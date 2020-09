Jankovská má zostať za mrežami až do budúceho roka: Rozhodovať bude Najvyšší súd!

Predmetná vec napadla do senátu 1T NS SR v utorok, informovala o tom hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Na napadnutie veci do senátu, ktorého členmi sú Štefan Michálik, Gabriela Šimonová a Patrik Príbelský, upozornil Denník N. Monika Jankovská, obvinená z trestných činov podplácania a prijímania úplatku v kauze Búrka má zostať vo väzbe do 11. marca budúceho roka. Rozhodol o tom v pondelok sudca pre prípravné konanie ŠTS pracovisko Banská Bystrica.

Podobne rozhodol aj v prípade exsudcu Richarda Molnára obvineného v rovnakej korupčnej kauze, a takisto mu predĺžil lehotu trvania väzby do 11. marca. Zároveň zamietol jeho žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu a neprijal ani peňažnú záruku za obvineného. Naopak, sudca nevyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na predĺženie lehoty trvania väzby u Denisy Cvikovej, sudkyne obvinenej z prijímania úplatku v tejto kauze. Tá sa jej končí v októbri. Rozhodnutie u všetkých troch nie je právoplatné, prokurátor aj obvinení podali proti nemu sťažnosť.

Kauza Búrka

Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Smer-SD Monika Jankovská je obvinená v kauze Búrka z trestných činov podplácania a prijímania úplatku. Urobiť tak mala v kauze jednej z televíznych zmeniek, keď inštruovala sudkyňu Okresného súdu Bratislava V Zuzanu Maruniakovú, aby rozhodla v prospech Mariana Kočnera.

Kočner bol neskôr za falšovanie tých istých zmeniek neprávoplatne odsúdený spolu s exriaditeľom televízie Markíza Pavlom Ruskom na 19-ročný trest odňatia slobody. V kauze Búrka bolo obvinených z rôznej korupčnej trestnej činnosti 18 osôb, z toho 13 sudcov. Proti množstvu z nich svedčí bývalý podpredseda Okresného súdu Bratislava I Vladimír Sklenka, ktorému vzhľadom na spoluprácu odložila polícia vznesenie obvinenia.