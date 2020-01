Súd v kauze vraždy Kuciaka sledujeme ONLINE: Bödör utiekol pred novinármi, na rade je výsluch Haščáka

Zoltán Andruskó vypovedal takmer päť hodín, jeho výpoveď je v procese kľúčová

Marian Kočner aj Alena Zsuzsová odmietli Andruskóovu výpoveď, Zsuzsová označila jeho slová za klamstvo

Zsuzsová konfrontovala aj matku zavraždenej Martiny Kušnírovej

obhajoba považuje výsluch Andruskóa za kľúčový a dôveryhodný

Andruskó je už odsúdený a dostal vyšší trest, než bol v pôvodnej dohode, podľa obhajcov nemal preto dôvod klamať

Zsuzsová požiadala o to, aby sa pojednávalo v jej neprítomnosti, najbližšie príde až 22. januára a zrejme bude vypovedať v plnom rozsahu

prečítajte si, ako prebiehal tretí deň pojednávania v kauze Kuciak

Peter Tóth vypovedal takmer 9 hodín, výpoveď Miroslava Kriaka a Juraja Škrípa preto súd preložil

Tóth sa ospravedlnil rodičom Jána Kuciaka aj matke Martiny Kušnírovej

Podľa Tótha Kočner so Zsuzsovou zosnovali vraždu novinára Jána Kuciaka

Dnes vypovedá finančník Jaroslav Haščák aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, ktorý podľa Tótha spolufinancoval sledovanie novinárov

Video: Pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Vo štvrtý deň hlavného pojednávania prišli vypovedať Jaroslav Haščák aj Norbert Bödör

12:15 Daniel Lipšic sa pýta aj na bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Haščák tvrdí, že sa s Trnkom stretol na generálnej prokuratúre a malo to súvisieť s prípadom nováckych chemických závodov.

Generálna prokuratúra zaistila majetok tejto firmy a Haščák s Trnkom preberal, akým spôsobom môžu postupovať. Neskôr ho mal stretnúť náhodne ešte raz alebo dvakrát. "Na oslave 50. narodenín pána Mariana Kočnera, ktorej som sa zúčastnil," hovorí svedok.

12:14 Haščák hovorí o portáli Na pranieri. Kočner ho vraj nežiadal o žiadnu pomoc s týmto portálom. O tom, že obžalovaný dal sledovať novinárov sa mal Haščák dozvedieť až z médií.

12:10 Svedok teraz odpovedá na otázky Danielovi Lipšicovi. Hovorí, že s Kočnerom si písal cez rôzne aplikácie. Podľa jeho slov jediný zásah bol v prípade Martiny Ruttkayovej.

"Dopadlo to tak, že redaktori aj napriek stanovisku právnikov, že Martina Ruttkayová neporušila žiadny etický kódex, ostatní redaktori spísali petíciu, že s ňou pracovať nechcú. Vtedy sa vo vydavateľstve rozhodli, že ju z týždenníka preradia do denníka," hovorí Haščák.

O tom, že Kočner Ruttkayovej platil aj dovolenku údajne nevedel.

12:08 Predsedníčka senátu Ružena Sabová sa pýta, či Jaroslav haščák súhlasí s prečítaním komunikácie medzi ním a Marianom Kočnerom.

"Musel by som si ju najskôr prečítať," reaguje Haščák.

12:06 Reakcie Mariana Kočnera na články o jeho osobe boli vulgárne a prudké. Haščák však tvrdí, že nikdy nezaregistroval, že by sa Marian Kočner niekedy vyhrážal ublížením na zdraví nejakému novinárovi.

12:03 Jaroslavovi Haščákovi teraz kladie otázky predsedníčka senátu Ružena Sabová. Sudkyňa sa pýta na to, či svedok komunikoval s obžalovaným o nebohom Jánovi Kuciakovi. Haščák tvrdí, že nie a ani si nespomína, že by mu Kočner o Kuciakovi hovoril.

11:59 Obžalovaný sa pýta na etický kódex novinárov. "Stalo sa vám, poćas vášho pôsobenia v médiách, že by nejaký redaktor uverejnil vyslovene nepravdivú informáciu? Ak áno, ako ste to riešili?" pýta sa Kočner.

