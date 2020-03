Vieme prví: Budúci minister zahraničných vecí Ivan Korčok už letí na Slovensko, po prekročení hraníc ide do karantény

„Momentálne by mal byť, ešte stále veľvyslanec SR, na ceste domov. Očakávame, že do Viedne by mal priletieť zajtra dopoludnia. Po prekročení hraníc, automaticky nastupuje do domácej karantény,“ povedal pre topky.sk Martin Klus. Doplnil, že podľa jeho informácií by mal priletieť letom zabezpečeným rakúskou stranou. Teda spolu s rakúskymi občanmi. „Tak ako mnohí iní občania, aj on sa pokúšal využiť komerčné možnosti, ktoré sa ponúkajú. A to slovenské alebo partnerských krajín. Využil možnosť partnerskej krajiny,“ vysvetlil štátny tajomník. Keďže sa vracia na Slovensko individuálne, môže odísť do domácej karantény a nie do vládou zriadených karanténnych centier. Tí ľudia, ktorí sa vracajú naspäť domov a využívajú repatriáciu Slovenska, musia totiž ísť do karanténnych centier.

Kto platí občanom návrat domov?

„Na Slovensku máme prijaté uznesenie, kde autobusovú dopravu majú občania zadarmo. Zaoceánske lety sú príliš drahé a hradia si ich ľudia sami. „Predpokladá, že v tomto duchu fungujú aj iné krajiny EÚ. Som presvedčený, že budúci minister si takúto repatriáciu hradí sám,“ povedal štátny tajomník.

S budúcim ministrom už dlhšiu dobu komunikuje a všetky dôležité rozhodnutia sú s ním ako aj so zastupujúcim ministrom zahraničia Richardom Sulíkom spolukonzultované. Doterajšia komunikácia bola zložitejšia vzhľadom na časový posun. Od zajtrajšieho dňa (utorka) už bude komunikácia lepšia, aj keď bude budúci minister v domácej karanténe.