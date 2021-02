Trojica policajtov na rovinu o covide: VIDEO Športovec Ivan stratil chuť aj čuch, potom prišlo niečo horšie

Policajt Ivan z obvodného oddelenia v Novom Meste nad Váhom je náruživý športovec. Napriek mladému veku a vynikajúcej forme ho covidová infekcia neobišla. „Pár dní pred Vianocami som na sebe cítil, že zdravotne nie som celkom v poriadku, tak som sa objednal na antigénový test,“ povedal hneď v úvode Ivan. O tom, že má koronavírus, sa dozvedel 23. decembra.

Muž zákona si myslel, že covid u neho bude mať bezpríznakový priebeh. Opak bol však pravdou. „Aj napriek tomu, že celý život športujem, tak som si myslel, že tie príznaky nebudem tak cítiť, ale najskôr som prestal mať čuch, na druhý deň som prestal mať chuť a ten druhý deň mi to takisto začalo sadať aj na pľúca,“ opísal priebeh ochorenia Ivan. Za najhorší symptóm ale považuje problémy spojené s dýchaním. „Nemohol som sa poriadne nadýchnuť. Som plytko dýchal, mal som pocit, že sa dusím.“

Mladík sa z koronavírusu liečil dva týždne. Ľudí preto vyzýva, aby covid-19 nebrali na ľahkú váhu a dodržiavali všetky nariadenia vlády.

Vírusom sa infikoval aj policajt z pohotovostnej motorizovanej jednotky v Prešove. „Aj napriek tomu, že sme sa s rodinou snažili dodržiavať všetky opatrenia, nakazili sme sa vírusom covid-19,“ povedal zástupca zákona.

Podľa jeho slov trpel veľkými bolesťami hlavy, kĺbov, chrbtice a nôh, no najhoršie boli bolesti hrudníka. „Táto choroba nie je žiadna chrípka. Je to niečo oveľa horšie. Prosím vás, noste rúška, dodržiavajte odstupy a vychádzajte z domu len ak je to nevyhnutné,“ odkázal policajt.

Policajt slúžiaci v Martine sa o svojom pozitívnom výsledku PCR testu dozvedel na Vianoce. Sviatky preto trávil sám v domácej izolácii.

„Chcel by som všetkých poprosiť, aby rešpektovali nariadenia a opatrenia Vlády SR a neverili tým, ktorí hovoria, že covid-19 je len ľahká forma chrípky. Verte mi, že nie je,“ podotkol muž zákona.