Spor Matoviča a Čekana: Premiér tvrdí, že zavádza! Je nefér dokazovať, že ako vedec to myslím dobre

BRATISLAVA - Slovensko má za sebou druhé kolo testovania, ktorého sa týkalo len časti okresov. Ide o zatiaľ najväčší projekt a Slovensko je zatiaľ prvým štátom, ktorý k takémuto kroku pristúpil. Česi zatiaľ testovali plošné v DSS-kách a Británia má o to tiež záujem. Zatiaľ si to vyskúšali na Liverpoole, a práve ten sa stal predmetom sporu medzi premiérom Igorom Matovičom a biochemikom Pavlom Čekanom.

Biochemik a CEO spoločnosti MultiplexDX Pavol Čekan napísal pred pár dňami na sociálnej sieti Facebook status, v ktorom reagoval na plošné testovanie v Británii. "Veľká Británia má tiež záujem o plošné testovanie, a preto sa rozhodli otestovať si jedno ohnisko, a to najviac postihnutý Liverpool. Ale rozhodli sa ísť na to vedecky, aby si overili, či plošné testovanie naozaj funguje v boji proti SARS-CoV-2 a ktorý test je pre toto najvhodnejší," napísal. Práve to sa stalo tŕňom v oku premiéra Matoviča. Zdá sa však, že sa "len" nepochopili.

Škoda, že sme nevyužili potenciál

"Žiaľ, u nás sa toto nestalo a stále mi je to veľmi ľúto," uviedol. V Liverpoole podľa neho používa tri typy testov. Štandardný RT-PCR test, novú metódu LAMP (inovatívna PCR metóda, ktorá si nevyžaduje drahé prístroje a je vhodný na použitie v teréne) a klasický antigénový test, aký sa použil pri plošnom testovaní na Slovensku.

Zdroj: Facebook/Pavol Čekan

Zdroj: Facebook/Pavol Čekan

Čekan dodal, že čo sa týka diagnostických technologii na COVID-19, Slovensko sa vo svete nestratí. "Veľká škoda, že takýto obrovský potenciál a synergiu medzi Biomedicínskym centrom SAV, Vedeckým parkom UK a MultiplexDX naša krajina nevyužila, či už na podobnú klinickú validáciu alebo ešte na efektívnejší boj proti pandémii," dodal s tým, že sa mu to písalo ťažko.

Čekanov status je zavádzajúci

Premiér Matovič na tento status po pár dňoch reagoval na sociálnej sieti, ale aj v relácii Sobotné dialógy, kde označil Čekanov status za zavádzajúci. "Bohužiaľ, niektorí ľudia opakovane šíria klamstvo, že v Liverpoole, ktorý sa rozhodol tiež celoplošne testovať to robia "super vedecky", lebo jedného človeka naraz otestujú troma testami. Nie je to pravda," uviedol Matovič a v statuse cistoval aj preloženú správu priamo od príslušníka britskej armády, ktorá pomáha testovanie organizovať.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

"Antigénové testy používame pri asympomatických ľuďoch. RT-PCR testy používame pri symptomatických ľuďoch a LAMP len pri zdravotníkoch," píšem sa v správe. "Neviem, či je správne používať antigén práve pri asymptomatických ľuďoch, kde je najmenej citlivý, ale rozhodli sa takto a nebudem to spochybňovať. Každopádne z toho vyplýva, že idú de facto našou cestou, len oni okrem antigému a PCR používajú LAMP, ktorý zatiaľ v rozumnej kvalite k dispozícii nemáme," napísal.

Nemáme sa za čo hanbiť

"Viem, že je ľúbivé šíriť hlúposti, ktorými by sme ľuďom znechutili pocit, že sa podielali spoločne s miliónmi iných ľudí na skvelej veci. Pripadá mi to však dosť nízke a nehodné ľudí, ktorí to šíria," dodal s tým, že to však nič nezmení na tom, že sa počas testovania na Slovensku odhalilo viac ako 50-tisíc najviac infekčných ľudí a dali ich s rodinami do karantény a tak nenakazili ďalších ľudí.

"Nie, nemáme sa za čo hanbiť, aj keby to niekto silou-mocou nám vsugerovať chcel. Hanbiť sa môžu práve tí, ktorí tieto a iné bludy najmä pred testovaním šírili a rôznymi taktikami chceli ľudí od testovania odradiť. Som rád, že vyšli na psí tridsiatok a dramatický rast počtu pozitívnych sme spoločnými silami zastavili," napísal.

Je nefér, že ako vedec musím dokazovať, že chcem pomôcť

Čekan však v statuse netvrdil, že na jednom človeku vykonajú tri typy testov. Svoj status preto po výzve premiéra dovysvetlil. Informácie čerpal z vedeckého časopisu BMJ. Vo svojom statuse podľa svojich slov v ničom nezavádzal. S Matovičom telefonoval ešte v piatok a za nič sa neospravedlňoval. "Priznal som, že môj FB status môže evokovať u ľudí, že porovnávacia štúdia z Liverpoolu vyžaduje 3 odbery od jedného človeka na mieste. Nie je to tak, celý pilot bol urobený inak," uviedol. Každý človek absolvoval len jeden test podobne, ako to vysvetľoval v statuse Matovič.

Zdroj: Facebook/Pavol Čekan

Podľa Čekana Matovič v telefóne okrem iného tvrdil, že v Liverpoole to idú urobiť presne tak, ako na Slovensku. "Nie je to tak, A ak by sme to my šli urobiť ako v Liverpoole, tak bez ďalších problémov v logistike či povolení etickej komisie, sme to mohli na Orave a v Bardejove urobiť takto: 1. každému desiatemu človeku v rade by bol spravený PCR test, tak by sme zistili senzitivitu Ag testov, 2. všetci pozitívni z Ag testov by boli pretestovaní PCR testom, tak by sme zistili špecificitu Ag testov, resp. koľko falošné pozitívnych výsledkov môžeme očakávať," myslí si Čekan.

Potom by sme mali podľa neho dôležité dáta pre Slovensko a okolitý svet, s ktorými by sa dalo pracovať pri nastavené všetkých ďalších testovaní pomocou antigénových testov. "Moja záverečný poznámka. Pán premiér, je nefér, že takto musím dokazovať, že to ako vedec myslím dobre a že chcem Slovensku nezištne pomôcť," dodal.