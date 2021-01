Vláda dokazuje amaterizmus a diletantizmus aj prerušením zákazu vychádzania, odkázal Raši

BRATISLAVA - Vláda prejavuje svoj amaterizmus každý deň, prerušený zákaz vychádzania na dva dni je toho dôkazom. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši v reakcii na to, že vláda prijatím nového uznesenia počas víkendu vytvorila dvojdňovú prestávku v platnosti zákazu vychádzania.

"To, že Matovičova vláda je vláda amatérov je všeobecne známe niekoľko mesiacov. Bohužiaľ, vláda to dokazuje každý deň. To, čo ale predviedla na poslednom rokovaní je naozaj vrchol amaterizmu a asi aj diletantizmu," uviedol Raši na sociálnej sieti.

Podotkol, že aktuálne vrcholí pandémia a denne máme na Slovensku vysoký nárast počtu nakazených novým koronavírusom, ako aj úmrtí. Raši v tejto súvislosti hovorí o hazarde so zdravím obyvateľov. "Všetci odborníci totiž považujú zníženie mobility obyvateľstva za najúčinnejšiu zbraň v boji s novým koronavírusom," podotkol.

Zákaz vychádzania sa podľa dosiaľ prijatých vládnych uznesení nevzťahuje na 25. a 26. januára. Ako uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, téma bude predmetom najbližšieho rokovania vlády. Uznesením z 31. decembra 2020 vláda obmedzila slobodu pohybu a pobytu do 24. januára. Cez víkend prijala nové uznesenie, v ktorom prijala zákaz vychádzania v termíne od 27. januára do 7. februára.