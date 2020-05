Prezidentka len tak kvitne! FOTO Nová láska, nový štýl? Jasný komentár módnej expertky

Dvojica to spolu "ťahá už nejaký ten piatok". Obaja vzťah v máji oficiálne potvrdili a napriek tomu, že verejnosť má ešte stále v pamäti Čaputovej expartnera Petra Konečného, prajú jej novej láske veľa šťastia. No a čo jej vizáž za posledné týždne? Na posúdenie sme oslovili expertku Sysu Klein.

Štýl, ktorý jej pristane

Komentár stylistky: Krásna farba a strih, dokonca ladiace s doskami. Tento štýl našej pani prezidentke pristane a vidno, že sa v ňom dobre cíti. Je dôstojný a ženský súčasne. Spredu by som si dovolila trochu väčší výstrih. Iba o máličko. Zdá sa mi, že ju to trocha škrtí na kľúčnych kostiach. Materiál je príjemný a pekne sleduje siluetu tela, bez toho, aby ju rozširoval. Pekná práca.

Zdroj: Topky:Vlado Anjel

Nestarnúca elegancia

Komentár stylistky: Neviem, či bolo nebo modré, no tento komplet určite "zasvietil". Kabátik má pekný polopriliehavý strih a puzdrové šaty sú nestarnúcou eleganciou, ktorá patrí do výbavy diplomatiek, prvých dám a ženských hláv štátov. Chválim aj rozkošné lodičky v nenápadnej farebnosti, ktoré predlžujú nohu.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Totálny minimalizmus

Komentár stylistky: Biela pani prezidentke prepožičiava jemnosť a tento strih šiat síce obopína, ale nezväzuje v pohybe. Páči sa mi totálny minimalizmus tohto outfitu a práve preto si viem predstaviť krásny, hladko vyčesaný jednoduchý účes, ktorý by podtrhol súmernú tvár našej hlavy štátu, hoci má vlasy krásne upravené.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Hra s detailmi

Komentár stylistky: Návšteva stánku kultúry (Slovenskej národnej galérie, pozn. red.) cez všedný deň nepotrebuje honosnú toaletu. Pani prezidentka dobre zvolila komplet v bielomodrej kombinácii. Kabátik mohol mať subtílnejší strih rukávov. Šírka pridáva na objeme postavy, aj s dĺžkou by som sa trochu viac pohrala. Celkovo je trochu objemný. Napriek ľahkému materiálu pôsobí ťažkopádne.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Nie vždy trafí do čierneho

Komentár stylistky: Hoci sa pani prezidentka mala plné právo obliecť neformálne, neznamená to, bez štýlu a bez noblesy. Príkladom by jej mohli byť členovia anglického kráľovského dvora, alebo nám srdcu bližšia chorvátska prezidentka. Namiesto športovej obuvi by som volila menej formálne čižmičky, k baloniaku by sa hodil skôr rolák, ako nedbalo zapnutá košeľa. Mohol to zachrániť šál alebo šatka okolo krku, ako aj zviazané vlasy do copu, alebo jemne upravené do voľného uzla.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Sysa Klein

Sysa Klein vyštudovala grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v hlavnom meste. Neskôr pôsobila v redakcii časopisu Móda. Jej kroky ale smerovali do zahraničia. V susednom Rakúsku, vo Viedni, pracovala po revolúcii v Lugner City. Po nadobudnutí cenných skúseností sa vrátila na Slovensko. Dlhé roky sa venuje módnemu stylingu na profesionálnej úrovni.