Zubárka Andrea sa postavila do prvej línie: Na odbernom mieste natrafila na pestrú zmes ľudí

Po tom, ako rezort zdravotníctva zmenil predpisy, do plošného testovania obyvateľstva sa za určitých podmienok mohli zapojiť aj zubní či veterinárni lekári. Práve Bratislavčanka Andrea (43) pracuje ako zubárka a túto možnosť využila. Priznáva však, že spočiatku sa hnevala. Prišlo jej totiž dehonestujúce, že zubári pôvodne nesmeli robiť odbery z nosohltana. „Reakcia na túto vyhlášku bola z našej strany, samozrejme, veľmi rýchla. Slovenská komora zubných lekárov vyjadrila zásadný nesúhlas a rozhorčenie nad jej znením. Pri testovaní, ktoré prebehlo týždeň predtým v tých najpostihnutejších regiónoch, zubári bežné výtery z nosohltana robili,“ povedala Blesk Zprávam Andrea. „Bola to dehonestácia nášho povolania. Pohybujeme sa pri našej práci blízko oblasti nosohltana, máme celkom dobrú predstavu o anatómii v tejto časti, takže neviem, prečo by sme nezvládli výtery pri celoplošnom testovaní. Paradoxom je, že zdravotná sestra, ktorá so mnou pracuje v ambulancii, výtery podľa tejto vyhlášky robiť mohla,“ dodala.

Andrea sa prihlásila ako dobrovoľníčka a motivovali ju dva faktory. „Prvá motivácia bola pomoc, prispieť aj svojou malou časťou. Tiež som bola veľmi zvedavá, ako takáto veľká akcia reálne funguje, aká je spolupráca medzi jednotlivými zložkami, armáda, polícia, zdravotníci, samosprávy, dobrovoľníci. Chcela som na vlastnej koži skúsiť, ako to zvládnem, aké budú reakcie ľudí na druhej strane odberovej tyčinky.“

Testovanie na odbernom mieste v Mlynskej doline 7. novembra 2020 v Bratislave Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ťahať 13-tku je poriadna drina

Zubná lekárka prišla na odberné miesto o šiestej ráno. O hodinu neskôr začali so stermi. „Vonku pred každým odberným miestom stál príslušník policajného zboru, posielal ľudí dovnútra, sledoval dodržiavanie odstupov, riešil, ak by náhodou došlo k nejakej roztržke alebo provokácii,“ opísala Andrea.

Práca im šla hladko. Administratívny pracovník zapísal údaje o testovanej osobe, ktorej dal identifikačné číslo. Dobrovoľník následne túto osobu vyzval, aby sa vysmrkala, vydezinfikovala si ruky a pristúpila k odberu. Tyčinkou na to určenou sa urobil výter z nosohltana. Ten sa vložil do nádobky s tekutinou, a po premiešaní sa mohli uvoľniť prípadné vírusové proteíny. Tyčinka skončila v biologickom odpade a nádobka sa uzavrela kvapkadlom. „Ďalší zdravotník medzitým pripravil test, čo bola malá doštička s miestom pre nakvapkanie vzorky a miestom na výsledok. Vyžiadal si číslo testovanej osoby a spolu s časom ho napísal na test. Takže bolo možné presne identifikovať, koho je ktorý test. Následne sa testovaná osoba odobrala do zóny na čakanie, po 15 minútach bola vyzvaná na ďalšie stanovište 'Výdaj certifikátov',“ spomína na priebeh testovania doktorka s tým, že v ich skupinke si všetci sadli a práca im šla od ruky.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

V sobotu otestovali 611 ľudí. „Keď si to prepočítame, čistý pracovný čas bol 13,5 hodiny, to teda nepočítam prestávky, prípravu pred a dokončenie po. V nedeľu to už bolo pokojnejšie, to prichádzali aj starší ľudia a deti. Otestovali sme asi 150 ľudí,“ vyčíslila Andrea. Podľa jej slov im problém robilo počasie. „Testovali sme vonku, bola zima, dosť fúkalo, museli sme dávať pozor, aby nám nič neodletelo zo stola. Tiež pršalo a bolo dosť chladno, ale zas na to sme boli pripravení, mali sme dobrú obuv aj teplé oblečenie. Našťastie nám pomáhali dobrovoľníci a hasiči z našej mestskej časti, zabezpečili nám ohrievače.“

Chodli hundroši i podozrievaví

Reakcie ľudí sa podľa zubárky rôznili. „Niektorí sa báli, ďalší sa nám snažili rozprávať, ako sa to má v skutočnosti robiť a ako to my robíme zle. Boli podozrievaví ľudia, ktorí trvali na tom, že všetko skontrolujú, aby sme náhodou nekvapli na ich testy iné, určite pozitívne vzorky,“ priblížila zubárka. Niektorí sa podľa nej pýtali, či ľudia na odbernom mieste sú skutoční zdravotníci, pretože sa dopočuli, že štát povolal upratovačky a inštalatérov, pretože bolo málo odborného personálu. „A potom tu boli hundroši, ktorí tvrdili, že to nerobia kvôli sebe, ochrane svojej rodiny a priateľov, ale kvôli Matovičovi, lebo inak by nemohli ísť do práce,“ dodala.

Dobrovoľníčka z hlavného mesta si pochvaľuje, že v ich mestskej časti bolo všetko zvládnuté nad jej očakávania. „Čokoľvek, čo chýbalo alebo bol problém, sa rýchlo vyriešilo. Dostávali sme ale aj správy, že nie všade to šlo takto hladko, niekde chýbal personál, inde materiál.“

A čo peniaze?

„Podpísali sme zmluvy o odmene, ale keďže sa ešte stále riešia peniaze z prvej vlny, tak uvidíme, či a kedy aj niečo reálne dostaneme,“ povedala zubárka. Andrea to berie s nadhľadom, lebo netestovala kvôli peniazom, ale aby pomohla. „Keď sa to pozerám spätne, spoznala som veľa skvelých ľudí a získala som mnoho nových skúseností. Rozhodne to bol víkend, ktorý si budem dlho pamätať,“ uzavrela.