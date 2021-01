KORONAVÍRUS Slovensko sa pustilo do ďalšieho testovania: Takto to bude vyzerať v jednotlivých mestách

BRATISLAVA - Vláda predĺžila lockdown do 7. februára. Ľudia od 15 do 65 rokov sa budú musieť preukázať antigénových testom aj pri návšteve prírody. Test nesmie byť starší ako sedem dní. Preto sa samosprávy musia pripraviť na hromadné testovanie. To prebieha už od včera. Väčšina miest však plánuje testovanie až cez víkend. Takto sa pripravujú jednotlivé mestá a obce na Slovensku.

V trnavskom regióne sa bude testovať počas víkendu

Plošné testovanie na nový koronavírus sa v Trnave bude konať v sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) na dvadsiatke odberových miest v čase od 8. do 18. hodiny. Následne v pondelok (25. 1.) a v utorok (26. 1.) bude v popoludňajších hodinách od 16. do 20. hodiny otvorených desať odberných miest. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Trnavčania a záujemcovia z okolia môžu priebežne využívať tri stále mobilné odberné miesta pri Fakultnej nemocnici Trnava, v miestnej časti Modranka a na Halenárskej ulici v sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Piešťanská radnica avizuje testovanie rovnako na 23. a 24. januára od 8. do 20. hodiny, zriadiť plánuje podľa hovorkyne mesta Drahomíry Moretovej desať odberových miest. "Okrem týchto miest by sa cez víkend malo testovať aj na Kúpeľnom ostrove v kongresovej hale a Napoleonských kúpeľoch, v priestoroch bývalého Vojenského kúpeľného ústavu a predpokladá sa aj pred Národným ústavom reumatických chorôb," doplnila.

V meste Hlohovec sa bude testovať od soboty 23. do utorka 26. januára, dovtedy môžu záujemcovia vyhľadať stabilné odberové miesta, uviedla radnica na svojom webe. V nasledujúcich dňoch samosprávy zverejnia bližšie informácie k celoplošnému skríningu.

V Banskej Bystrici chýba zdravotnícky personál

Mestu Banská Bystrica chýba zdravotnícky personál, ktorý pomôže pri skríningovom testovaní počas najbližšieho víkendu 23. a 24. januára. Prosí všetkých záujemcov ochotných pomôcť, aby sa ozvali na e-mailovej adrese testovanie@banskabystrica.sk. Výzvu s týmto obsahom zverejnil magistrát v utorok a informovala o nej hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.

"Verím, že napriek vyťaženosti a vyčerpanosti zdravotníkov nájdeme spoločne všetci ešte dostatok síl na to, aby sme zvládli aj toto skríningové testovanie," zdôraznil primátor Ján Nosko. Na testovanie antigénovými testami obyvateľov na ochorenie COVID-19, o ktorom rozhodla vláda, záujemcovia v meste pod Urpínom budú môcť využiť rezervačný systém. Osvedčil sa už počas komunitného cieleného testovania.

"Vedenie mesta už viackrát avizovalo, že v procese príprav a organizácie modelu celoplošného, respektíve skríningového testovania môže nastať problém s nedostatkom zdravotníckeho personálu, ktorý je v súčasnosti maximálne vyťažený. Preto testovanie pripravujeme práve počas víkendu. Samospráva zisťuje záujem z existujúcej databázy zdravotníkov, ktorí pomáhali pri zabezpečovaní dvoch kôl celoplošného i komunitného testovania," dodala Marhefková.

Pre všetkých záujemcov majú byť počas víkendu v Banskej Bystrici k dispozícii mestom zriadené mobilné odberné miesta (MOM), ktorých fungovanie schválil banskobystrický regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Zároveň by mali pribudnúť ďalšie MOM, ale ich celkový počet bude

"V prípade, že sa záujemcovia nezúčastnia na skríningovom testovaní, môžu počas týždňa tak ako doposiaľ využívať antigénové testovacie miesto bez objednania zriadené Rooseveltovou nemocnicou na parkovisku Mičinská cesta. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici a RÚVZ otestuje záujemcov len po objednaní sa v systéme korona.gov.sk," pripomína magistrát.

V Trenčíne chcú počas víkendu otvoriť 36 odberných miest

Mesto Trenčín chce počas víkendu (23. – 24. 1.) testovať antigénovými testami v 36 odberných miestach. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.

