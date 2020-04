KORONAVÍRUS Desiatky ľudí z uzatvorených rómskych osád idú do štátnej karantény, potvrdil Naď

"Ak mám správne čísla, malo by to byť 25 ľudí, ktorí budú na dobrovoľnej báze prevezení do štátnej karantény. Oni si aj vyžiadali tento transport, aj preto, lebo sa možno osobne necítili v osade v bezpečí," povedal minister. Presunutí budú do karanténneho zariadenia v Humennom. "Zároveň boli identifikovaní ďalší ľudia, ktorí by mohli byť prevezení a u ktorých sme to odporúčali, ale podpísali hygieničke vyhlásenie, že chcú zotrvať v osade a budú veľmi dôkladne a dôsledne dodržiavať stanovené predpisy v karanténe, pretože doteraz sa im to nie veľmi darilo," doplnil Naď.

Spolu okolo 6000 ľudí je od minulého týždňa v karanténe v piatich rómskych lokalitách, kde sa vyskytli pozitívne prípady na nový koronavírus. Tri z toho sú v Krompachoch a po jednej v obciach Žehra a Bystrany v okrese Spišská Nová Ves. "Tá situácia sa tu zatiaľ vyvíja relatívne pozitívne. Od štvrtka (9. 4.), keď sme tu mali naposledy stretnutie, sa urobilo viacero pozitívnych krokov aj z hľadiska zásobovania jedlom," skonštatoval Naď.

Nepretržite je pre osady zabezpečená pitná voda. "Zabezpečili sme aj zdravotnícke spôsobilosti, máme tu lekára, zdravotníkov, ktorí budú k dispozícii tak zasahujúcim jednotkám, ako aj obyvateľom obcí, ktorí sú v karanténe. Samozrejme, ten proces sa vyvíja," povedal minister. Poukázal pritom na dôležitosť úlohy ozbrojených síl, ktorú zohrávajú v domácom krízovom manažmente, a plnenie úloh, ktoré by inak museli zabezpečovať iné zložky.

Ozbrojené sily (OS) SR v pondelok začali s historicky prvou civilno-vojenskou operáciou pod názvom UMBRELLA 1. Má zabezpečiť občiansky život a bezpečnosť v uzatvorených rómskych komunitách. Špeciálne tímy ozbrojených síl zároveň pokračujú v odoberaní vzoriek na testovanie na ochorenie COVID-19.

Ako uviedol náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko, OS boli počas veľkonočných sviatkov v plnom nasadení. Súbežne sa uskutočňujú rôzne operácie v rámci asistenčných služieb pre políciu, odberu vzoriek, ako aj zabezpečenia verejného poriadku a občianskeho života v rámci karanténnych opatrení v uzavretých osadách. "Aktuálne je v teréne viac ako 1500 profesionálnych vojakov, pričom priamo v okolí Krompách je ich približne 150," povedal. V rámci testovania na ochorenie COVID-19 vojaci do pondelka odobrali 1990 vzoriek v 86 komunitách, v pondelok by ich malo pribudnúť ďalších okolo 350.

Prácu vojakov ocenil predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO). Pripomenul, že OS SR sú štandardne súčasťou civilného krízového manažmentu a aj v tejto situácii majú svoju nezastupiteľnú úlohu.