"Žiaľ, aj médiá, ktoré máme my v portfóliu, skĺzavajú do veľmi tendenčného až klamlivého informovania. Toho dôkazom je aj to, že všetky médiá čelia žalobám. Týchto sporov len vo vzťahu k našim médiám je niekoľko desiatok. V prípade Mariana Kočnera boli tiež prípady, ktoré som ja zachytil, že nie sú úplne pravdivé," povedal svedok.

11:56 Kočner sa Haščáka ďalej pýta, prečo kupoval médiá. Prvý bol podľa neho ekonomický. "Druhým dôvodom bolo, že sme sa cítili v určitom smere zodpovední za to prostredie na Slovensku, cítime sa so svojimi partnermi ako liberálni kapitalisti a toto sme komunikovali aj našim vydavateľom a v etickom kódexe," hovorí Haščák.

11:47 Otázky Jaroslavovi Haščákovi kladie aj obžalovaný Marian Kočner. Pýta sa na to, akú mal Haščák mienku o dôveryhodnosti a hodnovernosti médií na Slovensku v čase, kedy kupoval médiá.

"V prvom rade som úplne bytostne presvedčený o tom, že médiá majú úplne kľúčovú rolu a sú nezastupiteľné v demokratickej spoločnosti. Čo sa týka kvality konkrétných médií, tak tá kvalita je rôznorodá. Sú novinári aj v tých mainstreamových médiách, ktorí sú veľmi povrchní a majú tendenciu bulvarizovať. Nielen, že robia svoju prácu nekvalitne, ale porušujú pri tom aj etiký kódex a zákony Slovenskej republiky," odpovedá Haščák.

11:44 Haščák tvrdí, že správa od Mariana Kočnera o "odj**aní čuráka", súvisela práve s prípadom objednávky vraždy Sylvie Volzovej a malo ísť o odstránenie Lukáša Kyselicu z prípadu.

11:36 Haščák hovorí, že s Kočnerom riešil odstránenie vyšetrovateľa Kyselicu z prípadu, v ktorom je pavol Rusko obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Volzovej.

11:33 Haščák hovorí o tom, ako v apríli v roku 2012 pri kontrole v Privat banke sa zistilo, že banka neoznámila podozrivý prevod preňazí a banka dostala pokutu. "Vtedajší minister vnútra Daniel Lipšic a jeho hovorca vtedy údajne poskytli novinárom infomárcie z vyšetrovacie spisu, ku ktorým nemali mať prístup," povedal Haščák.

11:25 "Predovšetkým som sa snažil pánovi Kočnerovi vysvetliť, že médiá sú naozaj nezávislé. Oni sa cítia nositeľom tohto produktu a ich vzťah k zamestnávateľovi je taký, že zabezpečuje všetky logistické a ekonomické veci, ale do obsahu sa zasahovať nemá. Čo my do značnej miery rešpektujeme. My do obsahu nezasahujeme," hovorí Jaroslav Haščák.

11:20 "Ohľadom obžalovaného som začal v určitom čase vnímať, že portál Aktuality a špeciálne Ján Kuciak venujú veľký priestor Marianovi Kočnerovi," hovorí Haščák. "Jeho články som vnímal ako veľmi analytické. Práve články Jána Kuciaka mi udreli do očí, vedel pracovať s verejne dostupnými dátami a vedel ich skladať do obrazu, ktorý dával zmysel," opisoval Haščák.

11:13 "Pán Marian Kočner a Privat banka podali trestné oznámenie v súvislosti s únikom informácií z trestného spisu, v tomto konaní bola jedna zo svedkýň Martina Ruttkayová (bývalá novinárka, ktorej Kočner platil za pozitívne články o ňom, pozn. red.)," opisuje svedok. "Redaktori týždenníka sa voči Ruttkayovej konaniu vtedy veľmi ostro ohradili s tým, že nechráni zdroj.

"Vtedy som žiadal pána Mertusa, aby správanie vydavateľstva bolo voči pani Ruttkayovej bolo férové. Vtedy moja komunikácia s Marianom Kočnerom bola intenzívnejšia," vypovedá finančník.