„V utorok dopoludnia sme mali zaregistrovaných 84 zdravotníkov a stále na našu výzvu reagujú ďalší. Preto veríme, že cez víkend otvoríme 36 odberných miest na území mesta, ktoré budú riadne vybavené nielen materiálom, ochrannými pomôckami, dezinfekciou, ale aj personálom – administratívnym i zdravotníckym,“ uviedla hovorkyňa. Ako dodala, testovať sa bude od 8.00 do 20.00 h s prestávkami od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.45 h.

Cez víkend pribudne v Detve sedem testovacích miest

Mesto Detva sa pripravuje na vládou ohlásené skríningové testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Informoval o tom hovorca mesta Milan Suja s tým, že pre testovanie pribudne sedem miest.

Počas najbližšieho víkendu (23.– 24. 1.) okrem mobilného odberového miesta pred budovou Rescuemed na Záhradnej ulici budú mať obyvatelia mesta k dispozícii ďalšie testovacie miesta. „Dve budú otvorené v Dome kultúry A. Sládkoviča, po jednom v Športovej hale, III. ZŠ (Obrancov mieru) a IV. ZŠ (A. Bernoláka). V historickej časti mesta bude otvorené odberné miesto v I. ZŠ (Kukučínova) a v Mestskom kultúrnom stredisku (Chudobienec),“ priblížil a dodal, že testovacie miesta budú otvorené od 8.00 h do 20.00 h s obedňajšou prestávkou od 11.45 h do 12.30 h. Posledné odbery sa budú robiť 15 minút pred koncom testovania.

V prípade, že sa záujemcovia o testovanie nezúčastnia na víkendovom celoplošnom testovaní, stále sa budú môcť otestovať na mobilnom odbernom mieste pred budovou Rescuemed na Záhradnej ulici od 8.00 h do 16.00 h počas pracovných dní.

V Malackách bude od stredy fungovať päť odberných miest

Od stredy 20. januára pribudnú v Malackách ďalšie tri odberné miesta pre testovanie na nový koronavírus. S už existujúcimi v malackom kaštieli a na sídlisku Juh ich bude spolu päť. "Presnú lokalizáciu nových odberových miest spresníme počas dňa, budú to jedny z tých, ktoré sme využívali počas jesenného celoplošného testovania," informovala hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.

V priebehu utorka mesto na webe zverejní aj objednávkový formulár, prostredníctvom ktorého záujemcovia dostanú termín na testovanie. Samospráva takisto upozorňuje, že podľa získaných informácií pripravuje každá obec v regióne vlastné odberné miesto. "Obyvatelia okolitých obcí sa teda dostanú na testovanie v mieste svojho bydliska bez toho, aby museli cestovať do Malaciek,“ dodala hovorkyňa.

Mesto Handlová zriadi 13 odberných miest

Mesto Handlová sa pripojí k skríningovému testovaniu obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Počas víkendu 23. a 24. januára zriadi 13 odberných miest. Dohodol sa na tom v pondelok (18. 1.) užší krízový štáb mesta.

"Testovanie sa bude konať v sobotu 23. januára a v nedeľu 24. januára v čase od 8.00 do 17.00 h s prestávkou od 12.00 do 12.45 h. Samospráva žiada o dodržiavanie platných opatrení, najmä rúško, odstup, ruky a priebežné využívanie odberových miest," informovala ďalej hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Obyvatelia sa budú môcť dať otestovať na ochorenie COVID-19 na 13 odberových miestach, v mestských častiach Morovno a Nová Lehota budú fungovať počas jedného dňa. "Podľa ostatných štatistík, keď sa v Handlovej otestovalo počas druhého testovania v roku 2020 spolu za dva víkendové dni 9286 ľudí, je kapacita odberových miest nastavená dostatočne," skonštatovala Paulínyová.

Radnica počas odberov pre odberné miesta podľa nej zriadi aj dispečing na telefónnom čísle 046 519 25 11. "Mesto bude, tak ako v minulom období, informovať o prípadných čakacích dobách v mimoriadnom vysielaní mestského rozhlasu, na svojom webovom sídle a na sociálnej sieti. Zoznamy odberových miest budú zverejnené tiež na plagátových plochách mesta," dodala.

