KORONAVÍRUS Bratislavské univerzity ostávajú prázdne: Letný semester sa začne opäť dištančne

"Takúto výučbu by sme zaviedli, ak by sme nemali tvrdý lockdown. Ak bude pokračovať, ostaneme pri dištančnej výučbe," uviedla PR manažérka VŠVU Barbara Komarová. Prorektor pre zahraničie a styk s verejnosťou Matúš Benža z Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave poznamenal, že dištančné vzdelávanie umeleckých študijných programov už dlhodobo naráža na svoje limity. "Napriek tomu VŠMU bude v letnom semestri pokračovať v tejto forme vzdelávania v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Ak to epidemická situácia dovolí, v prípade študentov 3. roka bakalárskeho štúdia a 2. roka magisterského štúdia rektorka VŠMU Mária Heinzová zváži udelenie výnimiek z dištančného vzdelávania tak, aby študenti mohli svoje štúdium riadne ukončiť umeleckým výkonom," povedal Benža.

Ako doplnil, príprava absolventských výkonov je na škole úzko naviazaná na kolektívnu tvorbu a adekvátne vybavený priestor (divadlo a tanec), využívanie štúdií so špeciálnymi technológiami (film) a na hudobné nástroje dostupné študentom iba v priestoroch školy. "V tejto súvislosti zvažujeme aj predĺženie výučby vybraných predmetov počas letných mesiacov," dodal Benža.

Letný semester na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave sa bude pre väčšinu študentov konať dištančne. Ak to epidemiologická situácia umožní, rektor UK môže na základe odôvodnenej žiadosti dekana fakulty udeliť výnimky študentom končiacich ročníkov a študentom tých študijných programov, kde si štúdium žiada fyzickú účasť v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach, vrátane študentov lekárstva.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave postupuje v súlade s odporúčaním Ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR. "Teda, ak bude platiť súčasná epidemiologická situácia, bude teoretická výučba v letnom semestri prebiehať dištančne, klinické praxe a stáže prezenčne," uviedol Peter Kimijan z mediálneho odberu univerzity.

Letný semester sa na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave začne dištančnou metódou výučby. V prípade zlepšenia situácie a uvoľňovania obmedzení univerzita bude režim činnosti prehodnocovať. "V perspektívnom procese uvoľňovania pôjde spočiatku najmä o umožnenie prístupu študentov do laboratórií, vzhľadom na nevyhnutnosť absolvovania tejto časti štúdia na univerzite technického zamerania, akou je STU," povedal hovorca STU Juraj Rybanský.

Aj Ekonomická univerzita v Bratislave začne realizovať vzdelávanie v letnom semestri online formou. "Ekonomická univerzita v Bratislave nemá študijné programy, ktoré bezpodmienečne vyžadujú účasť študentov na prezenčnej výučbe. Krízový štáb univerzity o tom rozhodne na svojom zasadnutí tento týždeň," potvrdil vedúci Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave Miroslav Horňák.