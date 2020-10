Búrka sa zmenila na VÍCHRICU! Na NAKA vypočúvajú sudcov aj známeho milionára: VIDEO Takto ich privážali

14:32 Zoroslava Kollara práve eskortovali v putách do cely policajného zaistenia. Všetko teraz nasvedčuje tomu, že milionára chcú policajti stíhať väzobne.

14:28 Bývalý sudca Richard Molnár, ktorý je stíhaný väzobne, ma po dnešnom dni rozšírené obvinenie o ďalší skutok. Ide o kauzu ECO-INVESTMENT, v ktorej figuruje aj meno veľkopodnikateľa Milana Fiľa. Jeho advokát Rastislav Palkovič potvrdil, že voči obvineniu už podali sťažnosť. Molnára z budovy NAKA eskortovali len pred pár minútami.

14:16 Z budovy NAKA v Nitre začali postupne odvážať obvinených z dnešnej akcie VÍCHRICA.

13:46 Na nitrianskej pobočke NAKA v týchto chvíľach prebieha výsluch obvinených.

13:29 Prišiel aj advokát sudcu Najvyššieho súdu SR Jozefa Kolcuna, Sergej Romža.

13:15 Advokát Daniel Lipšic nazval dnešnú akciu "bodom zlomu a šancou na reštart".

"Dnes bol zadržaný jeden z najvplyvnejších bielych golierov na Slovensku – Zoroslav Kollár," napísal Lipšic.

12:58 V Nitre sa už schádzajú advokáti obvinených.

12:42 Výsluchy všetkých obvinených, vrátane Zoroslava Kollára, odštartujú na nitrianskej pobočke NAKA o 13:00.

12:40 Podľa informácií Topky.sk dnešný zásah NAKA, pri ktorom zadržali právnika Zoroslava Kollara a ďalších sudcov súvisí s kauzou ECO-INVESTMENT.

Zoroslav Kollár sa podľa Sklenkovej výpovede z marca 2020 objavil v kauze spoločnosti Eco-Investment podnikateľa Milana Fiľa, ktorá bola dôležitá pre Kočnera. "Tak to bolo také najintenzívnejšie naše stretávanie sa a bolo to na jeho popud, na jeho dopyt, lebo mu na tomto veľmi záležalo," povedal Sklenka v júni vyšetrovateľom o Kočnerovi vo výpovedi, ktorú má k dispozícii denník SME. Kollár to v rozhovore pre spomínaný denník označil za klebetu. Spoločnosť ECO-INVESTMENT v stanovisku spájanie Fiľa s Kočnerom či so Sklenkom odmieta.

12:30 Jedným zo zadržaných mal byť aj bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III Dávid Lindtner. Ten býva v Rakúsku, polícii sa ho zadržať nepodarilo. Podľa našich informácií má byť už na ceste na políciu.

12:03 Z pobočky nitrianskej NAKA odviezli aj multimilionára Zoroslava Kollára.

12:00 Do budovy NAKA prišiel Peter Erdős, advokát Moniky Jankovskej. Zastupovať však v tejto veci bude aj bývalú sudkynu Jarmilu Urbancovú, pretože jej advokát Peter Filip je v karanténe.

11:56 K zadržaniu Jozefa Kolcunu, ktorý je sudcom Najvyššieho súdu, sa vyjadril aj jeho predseda Ján Šikuta.

"Predseda Najvyššieho súdu sa o zásahu NAKA vo vzťahu k sudcovi Jozefovi Kolcunovi dozvedel z médií. Doposiaľ oficiálne nedisponuje žiadnymi konkrétnymi informáciami, a teda nemá vedomosť za akým účelom bol sudca zadržaný. V prípade, že tieto informácie preukážu existenciu dôvodných pochybností o tom, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, a došlo z jeho strany k takému konaniu, ktorým bola vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva, je predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta pripravený okamžite navrhnúť sudcovi Kolcunovi dočasne pozastaviť funkciu," sprostredkovala stanovisko Alexandra Važanová, hovorkyňa Najvyššieho súdu SR.

11:52 Z Národnej kriminálnej agentúry práve v putách odviezli sudkyňu Katarínu Bartalskú.

11:33 Ministerka spravodlisvosti Mária Kolíková hovorí, že zadržanie ľudí v justícii ju nijako neteší. "S ohľadom na rozsah to ukazuje, že ide o systémovú záležitosť a je preto potrebná aj systémová zmena," napisala Kolíková.

11:26 Na zadržanie sudcov a Zoroslava Kollára reagoval aj premiér Igor Matovič. Pochválil "odvahu" vyšetrovateľov a prokurátorov.

10:39 Akcia dostala názov VÍCHRICA, potvrdil to hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

„Národná kriminálna agentúra vykonáva akciu s krycím názvom VÍCHRICA. Zadržali sme viaceré osoby. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovacie úkony, bližšie informácie nie je možné poskytnúť," informoval Slivka.

10:34 Do Nitry na NAKA už priviezli aj Zoroslava Kollára. Na sebe mal šiltovku a rúško, v spútaných rukách si niesol papiere.

