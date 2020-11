DETAILY z výpovede Jankovskej: Podľa uznesenia chcela len pomôcť kamarátovi Kočnerovi!

Dokument, ktorý má k dispozícii viacero slovenských médií, má 27 strán. Vyplýva z neho, že v stredajšej výpovedi (z 25.11.) sa bývalá štátna tajomníčka priznala. Nie však ku všetkým skutkom, ktoré jej kladú za vinu. "Napriek tomu, že som sa rozhodla vypovedať a priznať, chcem uviesť, že sa nemôžem priznať v celom rozsahu k tomu, čo mi je kladené za vinu, pretože skutky sa stali inak, čo podrobne popíšem pri svojej dnešnej výpovedi," znie v dokumente.

Prvé stretnutie s Kočnerom

Ešte v auguste 2019 Jankovská predstúpila pred novinárov, aby reagovala na komunikáciu s Marianom Kočnerom. "K osobe Mariana Kočnera som sa jasne vyjadrila. Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním, ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb," povedala na tlačovej besede.

Po ôsmich mesiacoch vo väzbe však podľa zverejnenej výpovede priznala, že všetko bolo úplne inak. S Kočnerom sa mala Jankovská zoznámiť v lete 2016 a to prostredníctvom svojej kamarátky Dariny Lenártovej.

"Darina Lenártová po rokoch stretla Mariána Kočnera na káve, začiatkom leta v r. 2016 niekde v EUROVEI, kde sa spolu rozprávali a tento sa jej pýtal, kde pracuje. Ona mu vysvetlila, že pracuje u mňa a že sme spolu veľmi blízke priateľky," uviedla pred vyšetrovateľom. Kočner mal potom Lenártovej navrhnúť, aby ho po prázdninách zoznámila s Jankovskou.

"Ja som s Lenártovou pomerne dlhú dobu rozoberala, či by bolo dobré sa s Kočnerom stretnúť alebo nie a či sa s ním zoznámiť. Nakoniec sme obe skonštatovali, že sa s ním poznajú takmer všetci politici, iní viacerí ľudia a že vždy mal dobré informácie a preto nevadí, keď sa s ním zoznámil aj ja," objasnila.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Rusovciach u Lenártovej. "Bol veľmi milý, žoviálny, priateľský," nešetrila chválou Jankovská. Neskôr v období od roku 2016 do leta 2017 sa ešte malo konať asi desať podobných stretnutí. Trvali približne hodinu, konali sa popoludní.

Aké témy boli podľa Jankovskej "na pretrase"? "Na týchto stretnutiach sme sa bavili prevažne o politike o tom, kto koho pozná, o klebetách z justičného a politického prostredia. Pri týchto stretnutiach som zistila, že Kočner mal vždy 100 % informácie z politického prostredia, pretože sa viackrát stalo, že niečo nám povedal a následne to odznelo aj v médiách," vypovedala Jankovská.

Marian Kočner Zdroj: Topky/Maarty

Kočner mal podľa nej informácie zo strany Smer, Most-Híd, SNS ale tiež z v tom čase opozičných strán. "V tomto období a na týchto stretnutiach si získal moju absolútnu dôveru. Postupne sme sa mu obidve začali zverovať aj s rodinnými problémami, s tým, čo sa deje v práci na MS SR a podobne. On bol naozaj veľmi priateľský, ochotný vždy pomôcť a poradiť," doplnila niekdajšia štátna tajomníčka. Vyjadrila sa, že človek mal pri Kočnerovi pocit, že mu môže zavolať aj o polnoci.

Kauza zmenky

Neskôr ale predsa len prišla aj žiadosť o pomoc zo strany Kočnera. "Mohlo to byť niekedy na jar v r. 2017, keď sa ma pri jednom takomto stretnutí opýtal, či poznám sudcu JUDr. Sobolovského z OS BA V., že by potreboval u neho vybaviť termín v kauze zmenky týkajúce sa Markízy," uviedla Jankovská. Približne v tomto období si mal Kočner s Jankovskou vymeniť kontakt v Threeme. Kočner mal záležitosť so Sobolovským urgovať. No Jankovskej sa podľa jej vyjadrenia nedarilo vybaviť to, čo potreboval.

