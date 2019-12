Na outfity prezidentky Čaputovej si posvietila stylistka: ANKETA Ktorý v roku 2019 zabodoval u vás?

BRATISLAVA - Odkedy sa Zuzana Čaputová ujala funkcie prezidentky Slovenskej republiky, je pod drobnohľadom celého Slovenska. Zraky sa na ňu upierajú aj v zahraničí. A aj napriek tomu, že dobrú hlavu štátu nerobí len oblečenie, práve to neraz padne do oka ako prvé.

Vybrali sme pre vás 12 outfitov, ktoré si počínajúc dňom inaugurácie obliekla Zuzana Čaputová v roku 2019 počas rôznych oficiálnych či neoficiálnych príležitostí. O tom, ktorý sa najviac pozdáva práve vám, môžete hlasovať na konci článku.

Módne kreácie však posúdila aj stylistka Sysa Klein. Pripomenula, že netreba zabúdať na to, že medzi prvou dámou a prezidentkou je rozdiel. V druhom prípade totiž extravagancia, akou sa občas hrdí napríklad Melania Trump, vzhľadom na protokol nehrozí.

Inaugurácia

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Hanečkove šaty vzbudili protichodné odozvy. Výborný nápad s golierom, ktorý animuje Dunaj, mal byť podporený účesom dohora. Tiež by som odporučila šaty podšiť, alebo použiť špeciálne prádlo. A dĺžku jednoznačne skrátiť. Farba je nádherná.

Prvá zahraničná cesta do Českej republiky

Pekná farba a jednoduchý strih, ktorý robí zo šiat dôstojný kúsok na návštevu staršieho pána, akým je pán prezident Zeman. Musím ale skritizovať krčivý materiál. Prosím, kto máte na starosti oblečenie, dávajte na toto pozor!

Návšteva Maďarska

Pekná farba, top s prvkami národného kroja pani prezidentka výborne doplnila vyčesanými vlasmi dohora. Pohrala by som sa dĺžkou sukne. Tento typ pridáva pani prezidentke na rokoch aj na objeme lýtok.

Festival Pohoda

Pohodlné šaty na voľný čas, tenisky. Mladá žena sa obliekla mimo svojich oficiálnych povinností. To, či sa neformálne oblečenie na jej funkciu hodí, prenechám protokolu. Jednoznačne si získala mladé publikum.

Návšteva Poľska

Krása. Tieto šaty pani prezidentku pekne "šatia". Sú jednoduché a pôsobivé. Má výborne zvolený účes, ktorý by som osobne rada videla na nej častejšie. Jemné náušnice pekne doplňujú celkový minimalistický vzhľad.

Návšteva Francúzska

Šaty s bielym pruhom a bočným zapínaním sú dôstojné, striedme a hodia sa pre političku, špeciálne prezidentku. Keby bola prvá dáma, mohla by si dovoliť výraznejšie prvky a viac dať do popredia svoju ženskosť. Toto je správna poloha.

Návšteva Nemecka

Vynikajúci outfit. Pekný strih kabátika so stojačikom a zdôraznenými plecami tvorí dokonalú siluetu. Účes pani prezidentke pristane a vynikne línia krku aj dobre zvolené náušnice, ktoré korešpondujú s prsteňom. Páči sa mi dĺžka rukávov.

Návšteva Rakúska

Táto farba pani prezidentke mimoriadne pristane a dobre to vedia aj jej poradcovia. Šifónový top by som rozhodne upravila na inú dĺžku, respektíve nejako by som zarovnala predný okraj do roviny. Rafinovanejšie by boli doplnky v svetlobéžovej farbe.

Otvorenie školského roka v bratislavskej Petržalke

Šaty ako také sa vynikajúco hodia na danú príležitosť. Namiesto čiernych lodičiek by som odporučila menej kontrastné telové, alebo hravé pastelové. Prezidentke by pristala malá farebná tzv. nikki šatka okolo krku.

Klimatický samit v New Yorku

Naša celebrita bola vo Veľkom Jablku znamenite oblečená. Žena, čo má postoj a prejavuje ho aj svojim oblečením. Dámsky pôsobiaca a pritom asertívna. Tmavé okuliare a baleríny sú do smogom znečisteného a deravými cestami známeho veľkomesta povinnou výbavou.

Intronizácia nového japonského cisára

Večerná, pravdepodobne taftová róba vo farbe, ktorá našej pani prezidentke najviac pristane, ju zoštíhľuje a hodí sa na danú príležitosť. Osobne by som od kolien dole sukňu trochu rozšírila, aby bola silueta menej strohá a mladistvejšia.

Stretnutie hláv štátov Severoatlantickej aliancie

Jednoduchý strih pani prezidentke pristane, opäť sa mi nepáči materiál, ktorý sa ľahko krčí. Na atraktívnu političku sú upreté zraky celého sveta a malo by sa dbať prísne na fakt, že aj po dlhej ceste musí vyzerať bezchybne.

Sysa Klein

Sysa Klein vyštudovala grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v hlavnom meste. Neskôr pôsobila v redakcii časopisu Móda. Jej kroky ale smerovali do zahraničia. V susednom Rakúsku, vo Viedni, pracovala po revolúcii v Lugner City. Po nadobudnutí cenných skúseností sa vrátila na Slovensko. Dlhé roky sa venuje módnemu stylingu na profesionálnej úrovni.