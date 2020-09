Najprv ospravedlnenie a teraz... Záhadný status premiéra Matoviča! Nevesty, dobre bude

V pondelok sme vás informovali o petícii, ktorú dodnes podpísalo vyše 26-tisíc nespokojných ženíchov a neviest. Požadujú zachovanie svadieb do 150 alebo aspoň 100 hostí. Ďalší odklad by finančne nezvládli. Premiér Igor Matovič sa im v pondelok na sociálnej sieti ospravedlňoval, dnes to však vyzerá, že situácia sa zmení.

Najprv ospravedlnenie, potom zmena

"Nevesty, chcem vám pomôcť, ale priznávam, že neviem ako presne... a nehanbím sa to priznať, aj keď sa to na premiéra asi nenosí," napísal v pondelo na sociálnej sieti Facebook. Podľa návrhu Pandemickej komisie môže byť od 1. októbra na svadbe maximálne 30 ľudí, lebo svadby považujú za mimoriadne riziko pre šírenie vírusu. "Čo s tým? Neklamme si - na svadbách nikto rúška nenosí (viem o čom hovorím). Preto je to objektívne z pohľadu rizika veľký problém."

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Diskutujúcich pod statusom vyzval, aby mu napísal nejaké návrhy. "Babo raď. PS: Dnes sme zvládli vyriešiť na prvý pohľad zúfalú situáciu v kultúre či športe. Zvládneme aj toto. Ak vás niečo rozumné napadne, skúste porozmýšlať aj o plesoch či stužkových. Dík," dodal. Dnes sa však zdá, že premiér našiel riešenie. "Nevesty, dobre bude. Dnes na vládu idem so zaujímavým návrhom, ktorý zásadným spôsobom zmení strašidlo 30 hostí na hostine života. Držte palce," dodal na adresu svadieb.

Momentálne prebieha na vláda rokovanie.