KORONAVÍRUS Vláda narazila na dieru v systéme: Opatrenia sú počas dvoch dní neplatné, budú to riešiť!

BRATISLAVA - Vláda Igora Matoviča už pred občanmi vystúpila na brífingu desiatky krát, keď im oznamovali nové a nové opatrenia. Tie najnovšie sa týkajú zákazu vychádzania, ktorý má platiť do 24. januára a od 27. januára (v stredu) má prísť na deň D, kedy bude nutné sa preukazovať negatívnymi testami. Avšak na to, čo sa stane so zvyšnými dvoma dňami pred spomínanou stredou nikto nemyslel a opatrenia tam nateraz zrejme strácajú účinnosť.