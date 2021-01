Pitná voda by mala ostať v správe štátu, zhodli sa viacerí poslanci v parlamente

BRATISLAVA - Infraštruktúra vodovodov by mala ostať v rukách štátu a verejnej správy, mala by sa ochrániť pred privatizáciou a možným biznisom s pitnou vodou. Zhodli sa na tom viacerí koaliční poslanci v diskusii k novele zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Milan Potocký (OĽANO) predložil pozmeňujúci návrh k novele, ktorým sa má definovať ochrana majetkovej účasti obcí a krajov vo verejných vodovodoch a kanalizáciách pred exekučným konaním. Peter Cmorej (SaS) súhlasí s potrebou ochrany vodovodov, vie si ale predstaviť, že v budúcnosti by sa mohol umožniť vstup súkromníkov do vodárenských spoločností s jasnými pravidlami.

Potocký uviedol, že novelou reagujú na prax a chcú zabrániť postupnej privatizácii vodárenských spoločností. "Sme presvedčení, že pitná voda ako strategická surovina by mala ostať v správe štátu," poznamenal s tým, že aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) konštatoval, že najlepšie vedia v tejto oblasti chrániť verejný záujem práve samosprávne kraje a obce. Dodal, že ak by do vlastníctva vstupovali rôzne finančné skupiny, mohlo by to ohroziť i získavanie eurofondov. Tie označil za kľúčové pre rozvoj vodovodnej infraštruktúry.

Pozmeňujúcim návrhom chce posunúť účinnosť novely z januára tohto roka na marec. Vysvetlil, že pôvodne plánovali novelou stanoviť, aby akcie a majetkovú účasť mohol mať aj štát. To chcú z návrhu vypustiť a ponechať tam len kraje a obce. Zároveň sa má jasne stanoviť, že ich majetková účasť vo verejných vodovodoch a kanalizáciách nemôže byť predmetom exekučného konania. Ozrejmil, že doteraz zákon ochraňoval len obce, preto chcú doplniť aj samosprávne kraje.

Nezaradený poslanec Miroslav Suja sa pýtal, v akom prípade budú môcť obce a kraje nakladať s akciami vo vodárenských spoločnostiach, či s nimi nebudú môcť nakladať vôbec. Potocký vysvetlil, že ich budú môcť previesť len na inú obec, samosprávny kraj či vodárenskú spoločnosť. Tvrdí, že cieľom je zabrániť manipulácii s cenou pitnej vody v prípade, ak by sa tieto spoločnosti dostali do súkromných rúk rôznych špekulantov.

Cmorej poznamenal, že legislatívna rada vlády nebola nadšená z obmedzovania prevoditeľnosť akcií vodárenských spoločností. Myslí si ale, že verejný záujem v tomto prípade treba uprednostniť. Upozornil, že do budúcna by nebolo zlé umožniť do takýchto spoločností vstup aj súkromným investorom, no s jasnými pravidlami. Poukázal na to, že vo viacerých vodárenských spoločnostiach je množstvo akcionárov s minimom akcií, ktorí často rezignovali na výkon svojich práv a dlhodobo nebolo možné riešiť napríklad zmeny vedenia.

Viacerí poslanci súhlasili, že voda je strategická surovina. Peter Vons, Rastislav Jílek, Jozef Bubnár či Milan Kuriak (všetci OĽANO) sa zhodli na potrebe ochrany pred snahou "špekulantov" urobiť z pitnej vody biznis. Jílek poznamenal, že hoci je zástancom súkromného vlastníctva, v tejto oblasti vidí potrebu ochrany verejného záujmu.