Najnovší PRIESKUM: Pellegriniho Hlas je vo vedení, Sme rodina padlo! Prekvapili progresívci

BRATISLAVA - Podľa najnovšieho prieskumu by voľby opäť vyhrala strana Hlas Petra Pellegriniho, ktorý by mal oproti súčasne najsilnejšiemu koaličnému hnutiu OĽaNO veľký náskok. Preferencie SaS aj naďalej stúpajú, naopak koaličná strana Sme rodina opäť padla.

V prieskume pre RTVS, ktorý realizovala spoločnosť Median SK, by sa víťazom opäť stala strana Hlas-SD Petra Pellegriniho so ziskom vyše 20 percent. Hnutie OĽaNO by skončilo na druhom mieste so ziskom niečo vyše 16 percent a drvivé víťazstvo z volieb by už zrejme neobhájilo. Prieskum bol realizovaný v dňoch 6. až 11. novembra. Voliť by určite išlo 55 percent ľudí.

Sme rodina klesá

Na treťom mieste by sa umiestnila strana SaS s 12,5 percenta hlasov. Ako štvrté v poradí by skončilo hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 7,3 percenta respondentov a od volieb je to zrejme ich najvyšší výsledok. Ďalej by nasledovali strany ĽSNS (6,9 percenta) a Smer-SD (6,3 percenta). Hnutie Sme rodina padlo a získalo by len 5,8 percenta.

Päťpercentnú hranicu potrebnú pre vstup do parlamentu by sa nepodarilo prekonať stranám KDH (4,4 percenta) a Za ľudí (4,1 percenta). Hypotetických novembrových volieb do parlamentu by sa podľa prieskumu zúčastnilo 73 percent opýtaných respondentov, 18 percent opýtaných odpovedalo, že by "skôr prišli". Odpoveď "skôr nie" si zvolilo šesť percent opýtaných. Určite by neprišlo voliť 21 percent opýtaných.

Najdôveryhodnejšou političkou je prezidentka Čaputová

Ochotu zúčastniť sa mierne častejšie deklarovali mladší muži vo veku 18 až 24 rokov, ale aj ľudia s maturitným a vysokoškolským vzdelaním. Naopak, volieb by sa nezúčastnili najmä ľudia v dôchodkovom veku alebo ľudia s nižším vzdelaním.

Najdôveryhodnejšou je podľa opýtaných hlava štátu. Po nej nasleduje líder strany Hlas-SD a poslanec NR SR Peter Pellegrini (nezaradený). Tretiu priečku získal šéf koaličnej SaS Richard Sulík. Po ňom nasleduje premiér Igor Matovič (OĽANO), líderka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová, šéf koaličnej strany Sme rodina Boris Kollár, šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico a napokon Marian Kotleba, ktorému dôveruje najmenej ľudí z opýtaných.