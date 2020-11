OĽANO stále nepozná termín svojho snemu, hovorilo sa o novembri

"Aktuálne vyhodnocujeme legislatívno-technické možnosti konania snemu," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO. Dodal, že v súčasnosti preto nevie poskytnúť bližšie informácie.

Koncom leta hnutie priblížilo, že v októbri by sa mal definitívne dotvoriť aj program snemu. Na otázku o programe hnutie nateraz neodpovedalo. Šéf hnutia a premiér Igor Matovič pred časom povedal, že ak to tak sľuboval po voľbách, tak snem by mohol byť verejný. Problém s tým nemá ani predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Dodal, že rozhodnúť by malo predsedníctvo.

Členmi predsedníctva hnutia sú okrem Šipoša a Matoviča minister financií Eduard Heger, minister obrany Jaroslav Naď, vedúci Úradu vlády SR Július Jakab, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, europoslanec Peter Pollák, ministerka kultúry Natália Milanová a minister životného prostredia Ján Budaj.

Hnutie OĽANO malo naposledy snem v októbri 2019, kde si zvolili predsedu Igora Matoviča na ďalšie štyri roky. Podľa stanov hnutia sa snem koná minimálne raz za rok, ale predseda ho zvoláva aj vtedy, ak o to napríklad požiada aspoň tretina členov hnutia.

Viaceré politické strany už mali po parlamentných voľbách snemy, niektoré sa konali online. V novembri by mala mať snem aj novovzniknutá strana expremiéra Petra Pellegriniho Hlas - sociálna demokracia. Konať sa bude tiež zrejme online, v obmedzenom režime a s menším počtom delegátov, ako strana plánovala aj vzhľadom na pandémiu.