Belgická polícia ho dobila ako zviera! Rodina je zdrvená: Ocko vstávaj, kričala Chovancova dcéra

Príčina sporu mala byť v tom, že Chovanec bol v lietadle agresívny a odmietol predložiť personálu palubný lístok. Dokonca, podľa vtedajších správ, sa mal do lietadla dostať násilím, keď prerazil zábrany, sotil do letušky a na palubu sa dostal bez letenky. Okrem toho, že takáto vec je absurdná, očitý svedok tvrdí, že sa to stalo úplne inak.

"Jozef Chovanec nastúpil do lietadla a sadol si na jedno zo sedadiel. Pristúpila k nemu letuška a žiadala palubný lístok. Zdalo sa mi, že je zmätený a dezorientovaný, vyzeral akoby nebol schopný komunikácie. Okolosediaci sa ponúkli, že mu budú prekladať, on však hovoril po slovensky, odmietol vystúpiť a tvrdil, že lístok má," opisuje udalosti pre Plus7dní špecialista na informačné technológie Roman Behúl. Tvrdí, že Chovanec vstal a chytil sa dverí, na čo už prišla polícia a Chovanec s nimi dobrovoľne odišiel.

Zdroj: Reprofoto - Youtube/7sur7

"Z okna sme videli, ako ho letisková ochrana zvalila na zem. Nevieme prečo. Nikomu sa nevyhrážal, nebol agerívny. Celé to pôsobilo absurdne. Veď pohyb cestujúcich je monitorovaný odkedy prídu na letisko," pokračuje Behúl s tým, že palubný lístok len v hale potvrdzovali dvakrát, k tomu ešte absolvovali aj bezpečnostnú kontrolu. "Ako by sa jej vyhol dvojmetrový chlap? Nebol to normálny postup a zdalo sa mi to ako ľudské aj technické zlyhanie," dodáva Behúl.

Agresívny nebol

Jozefa Chovanca dali do cely na letisku, kde bol zatvorený celú noc. Búchal na dvere a kričal, aby ho pustili. Nadránom si začal búchať hlavu o stenu tak, že mal krvavú tvár. Avšak aj jeho susedia, či blízka rodina sa zhodli na tom, že Chovanec nebol agresívny.

Pochádzal z Terchovej a študoval teológiu, no ešte predtým, ako ho vysvetili, odišiel do zahraničia. Najskôr pracoval ako robotník, neskôr tlmočil, keďže ovládal tri jazyky. "Tu v dedine vám naňho nikto nepovie krivé slovo," povedala jedná zo susediek v Terchovej pre týždenník. Aj ďalšie s ňou súhlasili. O Chovancovi hovorili ako o milom a dobrom človeku, ktorý každému rád pomohol. Aj na pohrebe bolo mimoriadne veľa ľudí a všetci boli z toho, ako zomrel, šokovaní.

Zdroj: Reprofoto - Youtube/7sur7

Týždenníku sa podarilo skontaktovať sa aj s Chovancovými rodičmi. "Nikdy v živote by ani muche neublížil," povedala jeho mama. Tá je presvedčená, že jej syn zomrel už na letisku a nie po prevoze do nemocncie, ako to bolo komunikované. "Manželka s dcérou ho čakali na letisku v Bratislave, keď neprišiel, zavolala jeho staršiemu bratovi Pavlovi, ktorý sadol do auta a išiel do Belgicka zistiť, čo sa stalo. Dočkal sa však len arogancie zo strany policajtov, ktorí mu tvrdili, že Jozef spí. Myslíme si, že už vtedy bol mŕtvy," opísal ťažké chvíle jeho otec.

Jozefov otec opísal aj to, ako jeho syn vyzeral. "Bol celý modrý, na krku mal stopy ako po škrtení, zlomené prsty na rukách, skrvavené päty," hovorí. V Belgicku bola s nimi aj Chovancova malá dcérka, ktorá nerozumela tomu, čo sa deje. "Ocko vstávaj, ocko, vstávaj! kričala stále," povedal zdrvený otec, ktorý stále nerozumie tomu, prečo jeho syna takto dobili.