Zuzana Maruniaková Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Neskôr mal Kočner svoju pozornosť obrátiť na sudkyňu Zuzanu Maruniakovú, ktorá tiež rozhodovala o zmenkách. Jankovskej sa opýtal, či ju pozná. Ona odvetila, že sú dobré kamarátky. Kontaktovala ju, dohadovali sa, čo ďalej. Neskôr sa s ňou chcel Kočner stretnúť aj osobne, k čomu však podľa Jankovskej nedošlo. Kočner ale mal byť v tomto období spokojný. "Mal pocit, že veci sú dobre odkonzultované a pôjde sa rovnako v oboch spisoch," opísala Jankovská.

Problém podľa nej nastal v novembri 2017. "Maruniaková zrejme niečo urobila alebo neurobila podľa jeho predstáv alebo ja som ho o tom neinformovala," vypovedala žena, ktorá si od Kočnera vyslúžila prezývku Opička.

Kočner mal na osobnom stretnutí u Lenártovej nadávať, že Jankovská nemá veci pod kontrolou. Opätovne žiadal o stretnutie s Maruniakovou. Keď Jankovská o Kočnerovom zámere povedala Maruniakovej na oslave narodenín jej sestry, odznelo z jej strany rázne nie.

Maruniaková dala podľa slov Jankovskej nakoniec vec na termín, prvý bol vo februári. Počas neskoršieho stretnutia sa sudkyňa Jankovskej priznala, že sa vo veci bojí rozhodnúť, aby niečo procesne nepokazila. Jankovskú jej strach neprekvapil, podľa nej sa vždy bála pojednávať. "Absolútne som to nepripisovala z nejakého strachu z Kočnera, prípadne zo mňa," dodala Jankovská.

Rozdusok padol v apríli 2018. No Kočner mal podľa Jankovskej naliehať aj ďalej. "Po tom, čo bolo vo veci rozhodnuté, tak začal Kočner tlačiť na rozhodnutie v Sobolovského spise," povedala Jankovská s tým, že ju to zaskočilo.

Dobré pre Smer

Kočnera podľa jej vyjadrenia naposledy videla osobne koncom mája na stretnutí v Rusovciach u Dariny Lenártovej. "Tiež popisoval pojednávanie a vtedy začal rozprávať o tom, že tak prvé kolo máme za sebou a to len teraz bude treba zabrať, treba vybaviť KS (Krajskom súde, pozn. red.), elektronickú podateľňu. Ja som mu povedala, že to sa určite nedá žiadnym spôsobom ovplyvniť," odznelo vo výpovedi.

Kočner Jankovskú uisťoval, že zmenky sú pravé a všetko je v poriadku. "Kočner opätovne hovoril, že zmenky sú pravé, že by bolo dobré ovládať Markízu, nakoľko to bude dobré pre SMER hlavne pred voľbami," vypovedala Jankovská. "Tiež ma uistil, že s políciou nie je žiadny problém, že on to sám inicioval dané preverenie. Na to pokosil Darine trávnik na záhrade a odišiel," dodala. Práve v prípade kauzy zmenky skončil Kočner v rukách polície. Zadržali ho v júni 2018.

Pomoc kamarátovi

Jankovská vo výpovedi ďalej uvádza, že motívom jej konania neboli peniaze. A to aj napriek legendárnemu výroku, že "sa nedá vyžiť z 2000 eur mesačne s dvoma dospelými synmi".

"Pamätám si, že sa tiež na osobnom stretnutí pýtal mňa aj Lenártovej, že čo vy dve vlastne chcete, prachy nechcete, chlapov, ktorých by sa o vás postarali nechcete, čo vlastne chcete. Na to mu Lenártová povedala, že chce byť šéfkou spravodajstva Markíza a že ja chcem moderovať Farmu a Smotánku, čo sme samozrejme mysleli zo žartu a on to okomentoval so slovami, vy dve ste úplne je*nuté," znie v uznesení. Pomoc Kočnerovi Jankovská opísala ako "pomoc kamarátovi s termínom."

