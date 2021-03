AKTUÁLNE Vojna medzi bývalým námestníkom SIS a šéfom NAKA: Trestné oznámenie! Odíde Zurian z polície?

Topky.sk v súvislsoti s výpoveďou bývalého námestníka Slovenskej informačnej služby Borisa Beňa oslovili riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana. Ten na otázku, či Beňovi vynášal utajované informácie o úkladnej vražde vyšetrovateľa NAKA reagoval ráznym vyhlásením. "Nie, tieto informácie sa nezakladajú na pravde, ja sa k tomu vyjadrím určite vyšetrovateľovi," povedal pre Topky.sk Zurian.

Najnovšie informácie z prostredia polície hovoria o tom, že so šéfom NAKA sa už o tejto situácii rozprával aj policajný prezident Peter Kovařík. Ten pre Topky.sk potvrdil, že rozhovor prebehol telefonicky, pretože je v karanténe.

Policajný prezident Peter Kovařík Zdroj: TASR - Martin Baumann

„Osobne som sa s Braňom Zurianom nestretol, pretože som momentálne v karanténe. Telefonoval som s ním, vysvetlil mi okolnosti predmetného stretnutia, zároveň ma informoval, že v danej veci podal trestné oznámenie. Čakám aj na podklady od vyšetrovateľa. Zatiaľ je predčasné robiť závery,“ povedal pre Topky Kovařík.

To, že Zurian podal na Borisa Beňu trestné oznámenie nám potvrdil aj samotný šéf NAKA. "Áno, je to pravda, podal som trestné oznámenie," potvrdil pre Topky.sk Zurian. Zároveň povedal, že nie je pravda, že by sa chystal odísť z polície. "Ja som nič neurobil, neuvažujem nadtým," dodal šéf NAKA.

Spochybnenie svedka?

Po našom článku o tom, že bývalý prvý námestník SIS vypovedal o Branislavovi Zurianovi, vydal šéf NAKA svoje stanovisko aj prostredníctvom tlačového odboru Prezídia policajného zboru.

„K výpovedi kajúcnika B. B., bývalého vysokopostaveného funkcionára SIS, sa podrobne vyjadrím pred vyšetrovateľom. Považujem však za dôležité objasniť niektoré skutočnosti aj prostredníctvom médií, pretože moje blízke a aj pracovné okolie nevie, ako si má vysvetliť tieto informácie. Absolútne vylučujem, že by som kajúcnikovi B. B. poskytol informácie o odpočúvaní Ľudovíta Makoá. Ako príslušník policajného zboru som vždy dodržiaval zákon a snažil sa zločin postihovať, nie mu pomáhať, o čom svedčia aj výsledky NAKA pod mojim vedením. Súčasťou mojej práce je komunikácia s inými partnerskými bezpečnostnými zložkami, vrátane tajnej služby. Pravdou vo výpovedi B. B. je len to, že sme sa stretli, avšak za iných okolnosti," sprostredkoval stanovisko Zuriana hovorca Prezídia policajného zboru Michal Slivka.

Bývalého prvého námestníka Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu zadržali v decembri minulého roka počas akcie Judáš. Obvinený je z vydierania a hrozí mu doživotný test. Aj to bol zrejme dôvod prečo začal spolupracovať s políciou. Beňa vypovedal aj o bývalom policajnom prezidentovi Milanovi Lučanskom a neskôr si zobral na mušku šéfa NAKA Branislava Zuriana.

„Stretli sme sa v kaviarni v centre mesta, ktorá sa nachádza medzi klenotníctvom Sheron, ako sa ide okolo SND starého a potom za Čumilom doľava, ako je tá ulica, po 150 metroch vpravo, kde hneď pri vstupe sa nachádza barový pult, je to malá kaviareň, sú tam knihy, založená knižnica knihami, tam sme sa stretli niekoľkokrát....,“ vypovedal Beňa o tom, kde sa stretol so šéfom NAKA.

„Na tomto stretnutí mi povedal, že bolo začaté trestné stíhanie vo veci úkladnej vraždy, kde mal ako podozrivý stupovať pán Makó a ITP (odpočúvanie) bolo nasadené na neho a spoločne aj ďalšie štyri osoby,“ mal prezradiť riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian príslušníkovi SIS detaily z prípadu, ktoré boli pod stupňom utajenia VYHRADENÉ.