VIDEO Matovič prelomil mlčanie o miliónovej kauze manželky, má ísť o klamstvá: Dôkazy však neukáže

BRATISLAVA - Manželka premiéra Igora Matoviča (OĽANO) Pavlína Matovičová nemala v Arca Capital vložené ani jedno euro. Uviedol to v sobotu počas brífingu premiér. Poukázal na to, že jeho manželka má tri zmenky v Arca Investments, každú vo výške 200.000 eur.

Prečítajte si viac: Matovič čelí kauze s miliónovou investíciou manželky pre finančnú skupinu

Podľa Matoviča ide celkom o sumu vo výške 600.000 eur. Prvá zmenka je podľa jeho slov z 25. septembra 2019, druhá z 8. apríla 2020 a posledná zo 4. mája 2020, ktorá bola následne prolongovaná 3. augusta. "Moja manželka nemá ani jednu z týchto zmeniek vyplatenú," uviedol Matovič.

Premiér počas tlačovky obvinil z klamstiev Smer-SD, Hlas-SD a Pentu, ktorá je majiteľom Plus 7 dní, ktorý informáciu priniesol. "Klamali o tom, že išlo o Arca Capital, keďže tam Pavlínka nemala ani jedno jediné euro. Klamali v sume desať miliónov eur, pretože to bolo v inej firme dokopy vo výške 600.000 eur," povedal Matovič. Najviac však podľa neho klamali v tom, že ju zvýhodnil, poskytol informácie a protekčne jej vybavil, aby si peniaze vytiahla.

Opäť zopakoval, že sa už 14 rokov nezaujíma o to, kde jeho manželka investuje, teraz však "prelomil tabu". Informáciou od manželky disponuje už od štvrtka 17. septembra, povedal premiér. Ako tvrdí, z jeho strany to bola "skúška dôvery". A to voči koaličným partnerom, jeho voličom aj verejnosti.

Na otázku, aby zverejnil nejaké dôkazy, odpovedal, že tak neurobí. Tvrdí, že kto mu doteraz neveril, veriť mu nebude ani naďalej. "Pýtam sa, z akého dôvodu by som mal ukazovať výpis z účtu alebo zmenky mojej manželky," vyjadril sa premiér. "Hovorím vám fakty, nech sa páči, spochybnite ich," adresoval verejnosti aj médiám.