"Taktiež som to brala ako určitú pomoc SMERU najmä pred voľbami, čo mi tiež bolo častokrát Kočnerom takto prezentované. Tiež bolo motívom môjho konania to, že ma zoznámil s Norbertom Bödörom a pomáhal mi v súvislosti so zriadením úradu, ktorý by mal zastupovať štát v súdnych sporoch," objasnila vyšetrovateľovi Jankovská.

Kočner chcel podľa Jankovskej v prípade kauzy zmenky odsúhlasiť "pomaly každú bodkočiarku". "Do určitej miery som v tomto období pociťovala aj tlak z jeho strany, nakoľko už to nebolo tak, ako ten prvý rok, kedy bolo všetko v poriadku," popísala s tým, že keď všetko fungovalo a klapalo a Kočner mal pocit, že "desať ľudí robí na jeho zmenkách", tak bolo všetko v poriadku. "Akonáhle sa niečo nedialo podľa jeho predstáv, tak vedel byť veľmi nepríjemný, čo som predtým nepoznala," doplnila Jankovská.

Išla za Ficom aj Pellegrinim

Jankovská sa v období medzi pojednávaním, ktoré bolo vo februári a rozhodnutím, ktoré bolo v apríli rozhodla ísť za Robertom Ficom. Chcela sa ho opýtať, či je pravdou, že aj Smer mal záujem na zmenkách. Nevyjadril sa k tomu.

"V tomto období som taktiež išla aj za predsedom vlády Petrom Pelegrinim, ktorému som ale podrobnejšie uviedla, že riešim dané zmenky. Peter Pelegrini si ma vypočul a tiež danú vec nekomentoval a povedal len „hm“," vypovedala Jankovská. O stretnutiach mala vedieť aj Lenártová, s ktorou sa Jankovská zhodla, že ak by záujem nebol, tak by ju na to buď to predseda strany, alebo premiér upozornil.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel, topky-Maarty

Po rozhodnutí o zmenkách si Jankovskú zavolal minister Gábor Gál. Povedal jej, že sú na neho vyvíjané tlaky ohľadne jej osoby a Maruniakovej. "Že boli za ním Kamenec, siskári a niekto z americkej ambasády, že má Maruniakovú disciplinárne stíhať a mňa od všetkého odstaviť," vypovedala s tým, že sa jej pýtal, či mala niečo so zmenkami.

Odpovedala, že nie. V uznesení Jankovská tvrdí, že od začiatku komunikácie s Kočnerom nemala žiadnu vedomosť o tom, že by so zmenkami mal byť nejaký problém. "Celý čas som bola uisťovaná, že zmenky sú v poriadku, sú pravé a ide mu o rýchlosť konania," obhajovala sa.

Kauza Maják

V kauze azylového centra Maják nádeje figuruje rovnako Kočner aj Pavol Rusko. Viac sa o nej dočítate tu. Jankovská v súvislosti s touto kauzou vypovedala, že Kočner jej na jednom zo stretnutí odovzdal obálku pre sudkyňu Gabrielu Bubaľovú. Nadával na ňu, Jankovská s ňou bola kamarátka. Práve Bubaľová rozhodovala v spomínanej kauze, ktorá skončila na súde.

"Povedal niečo v tom zmysle, že keď si s ňou taká kamarátka, tak jej to daj, pi*i nenažratej. Ja som sa ho pýtala, že o čo sa jedná, on mi len povedal, že ona veľmi dobre vie, o čo sa jedná a môžeš jej povedať, že je to odo mňa," opísala.

Jankovská sa priznala, že obálku aj odovzdala, no podľa jej slov v tom období nevedela, za čo bola. "O obálke ani o veciach sme sa vôbec nebavili. Neskôr pri osobnom stretnutí sa ma Kočner pýtal, či som jej predmetnú obálku odovzdala a že ako ona zareagovala. Ja som mu povedala, že nijako," povedala. Až na základe uznesenia o vznesení obvinenia si údajne spojila dané fakty, že všetko zrejme súvisí s Majákom Nádeje.

