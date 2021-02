Slovenská správa ciest varuje: Vodiči by si mali na cestách dávať pozor na poľadovicu a hmlu

BRATISLAVA - Vodiči by si na cestách mali dávať pozor na poľadovicu, v niektorých úsekoch aj na hmlu. Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na svojom webe zjazdnost.sk na to upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC).

Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v oblasti Banskej Štiavnice. V hornatejších častiach Slovenska sú cesty miestami pokryté utlačeným, kašovitým alebo čerstvým snehom hrúbky do troch centimetrov, v okolí Námestova do hrúbky štyroch až piatich centimetrov.

"Na ceste II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. triedy v obvode Stakčín sa na vozovke nachádza zľadovatený sneh hrúbky dva centimetre," priblížila SSC s tým, že na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica.

Horské priechody Besník, Čertovica, Vrchslatina, Štós, Šturec, Chorepa, Dobšiná, Donovaly, Fačkov, Grajnár, Herlianske Sedlo, Huty, Podspády, Súľová majú povrch vozoviek pokrytý kašovitým alebo čerstvým snehom hrúbky od jedného do troch centimetrov.