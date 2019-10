VIDEO Protestujúci farmári prichádzajú s vlastnou Threemou: Chcú predložiť dôkazy o korupcii

Sami túto iniciatívu nazývajú zverejnením "poľnohospodárskej Threemy" (zrejme ako odkaz na čoraz častejšie zverejňovanie správ z aplikácie obvineného podnikateľa Mariana Kočnera).

VIDEO Zakladatelia hnutia MTD hovoria o korupcii na platobnej agentúre:

​

Lídri zakladajúcej MTD hovoria, že chcú predložiť dôkazy o korupcii v slovenskom poľnohospodárstve. Konkrétne majú na mysli korupčné praktiky na spomínanej Poľnohospodárskej platobnej agentúre. Farmári avizovali, že chcú zverejniť to, ako sa rozkrádajú eurofondy.

Protestujúci farmári vyjadrili svoj názor od minulého roka už niekoľkokrát. Známe sú ich viaceré protesty a protestné jazdy naprieč celým Slovenskom na traktoroch, ktorým vyjadrovali svoj nesúhlas s aktuálnym dianím v agropodnikaní. Upozorňujú hlavne na poberanie agrodotácií. Na kauzu upozorňoval aj už nebohý novinár Ján Kuciak vo svojich článkoch.

Predmetná SMS komunikácia

Dvojica otvorila tlačovú konferenciu s tým, že za sebou zverejnili početnú SMS komunikáciu medzi zamestnancom PPA a žiadateľom o projekt.

Tlačovú konferenciu začal František Oravec. "SMS komunikácia za nami je poľnohospodárska Threema," uvádza Oravec. "Ak sa príde na to, že úradník prijal úplatok, väčšinou to skončilo prepustením a PPA a ministerstvo vyhlásilo, že je to konanie jednotlivca. Tu to nie je konanie jednotlivca. Svedčí o tom skutočnosť že týchto jednotlivcov bolo veľa," hovorí Oravec.

"Riaditeľ štátnej pomoci handloval a vyjednával výšku úplatku," poznamenal Oravec na margo Ľubomíra Partika, ktorý kedysi šéfoval PPA. "Podali sme podnet na Generálnu prokuratúru. Veríme, že sa tým budú zaoberať," vyhlásil na záver Patrik Magdoško, ktorý zároveň povedal, že SMS komunikáciu im poskytol človek, ktorý dnes radšej odmietol verejne vystúpiť.