11:09 S Marianom Kočnerom sa Haščák bavil o médiách veľmi často. "Išlo predovšetkým o to, akým štýlom naše médiá informujú o jeho osobe a jeho podnikateľských aktivitách," hovorí Haščák. "Slovenská verejnosť vníma vlastníkov médií, pokiaľ sú dosiahnuteľní, že ten vlastník dokáže ovplyvňovať médiá a konkrétne výstupy v médiách formou, ktorá je pre nich akceptovateľná," hovorí Haščák s tým, že nielen Marian Kočner, ale aj iní vplvní ľudia majú tendenciu kontaktovať Haščáka, ale aj iných jeho kolegov, za účelom ovplyvňovania mediálnych výstupov.

11:06 "V roku 2017 kúpila spoločnosť News and Media Holding asi 15-20 titulov, ktoré vlastnila spoločnosť Ringier Axel Springer," uviedol Haščák na otázku, či NMH mala nejaký podiel na webe Aktuality. O odkúpenie portálu nebol záujem ani zo strany kupujúceho ani zo strany predávajúceho.

11:00 Marian Kočner je veriteľom skupiny Penta Funding, čo znamená, že spoločnosť Penta financuje všetky firmy, ktoré patria do tejto skupiny. Marian Kočner kúpil zmenky tejto spoločnosti. Ich hodnota bola asi 10 miliónov eur.

10:57 "Pána Mariana Kočnera poznám asi od roku 1998 a až do roku 2010 boli naše stretnutia veľmi sporadické, asi aj náhodné. Až keď sa Marian Kočner stal klientom našej banky, tak naše stretnutia boli intenzívnešie. Aj naša komunikácia bola intenzívna až do doby, kedy bol Marian Kočner zadržaný. Témou našich rozhovorov boli médiá, ktoré Penta vlastní," hovorí Haščák.

Spomína, že s Kočnerom komunikoval pravidelne, na dvojtýždňovej báze. "Súviselo to práve s tým, akým spôsobom naše médiá informovali o aktivitách pána Kočnera, respektíve jeho osobe," opisuje svedok.

10:56 Prokurátor číta mená obžalovaných. Haščák hovorí, že okrem Kočnera nepozná nikoho z nich. "S pánom Kočnerom sa poznám asi 20 rokov. Patrí do širšieho okruhu mojich známych, kamarátov," hovorí svedok.

10:54 Jaroslav Haščák pôsobí sebavedomo aj pri skladaní prísahy. Ako prvý sa Haščáka pýta prokurátor.

10:53 Príslušníci ZVJS opäť priviedli obžalovaných, spolumajiteľ finančnej skupiny Penta už sedí na stoličke pre svedkov.

10:52 Norbert Bödör po svojom výsluchu urýchlene opustil budovu Justičnej akadémie, na otázky novinárov neodpovedal.

10:46 Pred výpoveďou svedkov sa vyjadruje aj Daniel Lipšic.

10:40 Jaroslav Haščák pred výsluchom na súde v Pezinku. Vyjadril sa aj advokát Roman Kvasnica.

10:33 Výsluch Norberta Bödöra sa skončil a predsedníčka senátu prerušila hlavné pojednávanie na 20 minút. Príslušníci ZVJS odvádzajú aj obžalovaných Kočnera a Szabóa. Marian Kočner odchádzal s neprítomným výrazom v tvári.

10:27 Otázky má ešte advokát Roman Kvasnica. Po ňom sa môže vyjadriť aj Marian Kočner, ktorý však toto právo nevyužíva. Daniel Lipšic hovorí, že výpoveď tohto svedka je nedôveryhodná.

Komunikácia z aplikácie Threema dokazuje, že práve cez tohto svedka Marian Kočner sledoval novinárov, že sa snažil ovplyvňovať rôzne trestné veci. Rovnako za nedôveryhodnú ju považuje aj advokát Roman Kvasnica.

10:23 Obhajoba nemá žiadne otázky. Senát rozhoduje o návrhu Daniela Lipšica, ku ktorému sa priklonil aj Roman Kvasnica. Lipšic navrhoval čítanie časti komunikácie z aplikácie Threema. Súd dôkaz v tomto štádiu konania nepripustil.

10:20 Sídlo detektívnej kancelárie mal Bödör v obchodnom centre v Nitre. "Chytali tam zlodejov a dávali pozor, aby sa nekradlo," hovorí svedok. Táto činnosť má trvať doteraz.

10:19 Otázky má ešte prokurátor, ktorý sa pýta, či svedok vedel o tom, že polícia chystá nejaký zákrok na obžalovaných. "Nevedel som o tom. Ale v Bratislave sa už dva mesiace predtým o tom rozprávalo, že polícia už má nejaké tipy," hovorí svedok. Nespomína si však na to, od koho konkrétne to počul.

