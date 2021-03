PREDPOVEĎ POČASIA na prvé jarné dni: Najprv poriadne sklame, super správa koncom týždňa

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - V sobotu sme síce mali prvý jarný deň, no, paradoxne, práve tento víkend na viacerých častiach Slovenska, vrátane hlavného mesta, snežilo. Teploty sa pohybovali len tesne nad nulou, v noci dokonca mrzlo. Dobrou správou je, že už v najbližších dňoch by sa to malo zmeniť a postupne sa bude otepľovať.