Pred 80 rokmi sme boli ako Británia: VIDEO Potom prišla zásadná zmena, ktorá platí dodnes

Zmena dopravy v Prahe

Zdroj: YouTube/Reichsprotektorat

BRATISLAVA – V Slovenskej republike sa jazdí vpravo, ale pred 80 rokmi sa jazdilo vľavo, ako je to napríklad vo Veľkej Británii. Československo hraničilo v 30. rokoch prevažne so štátmi (okrem Maďarska), kde bola zavedená jazda vpravo, tak sa Masarykova prvá republika zaviazala v roku 1931 v Ženeve, že do roku 1936 taktiež zavedie na našich cestách pravostranný smer jazdy.