Sudca Sklenka

Jankovská vo výpovedi spomína aj kauzu Vodári, v ktorej podľa obvinenia sľúbil Kočner po dohode a na základe požiadavky Moniky Jankovskej sudcovi Okresného súdu Bratislava I Vladimírovi Sklenkovi, ktorý prípad pojednával, finančnú hotovosť vo výške 100.000 EUR za to, že rozhodne na základe priamych pokynov Mariana Kočnera a v záujme Moniky Jankovskej.

Úplatok pre Sklenku mal byť 20.02.2018 uložený u sudkyne Krajského súdu Bratislava a sestry Moniky Jankovskej v jednej osobe. Tá mala podľa vyšetrovateľa rovnaký záujem a vedela, na čo sú peniaze určené. Sudca Sklenka mal požiadavkám Kočnera vyhovieť.

"S ponukou 100.000,-Eur som neprišla ja ani ľudia, ktorí ma oslovili. Kočnerom mi bolo tlmočené, že takúto sumu požaduje Sklenka a v prípade, že to nebude zložené, bude žiadať ešte viac," tvrdila pred vyšetrovateľom Jankovská. Koncom zimy peniaze odovzdala Kočnerovi. Od koho boli nešpecifikovala. Jankovská sa vo výpovedi vyjadrila aj ku kauze Ecoinvest, ktorú riešila sudkyňa Miriam Repáková.

Keď Kočnera zadržali, zľakla sa

Jankovská vo výpovedi uvádza, že keď Kočnera zadržali, zľakla sa. Bála sa odhalenia a teda, že sa prevalí, že sa poznajú. Po tom, čo ŠTS nevzal Kočnera do väzby, ju telefonicky kontaktoval. Rozhodla sa s ním komunikovať, priznala, že mu posúvala informácie o jeho prípade, ktorý sa mal ďalej riešiť na Najvyššom súde. Ten ho napokon vzal do väzby.

"Kočner ma v tejto súvislosti viackrát žiadal, aby som išla za sudkyňou Šiškovou a vybavila u nej nech zahlasuje za jeho nevzatie do väzby," vypovedala Jankovská. Keďže sa bála, neurobila tak. Kočner ju v tejto záležitosti kontaktoval aj telefonicky. Bol vraj veľmi nervózny. Od Jankovskej žiadal, aby Šiškovej ponúkla úplatok. "Uviedol mi, že má na to vyčlenených 300.000,-Er. 100.000,-pre každého člena senátu. Ja som mala mať na starosti Šiškovú," opísala Jankovská.

S Lenártovou, ktorú Kočner tiež kontaktoval, sa však zhodli, že ho treba upokojovať, ale že nič nebudú riešiť. Kočner Jankovskej odkázal, že sa jej ozve aj Fico a prikáže jej ísť za Šiškovou. Predseda strany Smer Jankovskej podľa jej slov naozaj volal.

"Keď som išla na SMER, tak som medzi budovami stretla Nora Bödöra, s ktorým sme sa pozdravili a tento mi len povedal, že ideš za šéfom, veď on ti už všetko povie. Keď som prišla k Robovi Ficovi, tak mi opätovne dlho rozprával o úrade, ale ohľadne Kočnerovej väzby mi nepovedal absolútne nič," tvrdí Jankovská. V tom čase jej vraj bolo jasné, že Kočner skončí vo väzbe.

Otázky vyšetrovateľa potom smerovali k jednotlivým osobám a k tomu, či sa s nimi Jankovská pozná. Priznala, že je dlhoročná známa so Zoroslavom Kollárom či to, že s Norbertom Bödörom ju zoznámil Kočner. Komunikovala s ním prostredníctvom aplikácie Whatsapp, mala na neho aj telefonický kontakt.

"V súvislosti s touto kauzou, ku ktorej dnes vypovedám, som už uviedla, že rozhovor sa týkal aj tzv. kauzy Profesor, k ostatným veciam a k rozhovorom a k stretnutiam, ktoré som mala ja s Bödörom sa dnes na tomto výsluchu nebudem vyjadrovať ani k jeho vzťahom, k tomu sa budem vyjadrovať predpokladám v iných konaniach," uviedla Jankovská, ktorá zrejme ešte nepovedala "posledné slovo".