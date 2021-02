Twin City Tower od HB Reavis ako jediná budova na Slovensku získala certifikát WELL, sústreďuje sa najmä na zdravé prostredie

Twin City Tower od HB Reavis ako jediná budova na Slovensku získala certifikát WELL

Zdroj: HB Reavis

Wellbeing je termín, ktorému by sme v slovenčine len márne hľadali vhodný ekvivalent. Pôvod slova siaha až do 16. storočia, kedy sa doslovne preložil taliansky výraz “benessere”, čiže v podstate “mať sa dobre”. So všetkým, čo k tomu patrí - byť zdravý a v plnej fyzickej aj duševnej sile.