10:13 Senát o návrhu rozhodne neskôr. Výsluchom svedka pokračuje advokát Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica. Žiada Bödöra, aby vymenoval každého človeka z policajného zboru, s ktorým sa pozná. Okrem Krajmera a Gašpara, Bödör spomenul aj Mihála či Bernarda Slobodníka.

Svedok hovorí, že v Nitre na polícii nepozná nikoho. "Prečo ste sa rozhodli ísť, v úvodzovkách, vypovedať práve na NAKA, ktorá riešila vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka," pýta sa Kvasnica. "Poradil mi to môj právnik," hovorí Bödör.

10:08 Lipšic sa pýta na to, či sa dostavil na výsluch v Nitre. Vraj dostal odkaz, že sledujú jeho dom, ktorý policajt v aute označil ako "záujmový". "Poradil som sa so svojím právnikom, pánom Cimmermanom, on mi poradil, aby som išiel na výsluch," povedal svedok.

"Označovali ste v komunikácii s Marianom Kočnerom niekoho ako šéf?" pýta sa Lipšic. "Nespomínam si na to," odpovedá Bödör. Lipšic navrhuje predloženie listinného dôkazu a jeho prečítanie. Ide o komunikáciu z aplikácie Threema. Má ísť o komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a Norbertom Bödörom.

10:05 Bödör hovorí, že sa pozná aj s bývalým šéfom NAKA Robertom Krajmerom a bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. "S pánom Krajmerom sa poznám asi 20 rokov, s pánom Kaliňákom som sa stretával na nejakých akciách," povedal svedok.

10:03 Daniel Lipšic sa pýta, či sa stretáva tak často aj s inými príbuznými, ktorí sú v tak vzdialenom pomere, ako je Tibor Gašpar. Lipšic chce, aby ich vymenoval.

10:02 S Marianom Kočnerom komunikoval aj cez rôzne aplikácie. Medzi nimi aj Threema. Bödör tvrdí, že s Kočnerom nekomunikoval ani o sledovaní novinárov, ani o zmenkách či kauze Technopol.

09:58 Svedka sa pýta Daniel Lipšic, ktorý zastupuje Kuciakovcov. Rovnako sa pýta na vzťah Norberta Bödöra a obžalovaného Mariana Kočnera.

09:56 Kočner svedkovi hovoril aj o svojich politických ambíciach. "Ja som si myslel, že Kočner nemôže byť úspešný. Asi som mu to aj povedal," hovorí Bödör.

09:54 Sabová sa pýta, či Bödör ponúkal Kočnerovi pomoc so sledovaním novinárov. "Nie," hovorí. "Prečo ste neponúkali, keď máte detektívnu kanceláriu?" pýta sa sudkyňa. "Ja som s tým nič nemal," povedal Bödör.

09:52 Bödör má podnikateľskú aktivitu, ktorej predmetom je aj detektívna činnosť. Svedok hovorí veľmi potichu. "Pán svedok, ja vám nerozumiem. Vy máte nejakú rečovú chybu?" zvýšila hlas sudkyňa. "Nie, prepáčte," povedal svedok.

09:51 Kočner na Bödöra nemá žiadne otázky, ani jeho obhajca a ďalší obžalovaný Szabó. Pýta sa preto sudkyňa Ružena Sabová. Svedka vyzvala, aby povedal, v akých spoločnostiach bol aktívny v roku 2017.

09:50 Pýta sa obhajkyňa Aleny Zsuzsovej, ktorá sa zaujíma o Petra Tótha. "On mi len povedal, že paparazzoval novinárov, vrátane Jána Kuciaka a komunikoval aj s pani Zsuzsovou. Bál sa, že bude spájaný s vraždou a povedal, že ide na políciu," hovorí svedok. "Bol veľmi nervózny," dodal.

09:49 Prokurátor zatiaľ nemá žiadne ďalšie otázky. Možnosť pýtať sa, má teraz obhajoba a obžalovaný.

09:47 Bödör tvrdí, že nevie povedať, či články, ktoré Ján Kuciak o ňom písal, boli pravdivé. Tvrdí, že sa o médiá nezaujímal, nikdy články nečítal a nikdy neriešil, či sú pravdivé.

