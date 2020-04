KORONAVÍRUS Nová bilancia infikovaných aj po testovaní na Luníku: Ďalšie prípady, už cez 100 vyliečených!

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 121 pacientov, z toho u 48 bol koronavírus potvrdený, v 73 prípadoch sa čaká na výsledok testov. V slovenských nemocniciach je s ochorením COVID-19 na jednotke intenzívnej starostlivosti päť osôb, štyria pacienti potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.

Nárazový skok pri počte vyliečených

Z ochorenia COVID-19 sa doteraz na Slovensku podarilo vyliečiť 107 ľuďom. Ide o nárazový skok z toho dôvodu, že regionálne úrady verejného zdravotníctva nahlásili kompletný sumár vyliečených aj z domácich karantén. Ministerstvo zdravotníctva doteraz disponovalo hláseniami v tejto štatistike z nemocníc. Zo 107 vyliečených bolo 31 hospitalizovaných, v domácej karanténe bez nutnosti hospitalizácie sa vyliečilo zatiaľ na Slovensku 76 ľudí.

Chorobe doteraz podľahli dve osoby. Celkovo je na Slovensku vo vekovej kategórii nad 65 rokov pozitívnych 59 osôb.

Z celkového počtu včerajších 1324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 398 testov, tri boli pozitívne.

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 211, nasledujú Košický kraj – 101, Prešovský kraj – 99, Žilinský kraj – 93,Trenčiansky kraj – 91, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj - 59 a Nitriansky kraj s 49 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 406 mužov a 363 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 239 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 218, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 164 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 104 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uvádzame dodatočné informácie: 15 pacientov sa nachádza v karanténnych centrách.

Včerajšie testovanie na známom sídlisku v Košiciach

Zábery zo včerajšieho testovania na Luníku IX. zverejnil na sociálnej sieti primátor Košíc Jaroslav Poláček. "Vojenskí lekári testovali obyvateľov s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, ale aj zamestnancov úradu, ktorí prichádzajú do kontaktu s ľuďmi. Som rád, že vláda vypočula naše požiadavky a spoločne pracujeme na tom, aby sme v Košiciach držali Covid - 19 pod kontrolou. Od začiatku epidémie robíme všetko čo sa dá. Verím, že testy dopadnú negatívne," písal Poláček ešte v nedeľu na sociálnej sieti.

Celkový zoznam infikovaných si môžete pozrieť na tomto linku.

"My sme vytypovali 21 ľudí, ktorých otestovali. V piatich prípadoch išlo o navrátilcov zo zahraničia, ďalší boli zamestnanci úradu, ako sú terénni sociálni pracovníci alebo členovia našej občianskej hliadky, ktorí sú vonku každodenne v kontakte s obyvateľmi," povedal ešte včera starosta Luníka IX Marcel Šaňa. Výsledky testov by mali byť známe do dvoch dní. Zatiaľ podľa starostu nebol z tejto mestskej časti nikto pozitívne testovaný a nie je mu ani známe, že by niekto mal príznaky ochorenia COVID-19.