Nekonečný príbeh regulácie parkovania v Bratislave: Skončí rozhodnutie na mestských častiach?

Podľa Chrena totiž hrozí, že súčasnú patovú situáciu, keď sú síce schválené zásady parkovacej politiky, no chýba dodatok štatútu hlavného mesta, nevyrieši ani personálna obmena mestského zastupiteľstva po novembrových voľbách. "Môj odborný odhad je, že v zastupiteľstve pribudne tých, ktorí nesúhlasia s aktuálnou verziou parkovacích pravidiel. A tak sa začne na celomestských pravidlách pracovať od začiatku, čo bude znamenať ďalšie výrazné oddialenie ich spustenia," skonštatoval. Podľa neho to bude nahrávať tendencii jednotlivých mestských častí spustiť vlastnú reguláciu parkovania na komunikáciách tretej a štvrtej triedy, ktoré majú v správe. "Takto to už predsa funguje v Starom Meste, miestnu reguláciu zaviedli na niektorých miestach aj v Karlovej Vsi, môže to byť aj u nás v Ružinove," pripomenul.

Zdroj: Jan Zemiar

Korček potvrdil, že v Novom Meste, ktoré v bratislavskom parlamente zastupuje, sú pripravení spustiť reguláciu parkovania v rámci svojich kompetencií. "Ak sa situácia nezlepší a aj po voľbách budú v zastupiteľstve poslanci, ktorí budú mlátiť prázdnu slamu a budú si z tejto témy robiť iba politický marketing, budeme musieť konať samostatne," uviedol. Zdôraznil zároveň, že je alibistické, ak niekto nechce schváliť parkovaciu politiku len preto, že nastavené pravidlá môžu naraziť na problém v praxi. "Môžeme to vylepšovať v ďalších krokoch a etapách, ale mali by sme k tomu pristúpiť, lebo tá situácia na uliciach je naozaj neúnosná," povedal.

Obaja zástupcovia bratislavského parlamentu sa vyjadrili i k šumom, že sa mestské zastupiteľstvo má ešte do volieb zaoberať územným plánom, konkrétne jeho zmenami a doplnkami 04. Keďže tento bod neprešiel na mestskej rade, na rokovaní zastupiteľstva zrejme nebude zaradený. Podľa Chrena by však bolo možno lepšie, ak by sa týmto materiálom predsa len zaoberali ešte súčasní poslanci. Vysvetlil to lepším poznaním rizík, ktoré materiál zmien a doplnkov skrýva. "Sú tam veci, za ktoré veľmi rád zahlasujem, no zároveň i to, za čo by hlasoval asi iba samovrah. Problém je v tom, že ako poslanci môžeme hlasovať o materiáli iba ako celku," ozrejmil.

Zdroj: Jan Zemiar

Spolu s Korčekom sa zhodujú, že to, čo Bratislava potrebuje, je nový územný plán. A zhodujú sa tiež na tom, že vedenie mesta v kreovaní nového územného plánu nepokročilo. "Sme stále iba v prípravných fázach, spravilo sa strašne málo. Ale keďže uznesenie o tom, že má magistrát pripraviť nový územný plán, prijalo zastupiteľstvo už v roku 2011, nie je to vina iba súčasného, ale aj predchádzajúceho vedenia mesta," poznamenal Korček.

Chren bol vo vyjadrení menej diplomatický. "Za posledné roky sme presadili milión v rozpočte na tvorbu územného plánu, no stále bol nejaký problém so softvérom, počítačmi či nedostatkom ľudí. Zo siedmich prieskumov a rozborov potrebných pre tvorbu územného plánu boli vytvorené dva – dopravný generel a demografická štúdia, v oboch prípadoch a v tej forme, ako boli spracované, absolútne nepoužiteľné," zdôraznil. Situáciu označuje za zúfalú, i preto sa rozhodol osobne podporiť na post primátora toho, kto dá verejný záväzok, že základy nového územného plánu pripraví do roka od volieb.

Zdroj: Jan Zemiar

Obaja poslanci sa v relácii vyjadrili k tomu, či sa v úplnom závere aktuálneho volebného obdobia na posledných rokovaniach zastupiteľstva zmení nekonštruktívna atmosféra a poslanci prerokujú všetky body, ktoré majú do novembra stihnúť. "Ťažko povedať, máme 150 bodov, ktoré neboli prerokované na predchádzajúcich zastupiteľstvách, medzi nimi množstvo drobných majetkovoprávnych záležitostí, ktoré sú dôležité pre obyvateľov. Bohužiaľ, na ne nedošlo, keďže diskusiu okolo niektorých dôležitých bodov využívajú niektorí kolegovia iba na to, aby sa zviditeľnili pred voľbami," uviedol Chren.

Korček vykonávajúci poslanecký mandát už viacero volebných období priznáva, že z minulosti si nepamätá toľko agresivity a narcizmu, ako je v mestskom zastupiteľstve teraz. "Verím, že v novom zložení po novembrových voľbách budú v zastupiteľstve ľudia, ktorí budú mať záujem o konštruktívnu diskusiu a nie uspokojenie svojho ega,“ povedal.