09:46 O Jánovi Kuciakovi vraj vedel, že bol investigatívnym novinárom, pretože písal články aj o ňom.

09:44 Tibora Gašpara vraj Bödör nikdy nežiadal o nijaké informácie a ani ho o to nikto nežiadal. "Poznáte osobu, ktorá sa volala krstným menom Dušan?" pýta sa prokurátor. "Nie," odpovedá svedok.

"Požiadal vás niekedy pán Kočner, aby ste zisťovali nejaké skutočnosti o nejakej osobe alebo o osobe Jána Kuciaka?" kladie ďalej otázky prokutátor. "Nie," odpovedá zase Bödör.

09:40 Prokurátor sa pýta, či mal Bödör nejaké kontakty na polícii. "V kontakty nejakého vybavovania nie. Je všeobecne známe, že pán bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, je moja vzdialená rodina," hovorí svedok s tým, že s Gašparom sa stretával aj v čase, keď bol vo funkcii.

"Stretnutia boli časté, my sa stretávame ako rodina. Približne raz za dva týždne. Bavili sme sa o tom, čo s deťmi a podobne, stretávame sa ako rodina," hovorí svedok.

09:35 "S Petrom Tóthom som sa stretol až v auguste 2018, ozval sa mi sám a požiadal ma o stretnutie. Stretol som sa s ním v nejakej kaviarni v Bratislave a pýtal sa ma, či by som nejakým spôsobom vedel pomôcť pánovi Kočnerovi. Povedal som mu, že mu pomôcť neviem, ale v prípade, že by jeho manželka alebo deti mali nejaké existenčné problémy, tak som ochotný im pomôcť," hovorí podnikateľ.

Peter Tóth vypovedal minulý týždeň. Zdroj: Topky/Peter Korček

"Potom sme sa stretli ešte asi dvakrát, kontaktoval ma on, pokiaľ si pamätám. Na druhom stretnutí sa ma pýtal na to isté, či sa niečo nezmenilo. Na treťom stretnutí, niekedy koncom septembra, sa ma pýtal, či poznám pani Zsuzsovú. Vtedy som mu povedal, že neviem o kom hovorí. Pýtal sa ma, či nesledujem, že bola zadržaná vo veci vraždy Kuciaka. Na stretnutí mi povedal, že s pani Zsuzsovou v kontakte bol, bol z toho rozrušený a povedal mi, že on zabezpečoval paparazzovanie novinárov. Povedal, že sa bojí, že do toho bude vtiahnutý a že ide na políciu," hovorí Bödör.

09:33 Bödör hovorí o Kočnerovom portáli Na pranieri. Obžalovaný ho vraj nekontaktoval s tým, aby mu Bödör pomohol so sledovaním novinárov alebo získavaním informácií.

Peter Tóth pritom vypovedal, že Norbert Bödör mal zaplatiť polovicu sumy zo sledovania novinárov a chcel sledovať aj politikov.

09:31 Svedok hovorí, že si nespomína na mená konkrétnych novinárov, na ktorých sa Kočner sťažoval.

09:30 Kočner sa vraj Bödörovi sťaźoval, že novinári o ňom nepíšu pravdu. Medzi médiami, ktoré ho hnevali, boli aj Aktuality, pre ktoré pracoval aj zavraždený novinár.

09:29 Podnikateľ hovorí, že nesleduje médiá, ale vie, že sa o ňom píše. "Ja s médiami nekomunikujem," hovorí svedok. Prokurátor sa ho pýta, či ho médiá kontaktovali pred vraždou Jána Kuciaka. "Nie," odpovedal Bödör.

09:27 "Mariana Kočnera poznám ako ukecaného človeka, všade bol, všetko videl," povedal svedok s tým, že stretnutia väčšinou inicioval Marian Kočner. S obžalovaným vraj nikdy nechodili na dovolenky, ani oslavy a nestretávali sa ani s rodinami.

09:24 Prokurátor sa svedka pýta, či pozná obžalovaných. Okrem Mariana Kočnera, Bödör uviedol, že ostatných nepozná. "Poznáme sa asi 10 rokov, považujem ho za známeho," povedal nitriansky podnikateľ. Prokurátor ho vyzval, aby sa vyjadril k tomu, čo mu je známe o skutku a o osobe Mariana Kočnera.

