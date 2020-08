Bratislavský mestský poslanec má KORONAVÍRUS! Skritizoval systém testovania: Netuším, ako som sa nakazil

BRATISLAVA - Bratislavský mestský poslanec Adam Berka sa nakazil koronavírusom. Oznámil to na sociálnej sieti Facebook s tým, že sa to dozvedel pred pár hodinami. Poslanec skritizoval systém testovania. Netuší, od koho ochorenie dostal.

"Ahojte, mám dôležitý oznam, prosím zdielajte ho," začal svoj príspevok mestský poslanec. "Bol som pozitívne testovaný na COVID19, dozvedel som sa o tom pred hodinou. Inkubačná doba je 14 dní za tú dobu som mohol chorobu kedykoľvek dostať aj ju šíriť," napísal Berka.

Poslanec navštívil niekoľko podnikov a klubov

Počas dvoch týždňov však navštívil niekoľko bratislavských podnikov a navštívil aj nitriansky festival. "Bol som v meste pár dní po sebe medzi ľuďmi v niekoľkých baroch, v jednom klube a na diskotéke." Festival v Nitre však navštívil len tri dni pred vypuknutím prechladnutia, z čoho sa neskôr vykľul koronavírus. "Predtým som sa normálne pohyboval v meste a riešil pracovné stretnutia a chodil do obchodov."

Príznaky začal cítiť v nedeľu 16. augusta ráno, začalo ho škrabať v hrdle. "Pripisoval som to prílišnému žúrovaniu, tancovaniu a prepoteným tričkám, no nerobil som nič neštandardné, nepil studené pivo a pod, preto som si myslel, že ide o virózu a bol som viac presvedčený, že som to musel od niekoho chytiť. Malo to rovnaký priebeh, ako viróza," opísal príznaky Berka.

Tým sa dostávame k problému

V pondelok a utorok preležal doma s teplotami. Vyšiel len raz, aby si kúpil jedlo. "Po dvoch dňoch ležania s teplotami, bolesťou očí a hlavy som sa vypotil a v stredu som sa už cítil fajn. Stále som to nesilil, cvičil pomenej, bol som v kľude," napísal s tým že opäť zašiel na jedlo a pracoval. Na test sa objednal hneď ako mu prišlo zle. "Zaregistroval som sa na webe, na základe vašich odporúčaní. No žiaľ dodnes mi neprišiel termín na odber. Vo štvrtok som preto šiel na test bez objednania, na Kramároch mi ho spravili zadarmo, čakal som len hodinu. Výsledky som obdržal po 2 a pol dňoch, teraz v noci." uviedol poslanec.

Zdroj: SITA/AP Photo/Antonio Calanni

Poslanec potom popísal problém, na ktorý od vypuknutia pandémie upozorňujú viacerí. "Ak málo testujeme, máme ako krajina dobré výsledky. Dobré výsledky ale máme aj preto, lebo málo testujeme a to v kombinácii s minimálnymi opatreniami na zamedzenie šírenia vírusu," napísal Berka s tým, že každý jeden človek, s ktorým sa stretol toto leto mohol byť pozitívny na COVID. "Negatívny na COVID je len ten, kto má negatívny COVID test alebo ešte lepšie, pozitívny test na protilátky, čo znamená, že COVID už prekonal."

Nebol som v zahraničí, nedostal som termín na testovanie

Podľa Berku je chyba je v základnom naratíve, kedy sa mylne nazdávame, že COVID sa donáša z cudziny. "Aj preto som zrejme nedostal termín na testovanie, pretože som v žiadnej cudzine nebol. Myslím si, že každý jeden občan SR by mal absolvovať test na protilátky a každý, kto bol v kontakte s ľuďmi by sa mal priebežne testovať na COVID. Len tak budeme mať reálne informácie o stave pandémie na Slovensku," myslí si poslanec. Dodal, že stále nemá dosť informácií.

"Každopádne, pokiaľ sme boli spolu v kontakte, asi bude najlepšie ak pôjdete na testy. Ak by som mal negatívny výsledok, dal by som si tiež spraviť test na protilátky, aby som vedel, že som chorobu už prekonal," napísal s tým, že otestovanie 10 ľudí trvá hodinu. "A nezabudnite aj Slovensko je evidentne riziková krajina. Práve domnienka, že ňou sú len cudzie krajiny z nej rizikovú krajinu robí." Berka sa cíti dobre a mrzí ho, ak nevedomky niekoho nakazil. "Rovnako tak netuším, od koho som mohol chorobu dostať ja," dodal.