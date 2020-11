Študenti zdravotníckych odborov by mohli pomáhať pri testovaní

BRATISLAVA - Študenti zdravotníckych odborov by mohli pod dohľadom robiť výtery a vyhodnocovať testy na nový koronavírus. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v stredu schválila vláda. Parlament bude o nej rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Odoberať vzorky a následne ich diagnostikovať by mohli študenti pôrodnej asistencie, ktorí absolvovali najmenej dva semestre. Taktiež študenti odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve s absolvovaním najmenej dvoch semestrov.

Pomáhať pri testovaní by mohli aj študenti doktorského odboru zubného lekárstva, ak absolvovali najmenej osem semestrov. Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie považuje aj žiak, ktorý je v pracovnom vzťahu u poskytovateľa a je žiakom druhého alebo tretieho ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, spresňuje sa v materiáli.

Dohliadať by na nich mal lekár, zubár, záchranár, sestra alebo praktická sestra. Ministerstvo zdravotníctva by tiež podľa novely mohlo počas krízovej situácie uzatvoriť zmluvy na odber vzoriek a diagnostiku ochorenia COVID-19 s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, so Slovenským Červeným krížom a s jeho územným spolkom.

Návrhom zákona sa má upraviť kompetenčný rámec pre organizáciu miest, ktoré slúžia na testovanie. Zabezpečí sa tým aj testovanie osôb na hraniciach SR, píše sa v materiáli. "Samotná realizácia bude prebiehať prostredníctvom uzatvárania zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a predpokladá sa aj spolupráca so Slovenským Červeným krížom," uvádza rezort zdravotníctva.

Testovanie antigénovými testami je možné aj v nemocniciach v Rožňave a Rimavskej Sobote

Otestovať sa prostredníctvom antigénových testov je možné aj v areáloch nemocníc Svet zdravia v Rožňave a Rimavskej Sobote. Informovala o tom komunikačná špecialistka siete Jana Fedáková.

„Mobilné odberové miesto v Rožňave je pacientom k dispozícii každý pracovný deň v čase od 12.00 do 15.00 h. Záujemcovia sú testovaní priebežne podľa času príchodu,“ uviedla Fedáková s tým, že odberové miesto sa nachádza pri vstupe do pavilónu A, pričom odbery sa uskutočňujú cez okienko.

Ako pokračovala, mobilné odberové miesto v Rimavskej Sobote je pacientom k dispozícii každý pracovný deň v čase od 13.00 do 17.00 h. „Nachádza sa na Šrobárovej ulici č. 2. Ide o totožné odberové miesto, kde sa v dopoludňajších hodinách uskutočňuje aj PCR testovanie,“ dodala komunikačná špecialistka.