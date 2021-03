Keby ste pri zrode Apple investovali 22 dolárov, koľko by ste mali dnes? Odpoveď vás prekvapí

BRATISLAVA - Pri pohľade na hodnotu akcií svetoznámej spoločnosti Apple kedysi a dnes si možno poviete – keby som tak mohol vtedy kúpiť aspoň nejaké akcie pri jej vstupe na burzu. V roku 1980 by ste však museli uveriť trochu podivnému pánovi, že tie čudné stroje, zvané počítače, budú o chvíľu v každej domácnosti. A nesmelo by vám vadiť, že ich predáva s logom ovocia.

Spoločnosť Apple založili v roku 1976 Steve Jobs, trochu menej známy Steve Wozniak a úplne zabudnutý Ronald Wayne. Posledný menovaný totiž predal Jobsovi a Wozniakovi svoj 10-percentný podiel vo firme naspäť už po 12 dňoch – za 800 dolárov. Neskôr mu vyplatili ešte ďalších 1 500. O štyri roky boli počítače Apple II už hitom. Veľký nákup ich akcií v roku 1980 však vyžadoval kus odvahy. V deň uvedenia na burzu sa pritom predávali po 22 dolárov.

Z pár dolárov by ste mali takmer 7-tisíc

Ak bol niekto vtedy malým prorokom a kúpil aspoň jednu akciu, dnes môže získať slušnú sumu peňazí. Koľko by vám teda vyniesla jediná akcia Apple, keby ste si ju ponechali až do súčasnosti? Akcie technologickej firmy sa viackrát delili. Dnes by ste teda nevlastnili iba jednu, ale až 56 akcií. Každá z nich by pritom k začiatku marca 2021 mala hodnotu asi 122 dolárov. Dohromady by vám teda 22 investovaných dolárov vynieslo za 41 rokov 6 832 dolárov.

Ani spoločnosť Apple sa nevyhla krízovým momentom

Dnes sa javí voľba ponechať si akcie spoločnosti Apple ako samozrejmá, no firma mala aj neistejšie obdobia. Jej úspech sa pripisuje do veľkej miery Stevovi Jobsovi. Lenže v roku 1985 ho z firmy vytlačili. Nepredali by ste akcie už vtedy? A verili by ste, že firme sa môže dariť aj po smrti tohto veľkého vizionára v roku 2011? Aj Apple sa dostal do rôznych zložitých situácií, ale napriek tomu patrí medzi najpopulárnejšie spoločnosti na svete. Podobne ako iné známe značky.

Akcie známych firiem pri vstupe na burzu a dnes:

Neverte rôznym mýtom

O investovaní sa šíri mnoho mýtov. Jeden je prehnane optimistický – že dnes nakúpite akcie firmy, ktorá doslova vystrelí ku hviezdam, a zajtra rozprávkovo zbohatnete. Ako však vidno aj na príklade aktuálne najhodnotnejšej firmy na svete Apple, nárast nebol raketový a dlho to bola doslova jedna veľká lotéria. Tajomstvo cieľavedomého a zmysluplného investovania je skryté v pravidelnosti a istote finančného partnera, ktorý vie aj predvídať.

Investovať môžete aj s 20 eurami

Ďalší mýtus hovorí, že investovanie je zložité, je vhodné len pre boháčov a treba naň stovky či tisícky eur. Realita je pritom úplne iná. Dnes celkom jednoducho môžete mať vo firme Apple peniaze aj vy. Vo svojom portfóliu investičného sporenia ho má Slovenská sporiteľňa. Investovať môžete už od 20 eur mesačne a časom dokážete usporiť a zároveň zhodnotiť svoje investované peniaze. To všetko sa dá navyše cez obľúbenú internetbankingovú aplikáciu George – nemusíte nikam chodiť a vaše peniaze sa pritom už zhodnocujú.

Ako to funguje?

Najskôr si stanovíte mesačnú sumu, ktorú chcete investovať. Váš investičný partner, v tomto prípade SLSP, nakúpi každý mesiac istý počet podielov v podielovom fonde. Takýmto spôsobom budete aj vy mať peniaze vo firmách ako Apple, Microsoft, Amazon, Google, Disney či Facebook, ktoré sú momentálne súčasťou portfólia investičného sporenia SLSP. Výhodou tohto sporenia cez appku George je aj fakt, že neplatíte žiadne mesačné poplatky, nijaký vstupný poplatok, a ak budete takto sporiť aspoň tri roky, tak ani výstupný. Napokon, o tom, že krátka investícia sa nevypláca, sa najtrpkejšie presvedčil tretí a dnes zabudnutý spoluzakladateľ firmy Apple, Ronald Wayne, ktorého sme spomínali hneď v úvode.

Zvoľte si fond, ktorý vám vyhovuje

Nechcete príliš riskovať a ako začiatočníci budete spokojní aj s menším výnosom, alebo máte v pláne čo najviac zarobiť? Prípadne zvolíte zlatú strednú cestu? Investičné sporenie od Slovenskej sporiteľne ponúka tri možnosti investovania do fondov, ktoré sú prispôsobené pre všetky typy klientov. Stačí si len vybrať fond podľa toho, aké máte očakávania zisku a rizika. Následne je čas začať investovať. Už čoskoro môžete zbadať reálne výsledky a zároveň získať vyšší výnos než na klasickom sporení alebo termínovanom vklade.