09:23 Norbert Bödör už sedí pred senátom a skladá prísahu. Ostatní traja svedkovia musela z pojednávacej miestnosti odísť.

09:13 Sudkyňa číta svedkom poučenie. Prvý bude vypovedať Norbert Bödör.

09:12 Vypovedať by dnes mali aj svedkovia Andrej Tóth a Erich Schwarz, manažér a spolumajiteľ golfového areálu v Báči, v ktorom sa mala stretávať Zsuzsová s Kočnerom.

09:06 Na pojednávaní sú prítomní aj rodičia zavraždeného Jána Kuciaka, rovnako aj Zlatica Kušnírová. Silvia Molnárová, ktorej brata mali rovnako zavraždiť Szabó s Marčekom, neprišla.

09:05 Jeden z príslušníkov justičnej stráže si musel presadnúť, sudkyňa nevidela na obžalovaného.

09:01 Sudkyňa otvorila štvrté hlavné pojednávanie. Na začiatku upozornila, že zvukový prenos z hlavného pojednávania nie je dovolený.

09:00 Rovnako aj Tomáš Szabó sedí v druhom rade v lavici vedľa svojich obhajcov.

08:58 Do mistnosti už priviedli aj Tomáša Szabóa, ktorý je oholený a aj Mariana Kočnera. Kočner tentoraz nesedí na obvyklom mieste, ktoré susedí s lavicou, na ktorej sedia svedkovia. Sedí v druhej lavici vedľa svojho obhajcu Mareka Paru.

08:57 Na lavici, na ktorej na sovju svedeckú výpoveď čakal Peter Tóth, už sedí Haščák aj Bödör.

08:55 Novinárov a verejnosť už pustili do pojednávacej miestnosti. Čaká sa na príchod obžalovaných. Súdu sa zúčastňuje len Marina Kočner a Tomáš Szabó. Marček po tom, ako sa k vine priznal, požiadal súd o konanie v jeho neprítomnosti. Rovnako urobila aj Zsuzsová.

08:12 Do budovy už prišiel aj Jaroslav Haščák. Novinári však nemajú možnosť klásť mu otázky. Haščák je totiž na inom poschodí.

07:46 Hlavné pojednávanie sa začína o 09:00.

07:45 Dnes bude svedčiť finančník Jaroslav Haščák a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.

07:44 Novinári sa už schádzajú v budove Justičnej akadémie v Pezinku, kde je pre nich vyčlenená samostatná miestnosť. Tá slúži ako šatňa, jedáleň aj press miestnosť.

07:43 Štvrtým dňom pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka.

Začiatok procesu s obžalovanými z vraždy novinára Jána Kuciaka sprevádzali rôzne emócie. Pri výpovedi matky zavraždenej Martiny, Zlatice Kušnírovej, neudržala slzy ani žena, ktorá si mala na pokyn Mariana Kočnera vraždu novinára objednať.

Vypovedal aj vrah Miroslav Marček. Ten sa k tomu, že zavraždil Jána a Martinu, priznal. Ďalšie pojednávanie preto budú v jeho neprítomnosti. Marček o to sám požiadal a senát mu vyhovel. Rovnako vyhovel aj Alene Zsuzsovej.

Na dnešné pojednávanie je predvolaný ako svedok aj spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák. "Áno, pán Haščák sa plánuje pojednávania zúčastniť," informoval Martin Danko z Penta Investments. Ako svedok je predvolaný aj Norbert Bödör.

Bývalý kamoš

V stredu vypovedal aj bývalý kamarát Mariana Kočnera, Peter Tóth. Tóthova výpoveď trvala takmer deväť hodín. Exsiskár sa rozhovoril o tom, ako na Kočnerov príkaz zriadil sledovací tím, ktorý "paparazzoval" novinárov. Medzi nimi bol aj zavraždený Ján Kuciak. Tóth na súde vyhlásil, že nepochybuje o tom, že vraždu novinára zosnoval Marian Kočner spolu s Alenou Zsuzsovou.

Bývalý šéf kontrarozviedky opísal aj to, ako mu Marian Kočner na jachte v Chorvátsku hovoril o zavraždení jedného novinára. Obžalovaný mal potom možnosť svedkovi klásť otázky. Kočner poukazoval na to, že Tóth klame.