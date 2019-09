Bolestné tajomstvo bratislavskej pivárne: FOTO Zákazníci sa búria, ohrozuje ich nebezpečný pes

Práve týmto prípadom sa zaoberal portál Noviny.sk. Podniku, ktorý sa nachádza v bratislavskej Petržalke sa mnohí od jeho poslednej návštevy budú vyhýbať oblúkom. Za všetko môže nepríjemný husky, ktorý patrí majiteľovi pivárne. Podľa portálu viaceré zvieratá vážne poranil a dokonca má mať na svedomí aj usmrtenie jedného zo psov.

Zábery nie sú vhodné pre mladších divákov a slabšie povahy

Zdroj: reprofoto noviny.sk

Svoj zážitok popísala aj jedna zo zákazníčok tohto podniku. Navštívila ho so svojim bišonom, no ten podľa záberov dopadol veľmi zle. "Zaútočil naňho jeden veľký Husky, úplne z ničoho nič. Môj pes neskáče, už má 14, už nevie ani skákať. Bolo to dosť vážne, rozkúsol mu celý chrbát, až mu išiel úplne do hĺbky, tak že ho museli okamžite operovať," popisuje zákazníčka.

Zdroj: reprofoto noviny.sk ​

Nejde o prvý prípad

Svoje trápenie popísala aj na sociálnej sieti. "Boogy nie je prvý prípad. Jeden psík už po napadnutí umrel a ďalší bol zranený," popisuje nahnevaná zákazníčka.

Zdroj: Facebook

Zanedbané povinnosti majiteľa

Zvieracia ombudsmanka v tomto prípade poukazuje na vážne porušenie zákona. "Majiteľ psíka, ktorý zaútočil, si neuvedomil svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o držbe psov. Musí garantovať, že za akýchkoľvek okolností je schopný tohto psíka menežovať takým spôsobom, že nespôsobí nejakú ujmu sebe, škody na majetku, prípadne poškodenie zdravia iným zvieratám, prípadne ľuďom," uviedla ombudsmanka Zuzana Stanová.

Podľa informácií ide o jeden z petržalských podnikov Zdroj: reprofoto noviny.sk

Podľa Stanovej zároveň ide o plemeno, ktoré si vyžaduje oveľa viac energie. "Husky je určite plemeno, ktoré vyžaduje veľkú mieru pohybu, a aby sa mu človek venoval," uvádza Stanová. "Ja som potom dosť lustrovala na sociálnych sieťach a našla som niekoľko desiatok recenzií na stránke tej pivárne. Našla som tam veľmi negatívne komenty na osobu majiteľa, na toho psa, že je agresívny, že sa to nestalo prvýkrát," tvrdí poškodená zákazníčka a nemýli sa. Stránka podniku je skutočne preplnená príspevkami, ktoré spomínajú predmetného huskyho.

Sťažnosti na sociálnej sieti

Zdroj: Facebook

"Husky napáda psov, pretože priestor podniku považuje za svoje teritórium," píše jeden zo sťažujúcich sa zákazníkov.

Zdroj: Facebook

Našli sa dokonca aj takí, ktorí svoje sťažnosti písali v angličtine, čo môže evokovať dojem, že aj turisti majú s dotyčným psom problém. "Zlý prístup majiteľa psa, ide o nebezpečného psa, ktorý nie je pod dostatočnou kontrolou," píše zahraničný návštevník.

Zdroj: Facebook

Majitelia hovoria o vyprovokovaní

Celá kauza je podľa majiteľov pivárne zámerná. "Táto celá udalosť je vyprovokovaná, čiže ja do tejto hry nenastupujem a tým pádom toto je celé, čo vám k tomu viem povedať," uzatvára jeden z vlastníkov pivárne.

"Prekvapilo ma, že bol úplne bez chrbtovej kosti. Na psa sme si vraj mali dávať lepší pozor. Ďalej si tam čapoval pivo a venoval sa hosťom. A nás požiadal, aby sme odišli," popisuje svoj zážitok ďalšia z nespokojných zákazníčok.

Prípadu sa už venovala aj mestská polícia. "Tieto priestupky boli príslušníkmi mestskej polície z expozitúry Bratislava V objasňované a ukončené správami o výsledku objasňovania, ktoré boli následne zaslané hlavnému mestu Bratislava na oddelenie životného prostredia," uviedla Tatiana Kurucová z MsP Bratislava. Ombudsmanka odporúča obrátiť sa na súd. "Obrátiť sa so žalobou na súd o náhradu škody a takisto o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch," ​uzavrela Stanová.