto cirkusu zúčastňovať a odchádzam preč. A nebudem ľuďom klamať, poviem, že poďme do predčasných volieb," povedal na tlačovke.

Odstúpil Sulík

SaS však odmieta, žeby sa vzdalo ministerstva. Šéfka zdravotníckeho výboru zatiaľ odstúpiť neplánuje, keďže to nemá priamy súvis s vládnou krízou. Sulíkovo ultimátum vyprší dnes. Ak premiér neodstúpi, z vlády odíde aj minister školstva Branislav Gröhling a šéf diplomacie Ivan Korčok. Na ťahu je teda Matovič. Gröhling povedal, že slovo dodrží, Korčok na sociálnej sieti včera napísal, že "doma už zrejme dobehal".

Vládny kabinet je podľa Sulíka evidentne v rozklade. Ako tvrdí, nepamätá si, kedy by vo vláde chýbali naraz traja ministri. Všetko podľa neho nasvedčuje tomu, že čoskoro bude chýbať v kabinete aj viac ministrov. Ak odstúpia všetci ministri SaS, de facto tým pozastavujú platnosť koaličnej zmluvy. Vláda bude totiž podľa neho zjavne nefunkčná a Matovič pravdepodobne nebude mať väčšinu v parlamente. Sulík preto vyzýva k rokovaniu o rekonštrukcii vlády na pôdoryse súčasnej koalície a predčasné voľby odmieta. "Je najvyšší čas, aby vládna kríza skončila. Verím, že svojou demisiou som tomu napomohol a otvoril priestor, aby Matovič mohol opustiť vládu a pohli sme sa ďalej," povedal.

SaS sa odmieta vzdať ministerstva

"Ak sa Matovič bude chcieť v rámci vlády len presunúť, a teda nebude premiér, ale na nejakej inej pozícii vo vláde, tak SaS bude chcieť mať vo vládnom kabinete troch ministrov. Zásadne odmietame sa zrieknuť jedného ministerstva," vyhlásil Sulík. SaS si nárokuje na tie rezorty, ktoré jej aj v súčasnosti patria podľa koaličnej zmluvy, a teda ministerstvo školstva, ministerstvo hospodárstva a ministerstvo zahraničných vecí.

VIDEO Remišová odstúpi, ak sa do pondelka situácia nevyrieši

Odstúpila Kolíková

Včera okrem Sulíka odstúpila aj šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková. Verí, že demisia môže pomôcť k vyriešeniu koaličnej krízy. Hovorí, že rezort odovzdáva v dobrej kondícii. Rezort justície ešte viac ako iné rezorty potrebuje podporu partnerov vo vláde, aj preto prezidentka Zuzana Čaputová rozumie demisii ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Kolíková podľa prezidentky opakovane vo funkcii ministerky ukázala odvahu, ako aj rozvahu. Čaputová ocenila, že Kolíkovej sa podarilo aj v čase pandémie zrealizovať potrebné kroky justičnej reformy.

Všetci to berú tak, že premiérom bude Heger

Hnutie OĽaNO ráta s ministrom financií a vicepremiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) na poste predsedu vlády. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo plus to v utorok povedal minister obrany Jaroslav Naď. Minister zároveň zopakoval, že nemá záujem o pozíciu premiéra. "Ak by došlo k výmene predsedu vlády, bol by Heger vynikajúci kandidát," skonštatoval Naď. "Všetci to automaticky berieme tak, že to bude Eduard Heger a nikto to nespochybnil," doplnil. Minister pripomenul, že osobnostné predpoklady Hegera sú také silné, že to podľa neho medzi ním a Igorom Matovičom (OĽaNO) škrípať nebude. Naď hovorí, že nie je požiadavka, aby Matovič po odchode z postu predsedu vlády mal miesto vicepremiéra.

Vládna kríza

Premiér v nedeľu oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Podmienil to odchodom viacerých členov vlády a rozdelením ministerstiev podľa výsledkov volieb. Sulíkovou demisiou SaS podľa neho splnila premiérove personálne požiadavky a môže dôjsť k rekonštrukcii vlády. SaS a Za ľudí naďalej trvajú na výmene premiéra. Pridal sa k nim aj Boris Kollár, ktorý uviedol, že ak sa do konca budúceho týždňa kríza nevyrieši, Sme rodina odíde z koalície.

Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová vyzvala partnerov, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu. Uviedla, že aj ona odstúpi a strana vystúpi z koalície, ak sa kríza nevyrieši do pondelka. V utorok začína schôdza parlamentu, dovtedy sa musí situácia vyriešiť. Matovičova vláda je v kríze, ktorá prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v nej bolo dlhodobo. Zo súčasného kabinetu už odišli Marek Krajčí a Milan Krajniak. Všetci členovia koalície hovoria, že by radi zachovali jej súčasné zloženie, predčasné voľby odmietajú.