Čaputová sa predviedla po boku kráľovského páru! Pozrite sa na jej outfit! Čo poviete na tie šaty?

Čaputová strávila utorok v spoločnosti holandského kráľa Viliama Alexandra a kráľovnej Maximy, ktorí pricestovali na oficálnu návštevu Slovenska. „Holandsko je ukážkou toho, že inakosť či odlišnosť nie je hrozbou, ale obohatením spoločnosti. Že rôznorodosť sa môže stať hnacou silou invencie a prosperity, a nie polarizácie,“ uviedla prezidentka.

Video: Čaputová vidí priestor na rozšírenie spolupráce medzi Slovenskom a Holandskom

Deň zakončili štátnou večerou. „Je mi veľkou cťou, že som si dnes (v utorok, pozn, red.) mohla prebrať najvyššie štátne vyznamenanie Holandska Veľký kríž Radu holandského leva, ktoré mi udelil kráľ Viliam Alexander. Recipročne som kráľovi a kráľovnej udelila Rad bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou,“ povedala.

Na túto príležitosť si zvolila dlhú tmavomodrú róbu. Túto farbu má prezidentka očividne rada, lebo po nej siaha aj pri šatách iných strihov. V podobnom odtieni šiat sa napríklad ukázala pri svojom vystúpení na pôde Európskeho parlamentu.

Po boku kráľovského páru včera bezpochyby pútala pozornosť, zo slov stylistky však vyplýva, že prezidentka si mohla dovoliť siahnuť pri výbere garderóby tentokrát aj po ničom inom. Ako priblížila Sylvia Hložníková Klein, návšteva príslušníkov európskej aristokracie býva spojená okrem iného s dohovorom protokolistov oboch strán na zladenom oblečení dám. „Dlhé spoločenské šaty na slávnostnú recepciu bývajú najkomplikovanejšou témou. Ide nielen o strih, ale aj farebnosť. ktorou sa dajú diplomaticky vyjadriť určité postoje,“ uviedla.

„V tomto prípade manželka holandského princa zvolila sviežu farbu, elegantný strih a dokonalý materiál. Naša pani prezidentka obliekla klasiku s dlhými rukávmi. Model pôsobí ťažkopádne, prekombinovane a staromódne. Je skôr vhodný pre staršiu dvornú dámu, ako pre peknú a švihovú reprezentantku nášho štátu,“ uviedla.

„Lodičkový tvar výstrihu s vodopádovým riasením materiálu okolo šije, mašľa a ešte aj perličkové aplikácie, to je priveľa,“ zhodnotila. „Osobne by som sa pohrala s tvarom sukne, prípadne s riasením v bočnom šve. Určite by pomohlo odľahčiť tento model módnym transparentným materiálom na rukávoch, prípadne ho použiť ďalší dekoratívny prvok. Napríklad na mašľu,“ dodala.