10:13 Podľa Juraja Šeligu, je zadržanie Zoroslava Kollára dobrým signálom. "Po zmene vlády žiadni nedotknuteľní neexistujú a orgány činné v trestnom konaní majú konečne voľné ruky," napísal podpredseda parlamentu Juraj Šeliga.

10:12 "Na Zoroslava Kollára som upozorňovala políciu už v roku 2019, keď som podávala podnet v súvislosti s ybývalý policajtom NAKA Krajmerom," napísala Veronika Remiśová.

10:11 Na pokračovanie Búrky zareagoval aj poslanec Ondrej Dostál. "Zavrite ich všetkých!" napísal na sociálnej sieti.

10:04 Na NAKA do Nitry priviezli už aj Jarmilu Urbancovú a Katarínu Bartalskú.

09:41 Medzi zadržanými je aj bývalá podpredsedníčka Okresného súdu Bratislava I Katarína Bartalská. Tá v minulosti v konkurze priklepla lukratívny dom v centre Bratislavy Marianovi Kočnerovi. V rovnakom dome má byt aj zadržaný Zoroslav Kollár.

Bartalská má dve deti s bývalým riaditeľom Slovenskej informačnej služby Jánom Valkom. Valko patril medzi najbližších spolupracovníkov expremiéra Roberta Fica.

09:40 Zoroslava Kollára zadržali na Cintorínskej ulici v Bratislave.

09:35 V putách skončil aj sudca Najvyššieho súdu Jozef Kolcun.

09:28 Na NAKA v Nitre priviezli aj v súčasnosti obvinenú Moniku Jankovskú. Tá včera vyše 10 hodín vypovedala na Úrade špeciálnej prokuratúry v Pezinku.

09:17 Okrem Kollára NAKA zadržala aj viacero sudcov, medzi nimi aj jarmilu Urbancovú, ktorá bola medzi zadržanými aj počas akcie BÚRKA.

09:11 Na NAKA v Nitre priviezli aj sudcu Richarda Molnára, ktorého zadržali ešte počas akcie BÚRKA na jar.

09:05 Národná kriminálna agentúra zadržala podnikateľa a vplyvného bratislavského právnika Zoroslava Kollára. Kollár je známy aj z komunikácie v aplikácii Threema, podľa ktorej vedel na súdoch "vybaviť všetko". Objavil sa aj v tzv. mafiánskych zoznamoch.

Spolu s Norbertom Bödörom a Máriou Krajmerovou figuroval aj v pozadí národnej kultúrnej pamiatky - v súčasnosti chátrajúceho Machnáča. Aktivisti dlhodobo upozorňujú, že práve oni môžu za súčasný stav pamiatky.

Norbert Bödör je v súčasnosti vo väzbe a Mária Krajmerová je manželkou Roberta Krajmera, ktorý odstúpil zo svojho postu šéfa protikorupčnej jednotky NAKA po tom, čo sa objavil na mieste vraždy novinára Jána Kuciaka.

Akcia BÚRKA

13 sudcov, bývalú sudkyňu, správkyňu konkurznej podstaty, advokátku a podnikateľa zadržali v stredu ráno elitní policajti z Národnej kriminálnej agentúry. Neskôr v súvislosti so zásahom padli obvinenia z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Akciu s názvom BÚRKA rozpútal vyšetrovací tím HMLA, ktorý vyšetruje sudcov spájaných šifrovanou aplikáciou Threema Mariana Kočnera.

Podľa zákona môže žiadosť o súhlas na vzatie do väzby sudcu podať generálny prokurátor. To či môžu byť stíhaní väzobne musí potom posúdiť ústavný súd. Ten ešte v piatok povolil väzobne stíhať piatich z trinástich sudcov. Osem sudcov po tomto rozhodnutí prepustili. Akcia BÚRKA sa spustila potom, ako bývalý podpredseda Okresného súdu Bratislava I. a jeden z najbližších spolupracovníkov Mariána Kočnera Vladimír Sklenka začal výmenou za absolútnu beztrestnosť spolupracovať s políciou.

Zoznam zadržaných pri akcii BÚRKA z 11. marca 2020

Monika Jankovská – bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti

Andrea Haitová – sestra Moniky Jankovskej, sudkyňa bratislavského krajského súdu

Denisa Cviková – sudkyňa okresného súdu Bratislava 1

Zuzana Maruniaková – sudkyňa okresného súdu Bratislava 5

Dušan Srogončík – predseda okresného súdu Bratislava 5

Richard Molnár – sudca bratislavského krajského súdu

Angela Balázsová – sudkyňa okresného súdu Bratislava 1

Miriam Repáková – sudkyňa okresného súdu Bratislava 1

Jarmila Urbancová – podpredsedníčka Najvyššieho súdu

Katarína Bartalská – sudkyňa okresného súdu Bratislava 1

Gabriela Buľubášová – sudkyňa okresného súdu Bratislava 1

Eugen Palášthy – sudca Krajského súdu Bratislava

Ľuboš Sádovský – bývalý predseda Krajského súdu Bratislava, sudca

Eva Timár Myjavcová – advokátka a správkyňa konkurznej podstaty

Dávid Lindtner – advokát, bývalý predseda Okresného súdu Bratislava 3

Miroslav Mojto – advokát

Ladislav Mojžiš – podnikateľ