Predbežne má mesto na oba dni celoplošného testovania dostatočný počet personálu zloženého zo zdravotníkov a dobrovoľníkov. Od piatka 22. januára plánuje distribuovať potrebný materiál na odberové miesta. Rovnako zabezpečí teplé obedy a pitný režim pre celý personál. K skríningovému testovaniu obyvateľstva sa počas nadchádzajúceho víkendu pripojí i mesto Bojnice. Plánuje zriadiť päť odberných miest, ktoré sú rozdelené podľa ulíc v meste. Samospráva na oficiálnej stránke zároveň zverejnila odporúčané časy testovania podľa začiatočného písmena priezvisk, čím chce predísť dlhšej čakacej dobe pred odbernými miestami. Skríningové testovanie pripravujú i viaceré obce v Prievidzskom okrese.

Testovanie v Žiari nad Hronom začne v piatok, mesto pripravuje online prihlasovanie

V Žiari nad Hronom začne skríningové testovanie v piatok (22. 1.) na troch odberových miestach, počas víkendu otvorí samospráva celkom 11 miest, kde sa budú môcť obyvatelia otestovať na nový koronavírus. Antigénové testovanie sa uskutoční aj v priemyselnom parku a samospráva chce využiť i online registráciu. Mesto o tom informovalo na svojej webovej stránke.

V piatok mesto otvorí tri odberové miesta na základných školách, v sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) bude v rámci mesta otvorených celkom 11 odberových miest. Testovanie sa počas víkendu uskutoční aj v priemyselnom parku, tri odberové miesta otvorí mesto v spolupráci so spoločnosťami Slovalco a Nemak. „My zabezpečíme technické prostriedky, objednávací systém si budú manažovať sami,“ vysvetlil vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž s tým, že testovanie v priemyselnom parku bude určené primárne pre zamestnancov spoločností a ich rodinných príslušníkov.

Systém online prihlasovania chce samospráva využiť aj na odberových miestach v rámci mesta, niektoré však ponechá fungovať v režime bez registrácie. Podľa Baláža by systém online prihlasovania mohol byť dokončený ešte v utorok. Prípravy vrcholia aj v oblasti personálu. „Nemáme to ešte uzatvorené, ale predpokladáme, že miestnosti budeme mať zabezpečené tak, ako plánujeme,“ uviedol Baláž s tým, že mesto využilo kontakty získané počas prvého celoplošného testovania.

Mesto verí, že počas víkendu dokáže otestovať približne 12.000 až 13.000 obyvateľov. Aktuálne môžu obyvatelia Žiaru nad Hronom na bezplatné antigénové testovanie využiť v rámci mesta tri odberové miesta. Nachádzajú sa v areáli žiarskej nemocnice, v priestoroch bývalej radničnej reštaurácie a na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Mesto Gelnica kapacity na testovanie na COVID-19

Mesto Gelnica v rámci kontinuálneho dobrovoľného skríningu na ochorenie COVID-19 rozšíri kapacity na testovanie. Ako informuje na sociálnej sieti, okrem doterajšieho mobilného odberového miesta sa od stredy (20. 1.) možno dať otestovať aj v priestoroch základnej školy. Cez víkend budú k dispozícii dokopy štyri odberné miesta.

Radnica pripomína, že tak ako doposiaľ bude počas pracovných dní od 7.00 h do 13.00 fungovať odberné miesto v budove bývalej transfúznej stanice na Nemocničnej ulici. V stredu, vo štvrtok (21. 1.) a v piatok (22. 1.) sa bude možné dať bezplatne antigénovo otestovať už aj v priestoroch základnej školy na Hlavnej ulici, a to v časoch od 15.00 do 20.00 h. Toto odberné miesto bude fungovať aj počas nadchádzajúceho víkendu. Spolu s odbernými miestami v Klube dôchodcov v Mária Hute, centre voľného času a zimnom štadióne bude záujemcom o testovanie k dispozícii od 9.00 do 19.00 h s obedňajšou prestávkou. „Sme radi, že sa nám podarilo zriadiť ďalšie mobilné odberové miesta, keďže s jedným odberovým miestom by sme záujem ľudí nedokázali uspokojiť. Snažili sme sa o to už dlhšie, teraz sa nám to konečne podarilo zrealizovať," povedal primátor Dušan Tomaško.

Mesto zároveň uvádza, že od budúceho týždňa chce otvoriť materské školy (MŠ) pre rodičov, ktorí sú v kritickej infraštruktúre. Svoj záujem majú hlásiť riaditeľkám MŠ.