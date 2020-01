Uniklo VIDEO z Kočnerovej luxusnej dovolenky! Po jeho boku známa tvár z kauzy Čistý deň

Počas oddychu v obľúbenej destinácii Slovákov mal Kočner Tóthovi povedať o tom, že ak by zabil jedného novinára, zľakli by sa aj ostatní. Spoločný čas na jachte si vtedajší kamaráti užívali ešte v roku 2017. No a Tóth nemal akosi jasno v tom, kto tam s nimi ešte bol..."Váš pes Brenda," odpovedal minulý týždeň pred súdom na Kočnerovu otázku a vyslúžil si napomenutie od sudkyne. "Nepamätám si, či tam boli aj iné osoby," uzavrel.

Odpoveď ale podľa všetkého prinieslo video, ktoré zverejnil Nový čas. Objavilo sa aj na facebookovej stránke Nádacie Zastavme korupciu. Pochádzať má z telefónu, ktorý polícia zaistila pri vyšetrovaní vraždy. Mobil má patriť práve Tóthovi.

Dáta získala medzinárodná sieť investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP.org) a sprístupnila ich slovenským médiám.

Video ukázalo, s kým bol na jednej lodi

Ukázalo sa teda, že okrem Kočnerovcov a Tóthovcov bola s nimi v Chorvátsku podľa záberov doslova na jednej lodi aj Zuzana Tománková. Jej meno je verejnosti známe v súvislosti s kauzou Čistý deň. Za ňou je v zábere vidieť ešte jedného neznámeho muža, Tóth je pravdepodobne autorom videí.

Zdroj: Reprofoto:facebook-Nadácia Zastavme korupciu

Jeho tvár sa síce v záberoch neobjavila, podľa denníka ale hlas v pozadí znie práve ako ten Tóthov. V mobile sa navyše podľa týždenníka .týždeň má nachádzať viacero "selfies" Tótha a jeho rodinné zábery. Aj to má teda potvrdzovať, že ide o jeho telefón.

Tománková, exriaditeľka neslávne známeho resocializačného zariadenia Čistý deň, sa k skutočnostiam zatiaľ nevyjdarila. Prečo sa o jej prítomnosti nezmienil Tóth, nie je známe. Rovnako ani to, prečo sa Kočner na súde pýtal práve na túto skutočnosť. Isté je, že Tóthovu stratu pamäte využil vo svojej záverečnej reči.

Poznamenal, že svedok si napriek tomu, že aj v jeho spoločnosti strávil týždňovú dovolenku v Chorvátsku, nevie spomenúť, kto tam ešte bol. Dodal, že spomenúť si nevie preto, aby daní ľudia nemohli potvrdiť, že o Kuciakovi sa nikdy nerozprávali, ako tvrdil Tóth.

Karolína Kočnerová a pes Brenda, ktorého meno zaznelo aj na súde. Zdroj: Reprofoto:facebook-Nadácia Zastavme korupciu

Kauza Čistý deň a podivná skutočnosť

O vzťahu Tománkovej a Kočnera sa hovorilo už v minulosti. Práve v jej prospech sa Kočner snažil ovplyvňovať detskú ombudsmanku, keď prepukla spomínaná kauza. Kočnera, Tománkovú a Tótha dokonca spolu odfotili. Tománková bola v tom čase riaditeľka centra, bola aj jeho spoluzakladateľkou. Liečili sa v ňom drogovo závislí mladiství. Dnes už nefunguje.

Zdroj: Foto: Sme rodina

V roku 2016 totiž prepukol sexuálny škandál, spojený aj s tým, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter o všetkom vedel a mlčal. Viac sa dočítate aj tu.

Zdroj: Reprofoto:facebook-Nadácia Zastavme korupciu ​

Netreba zabúdať aj na to, že po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa blondínka spájala s patológom, ktorý vykonal obhliadku tiel dvojice za podozrivých okolností. Práve preto ho chcel vypočuť vyšetrovateľ. Argumentoval však lekárskym tajomstvom. Lekára Abdolrezu Majidiho zastupovala práve Zuzana Tománková.